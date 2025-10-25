Ο Λίβανος αποφάσισε την οριοθέτηση θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ζοζέφ Αούν, αποφάσισε την Πέμπτη να ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων με την Κύπρο.

Σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Observe Lebanon» επισημαίνει ότι «καθώς ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές προκλήσεις, η εδραίωση των θαλάσσιων συνόρων μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση σε πιθανή εξόρυξη πόρων». Η επισήμανση σχετίζεται δηλαδή άμεσα και με την πολυετή χρηματοπιστωτική κρίση που μαστίζει τον Λίβανο με ιδιαίτερη δριμύτητα από το 2019, καθώς μια πιθανή διευθέτηση των συνόρων με την Κυπριακή Δημοκρατία αναπτερώνει τις ελπίδες της λιβανέζικης αστικής τάξης για μελλοντικά παζάρια (συν)εκμετάλλευσης των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Ως εκ τούτου, η εξέλιξη ρίχνει νερό στον μύλο των μονοπωλιακών σχεδιασμών για περαιτέρω έρευνες γεωτρήσεων και συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών ενεργειακών ανταγωνισμών.