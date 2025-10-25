«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Η ΕΕ ψάχνει «εργαλεία» κατά του «οικονομικού εξαναγκασμού» από την Κίνα

Σχέδια αντίδρασης στην πίεση που η Κίνα μεγαλώνει και κατά της ΕΕ - με τους νέους περιορισμούς σε εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοίνωσε πρόσφατα - μελετούν τα επιτελεία των Βρυξελλών, όπως καταγράφουν ρεπορτάζ για την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν φέρεται να πρωτοστάτησε στις προτροπές να εξεταστεί ακόμα και ο λεγόμενος Κανονισμός της ΕΕ για μέσα κατά του οικονομικού εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument - ACI, μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά). Ο Γάλλος ηγέτης δήλωσε σε ομολόγους του ότι η στάση του Πεκίνου συνιστά «οικονομικό καταναγκασμό», προσθέτοντας πως «πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε». Οι κινεζικοί περιορισμοί στις συγκεκριμένες εξαγωγές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις και ελλείψεις στην παραγωγή κρίσιμων κλάδων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής.

Στο μεταξύ, το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι τελικά «αναβάλλεται για αργότερα» η επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στην Κίνα τις ερχόμενες μέρες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Η κινεζική πλευρά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αρκετά άλλα ραντεβού εκτός από εκείνο με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών», ανέφερε σχετικά η εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ, τονίζοντας πως «εμπορικοί περιορισμοί, κυρίως στα πεδία των σπάνιων γαιών και των ημιαγωγών, ανησυχούν πολύ τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι «προσεγγίσαμε εμείς οι ίδιοι το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ώστε οι εξαγωγές μικροτσίπ να καταστούν ξανά δυνατές. Αυτήν τη στιγμή η κατάσταση δεν έχει επιλυθεί ακόμα».

Περιοδεία του Τραμπ στην Ασία

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον των μονοπωλιακών επιτελείων μεταφέρεται τις επόμενες μέρες στη Μαλαισία, όπου την Κυριακή ξεκινούν η Σύνοδος Κορυφής της ASEAN και άλλες συναντήσεις με εταίρους των μελών της, αλλά και στη Νότια Κορέα, όπου την Πέμπτη αρχίζει η Σύνοδος του Φόρουμ για την Οικονομική Συνεργασία στον Ειρηνικό (APEC).

Στις συναντήσεις αναμένεται να παρευρεθεί και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε πολυήμερη περιοδεία στην Ασία, με επαφές σε Μαλαισία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Την Πέμπτη 30 Οκτώβρη θα συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου του APEC στη Νότια Κορέα.

Ταυτόχρονα, από την αμερικανική πλευρά έγινε γνωστό ότι σταματούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, γιατί η κυβέρνησή του διαστρέβλωσε παλιότερες δηλώσεις του αποθανόντα Αμερικανού Προέδρου Ρ. Ρέιγκαν ενάντια στους εμπορικούς δασμούς.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είπε ότι θα μεταφέρει στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι δασμοί της Ουάσιγκτον ήταν «λάθος». «Είμαι πανέτοιμος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Βραζιλίας», δήλωσε ο Λούλα.

Από τη δική της πλευρά η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στην πρώτη της ομιλία στη Βουλή αφού ανέλαβε καθήκοντα δήλωσε ότι θέλει να φτάσουν «σε νέα ύψη» οι σχέσεις Τόκιο - Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας την αμερικανοϊαπωνική συμμαχία «ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι ζητά και τη δημιουργία μιας «εποικοδομητικής και σταθερής σχέσης» με την Κίνα, μέσω «ειλικρινούς διαλόγου».