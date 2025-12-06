ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις και παζάρια για τη συνέχεια του άθλιου σχεδίου Τραμπ

Υπό τη μέγγενη των συνεχιζόμενων επιθέσεων του ισραηλινού κατοχικού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Οχθη, καθώς και των απάνθρωπων περιορισμών στην είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στην ισοπεδωμένη Γάζα, ο παλαιστινιακός λαός συνεχίζει τον αγώνα για επιβίωση και λευτεριά, ενάντια στη γενοκτονία από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο και την πολύμορφη στήριξη που του παρέχουν σε κάθε επίπεδο ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 10 Οκτώβρη, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η περιβόητη «εκεχειρία» στη Γάζα, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 366 Παλαιστίνιοι από ισραηλινές επιθέσεις και έχουν τραυματιστεί πάνω από 930...

Συνολικά, από τον Οκτώβρη του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτώσει πάνω από 70.125 Παλαιστίνιους...

Την Παρασκευή το πρωί ο κατοχικός στρατός συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τις βολές κατά οικισμών και καταυλισμών αμάχων σε νότια, κεντρική και βόρεια Γάζα.

Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης ένα ακόμα κατοχικό έγκλημα, όταν ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον παράκτιο οικισμό Μαουάσι, όπου έχει καταφύγει πλήθος εκτοπισμένων, σκοτώνοντας εν ψυχρώ 7 αμάχους και τραυματίζοντας άλλους 16. Ο δολοφονικός βομβαρδισμός εναντίον αμάχων ήταν «αντίποινα» για τον τραυματισμό 5 κατοχικών στρατιωτών μερικές ώρες νωρίτερα από μαχητές της Χαμάς.

Σε ένα τέτοιο φόντο, με πανηγυρισμούς έγινε δεκτή στη Γάζα η είδηση του θανάτου του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτη των λεγόμενων «Λαϊκών Δυνάμεων», ένοπλης συμμορίας που υποστηρίζεται και εξοπλίζεται από το Ισραήλ, με «περγαμηνές» στη λεηλασία της ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως και στη μετατροπή προ μηνών των σημείων διανομής τροφίμων σε παγίδες θανάτου...

Στο μεταξύ, την ίδια ώρα με τις ισραηλινές επιθέσεις, η επέλαση της κακοκαιρίας στη Γάζα, με βροχές και κρύο, σε συνδυασμό με τους απάνθρωπους ισραηλινούς περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας κάνει την καθημερινότητα Γολγοθά για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, καθώς είναι δραματικές οι ελλείψεις σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, αδιάβροχες σκηνές, ζεστά ρούχα κ.ά.

Μαρτυρική είναι η ζωή για τους Παλαιστίνιους και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Οι καθημερινές επιθέσεις Εβραίων εποίκων και του κατοχικού στρατού σε πόλεις και χωριά έχουν επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση το τελευταίο 10ήμερο, καθώς είναι σε εξέλιξη νέα τρομοκρατική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα των κατεχόμενων περιοχών, επηρεάζοντας άσχημα την ζωή άνω των 95.000 Παλαιστινίων.

Στη Δυτική Οχθη από την αρχή του χρόνου υπολογίζεται πως έχουν γίνει 1.680 επιθέσεις εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων, εναντίον 270 κοινοτήτων, έχουν γίνει 178 επιθέσεις τον περασμένο Οκτώβριο στη διάρκεια της συγκομιδής ελιάς και άλλες 88 τον περασμένο Νοέμβριο σε ελαιώνες Παλαιστινίων.

Παζάρια για τη δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ

Σε αυτό το σκηνικό εντεινόμενης κατοχικής βίας, οι ΗΠΑ επιχειρούν την προώθηση της δεύτερης φάσης του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ την Παρασκευή ανέφεραν πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ φιλοδοξεί να ανακοινώσει πριν το τέλος του μήνα ένα σχέδιο για τη δεύτερη φάση του σχεδίου εφόσον οι μεσολαβητές από Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο καταφέρουν να πείσουν τη διοίκηση της Χαμάς για τον αφοπλισμό της - κάτι που αρνείται η παλαιστινιακή οργάνωση - και την παράδοση της εξουσίας σε ένα είδος «διοικητικού συμβουλίου» (αντί κυβέρνησης) Παλαιστινίων τεχνοκρατών.

Οι μεσολαβητές επιχειρούν να βρουν λύση προτείνοντας σταδιακή παράδοση οπλισμού με προτεραιότητα στην παράδοση ρουκετών και πυραύλων. Το Ισραήλ ωστόσο αντιτίθεται στη σταδιακή παράδοση οπλισμού της Χαμάς, επιδιώκοντας ριζικό συνολικό αφοπλισμό.

Παράλληλα Αμερικανοί αξιωματούχοι εντείνουν τα παζάρια για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη λεγόμενη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης», τη στρατιωτική δύναμη που θα κάνει κουμάντο στη Γάζα. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι διόλου εύκολο όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή, όσο συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις και όσο εκκρεμεί μία συμφωνία πάνω σε ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς και παράδοσης της διοίκησης στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός πάντως δείχνει να συνεχίζει όχι μόνο τις επιθέσεις αλλά και τα γυμνάσια, μπροστά σε πιθανά σενάρια γενικότερης ανάφλεξης των συγκρούσεων ή κλιμάκωσης των επιθέσεων στον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ.

Την Παρασκευή η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε μόνο για το υπουργείο Αμυνας και τη συνέχιση των δολοφονικών επιχειρήσεων του κράτους - τρομοκράτη πολεμικό προϋπολογισμό ύψους 34,7 δισ. δολαρίων (κάπου 112 δις. σέκελ), αυξημένο κατά 14,5 δισ. δολάρια σε σχέση με το 2024.

Δ. Ορφ.