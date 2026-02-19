ΙΡΑΝ

Στο «κόκκινο» οι απειλές από τις ΗΠΑ και η πολεμική προετοιμασία

Εντείνεται μέρα με τη μέρα η στρατιωτική κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας, στο φόντο των σχεδιασμών ΗΠΑ και Ισραήλ για νέο γύρο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Αναλυτές στο Axios.com ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή από όσο έχουν συνειδητοποιήσει οι Αμερικανοί». Πληροφορίες και της εμιρατινής εφημερίδας «The National» αναφέρουν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν σχεδιάζεται να είναι «μαζική», με πιθανή διάρκεια «αρκετών εβδομάδων». Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη σημαντική αύξηση των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς έχει πάρει εντολή πλεύσης στην περιοχή το πιο προηγμένο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, «USS Gerald Ford», πέρα από το «USS Abraham Lincoln», που βρίσκεται ήδη στην περιοχή με τη συνοδεία του.

Στο μεταξύ, περισσότερες από 150 πτήσεις μεταγωγικών του αμερικανικού στρατού έχουν μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή.Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-22 και F-16 κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Οι αναλυτές του Axios επισημαίνουν ακόμα ότι ο Τραμπ καθυστερώντας την επίθεση «έχει δημιουργήσει προσδοκίες», ενώ ετοιμάζεται και για «αντίποινα» αν δεν γίνει συμφωνία, κάτι που είναι και το πιθανότερο. Σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου δεν κρύβουν ότι υπάρχει 90% πιθανότητα σύγκρουσης τις επόμενες βδομάδες, ενώ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς αναφέρθηκε προχτές το βράδυ στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, κάνοντας λόγο για κάποια αποτελέσματα σε ορισμένα θέματα και διαφορές σε άλλα. Κατηγόρησε δε το Ιράν ότι ...δεν αναγνωρίζει τις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ - που ουσιαστικά αποτελούν υποχώρηση σε θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια του Ιράν.

Σε αυτό το φόντο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι που εδώ και καιρό προτρέπουν τις ΗΠΑ για «τελική αναμέτρηση» εφ' όλης της ύλης με το Ιράν (πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα, σχέσεις με φιλοσιιτικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, π.χ. Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθι, αλλά και αλλαγή καθεστώτος) πιέζουν για ένα «μαξιμαλιστικό σενάριο» και προετοιμάζονται για πόλεμο «εντός ημερών».

Παρ' όλα αυτά, το Ιράν φέρεται ότι ετοιμάζει να παρουσιάσει στις ΗΠΑ μια λεπτομερή πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των δυσβάσταχτων κυρώσεων μέσα στις επόμενες βδομάδες.

Αργά προχτές το βράδυ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία οι ηγέτες των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, και του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και επιβεβαίωσαν την κοινή τους «δέσμευση» ότι το Ιράν «δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», για τη δήθεν «προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Γυμνάσια Ιράν - Ρωσίας

Σε αυτό το τεταμένο σκηνικό σκληρών παζαριών και προετοιμασιών πολεμικής αναμέτρησης, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σήμερα Πέμπτη ξεκινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα ιρανο-ρωσικά γυμνάσια πραγματοποιούνται ένα 48ωρο από τον δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν, στο προξενείο του Ομάν στη Γενεύη της Ελβετίας.