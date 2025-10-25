ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί παρά την «εκεχειρία», σχέδια για προτεκτοράτο στη Γάζα

Καθώς παραμένει δραματική η κατάσταση για τον Παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω της υποτιθέμενης εκεχειρίας όπου το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει καθημερινά τις δολοφονίες, οι ελλείψεις σε βασικά τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης οδηγούν σε αργό θάνατο τους αμάχους, που βλέπουν να συνεχίζεται η γενοκτονία στην πλήρως κατεστραμμένη πατρίδα τους.

Την ίδια ώρα προχωρά ο σχεδιασμός του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο, που θα αξιοποιηθεί στη χάραξη της «Νέας Μέσης Ανατολής», ενώ τα μαχαίρια έχουν βγει για την «πίτα» της «ανοικοδόμησης».

Νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ» στο προσκήνιο

Τη βδομάδα που πέρασε η κυβέρνηση των ΗΠΑ έστειλε στο Ισραήλ διαδοχικά τους απεσταλμένους της Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ, το 2020 ήταν ο αρχιτέκτονας της λεγόμενης «Συμφωνίας του Αιώνα», που άνοιξε τον δρόμο για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ») και Στιβ Γουίτκοφ. Ακολούθησαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που είχε κι αυτός συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησής.

Οι τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν στην κυβέρνηση Νετανιάχου το δήθεν μήνυμα για «αυστηρή τήρηση» των συμφωνηθέντων στο Σαρμ Ελ Σεΐχ σχετικά με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα που κάνουν τα στραβά μάτια στις καθημερινές παραβιάσεις της από το Ισραήλ. Η τακτική των ΗΠΑ σε αυτήν τη φάση δεν προτάσσει την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ, επειδή αυτό θα διακυβεύσει κάθε σχετική προσπάθεια τερματισμού του πολέμου (και έναρξης των χρυσοφόρων μπίζνες μετατροπής της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο) και αυτές που αφορούν νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ», για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες.

Ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του την Παρασκευή επανέλαβε ότι η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί, γιατί αν δεν το κάνει θα παραβιάσει τη συμφωνία. Τάχθηκε επίσης εναντίον μελλοντικού ρόλου της Υπηρεσίας Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους (UNRWA) στη Γάζα, λέγοντας ότι είναι «θυγατρική» της Χαμάς. Τόνισε πως δεν υπάρχει «σχέδιο Β'» για την περιοχή, και πως το Ισραήλ είναι επίσης υποχρεωμένο να τηρήσει τις δικές του «δεσμεύσεις», διαφορετικά θα κάνουν πίσω όλες οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο για τον «τερματισμό» του πολέμου στη Γάζα. Εξήγησε δε ότι η προκαταρκτική έγκριση δύο νομοσχεδίων στην Κνέσετ την Τρίτη από ακροδεξιούς και δεξιούς βουλευτές, με στόχο την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης, δεν βοηθά, καθώς διακυβεύει την όλη διαδικασία.

Ερωτηθείς για το στρατηγείο του αμερικανικού στρατού στο Κιριάτ Γκατ του νότιου Ισραήλ (56 χλμ. νότια του Τελ Αβίβ), γνωστό ως CMCC (έχει ως «ραχοκοκαλιά» 200 Αμερικανούς αξιωματικούς και δεκάδες άλλους στρατιωτικούς από εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Ιορδανία, η Βρετανία κ.λπ.), ο Ρούμπιο είπε πως υπάρχει «για να εξασφαλίσει ότι εκπληρώνονται οι όροι της συμφωνίας και το σχέδιο Τραμπ». Το απόγευμα της Παρασκευής ανακοινώθηκε ότι επικεφαλής του «Πολιτικού - Στρατιωτικού Συντονιστικού Κέντρου» (CMCC) θα είναι ο Αμερικανός διπλωμάτης Στίβεν Φάγκιν.

Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις προωθούνται και άλλα βρώμικα σχέδια για πιθανή διχοτόμηση της Γάζας, με πρόσχημα τις «ασφαλείς» περιοχές που έχει καταλάβει ο στρατός και τις «πολύ επικίνδυνες» στις οποίες έχει ρόλο η Χαμάς. Την Τετάρτη η εφημερίδα «Wall Street Journal» δημοσίευσε πληροφορίες για τα σχέδια διχοτόμησης της Γάζας από ΗΠΑ και Ισραήλ, με στόχο τη διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού στρατού.

Δεν είναι τυχαία η σχετική αναφορά που έκανε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς την Τρίτη, φτάνοντας στο Ισραήλ, ότι οι περιοχές στις οποίες βρίσκεται ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στη Γάζα, πίσω από την «κίτρινη γραμμή», είναι «σχετικά ασφαλείς», ενώ «τρομερά επικίνδυνες» είναι οι περιοχές τις οποίες ελέγχει η Χαμάς. Είπε ακόμα ότι η ανοικοδόμηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις «σχετικά ασφαλείς» περιοχές, μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία.

Το σχέδιο για διχοτόμηση προκαλεί ανησυχία σε Αίγυπτο, Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες, ότι θα διαμορφώσει το έδαφος για μόνιμη παρουσία και δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, και αναφέρουν πως υπό τέτοιες συνθήκες δεν θα έστελναν στρατεύματα για να συγκροτηθεί η «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» την οποία προβλέπει το άθλιο σχέδιο των ΗΠΑ για εκεχειρία και ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας. Την Πέμπτη, 14 χώρες, μεταξύ τους η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Τουρκία, καθώς επίσης ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδίκασαν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τα νομοσχέδια για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης, τα οποία χαρακτήρισαν «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». Για τα άλλα σχέδια περί ντε φάκτο διχοτόμησης της Λωρίδας της Γάζας απέφυγαν προς το παρόν να αντιδράσουν.

Σε αυτό το φόντο, επίσης την Πέμπτη στελέχη παλαιστινιακών κομμάτων και παρατάξεων (συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς και της Φατάχ) κατέληξαν σε συμφωνία στο Κάιρο με στόχο την «επόμενη μέρα» στη Γάζα. Συμφώνησαν να αναλάβει προσωρινά τη διακυβέρνηση της Λωρίδας μια ανεξάρτητη επιτροπή τεχνοκρατών, που θα διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις και τις βασικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

Η πείνα θερίζει στη Γάζα

Ακόμα και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τ. Α. Γκεμπρεγέσους, σε δηλώσεις του την Πέμπτη ανέφερε ότι η βελτίωση της κατάστασης στη Γάζα είναι ελάχιστη, γιατί «δεν υπάρχει ορατή μείωση της πείνας». «Η κατάσταση παραμένει καταστροφική, γιατί ό,τι μπαίνει στην περιοχή δεν είναι αρκετό», είπε χαρακτηριστικά, καθώς από τις 10 Οκτώβρη μέχρι τις αρχές της περασμένης βδομάδας εισήλθαν στη Γάζα μόλις 986 φορτηγά, αντί για 600 τη μέρα.

Ετσι ο αριθμός των νεκρών από λιμό ανεβαίνει, φτάνοντας ήδη τους 411, εκ των οποίων 109 είναι παιδιά. Από τις 7 Οκτώβρη 2023 μέχρι την Πέμπτη οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί ανέρχονταν σε 68.280 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 170.375.

Επιπλέον, από την αρχή της «εκεχειρίας» έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά πάνω από 100 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί δεκάδες άλλοι. Αυτά ενώ υποτίθεται ότι ο ισραηλινός στρατός έχει αποσυρθεί πίσω από την «κίτρινη γραμμή», σε έκταση ίση με το 53% της Λωρίδας.

Ο Αντριου Σάμπερτον, στέλεχος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), προέβλεψε πριν λίγες μέρες ότι ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών στη Γάζα θα έχει συνέπειες «για γενιές ολόκληρες», πιθανώς προκαλώντας προβλήματα υγείας μακροπρόθεσμα. Σήμερα ένας στους τέσσερις κατοίκους της Γάζας υποφέρει από την πείνα, μεταξύ των οποίων και 11.500 έγκυες. Ο Σάμπτερτον τόνισε πως μία στις τρεις εγκυμοσύνες θεωρείται «υψηλού κινδύνου» και ότι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας είναι «υψηλός».

Εκτίμησε πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο υποσιτισμός, προσθέτοντας ότι η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών υποδομών έχει επίσης μεγάλη σημασία, καθώς το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί ολοσχερώς, και μόλις το 15% των δομών Υγείας διαθέτουν μαιευτήρια που μπορούν να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά.

Καθημερινές οι παραβιάσεις

Σχεδόν καθημερινές παραμένουν και οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, με πρόσχημα π.χ. την «παραβίαση» της «κίτρινης γραμμής» ή κάποιες μεμονωμένες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων κατοχής. Η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για δύο Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν, επιμένοντας ότι τηρεί την εκεχειρία στο μέρος που της αναλογεί.

Το πρόσχημα που επικαλείται το Ισραήλ για τους σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς και τον περιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι η αντικειμενική αδυναμία της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς και των 28 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς 15 κρατούμενων και απομένουν άλλες 13, εκ των οποίων 2 αναμενόταν να παραδοθούν στο Ισραήλ μέσω Ερυθρού Σταυρού αργά το βράδυ της Παρασκευής. Την ίδια περίοδο οι Παλαιστίνιοι παρέλαβαν τις σορούς 195 συμπατριωτών τους, πολλοί από τους οποίους βασανίστηκαν και μαρτύρησαν στα κολαστήρια των ισραηλινών φυλακών, φέροντας στα κορμιά τους φρικιαστικά σημάδια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Χαμάς διαβεβαιώνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της, εξηγώντας πως δυσκολεύεται για αντικειμενικούς λόγους - τα συντρίμμια που έχουν καταπλακώσει σημεία όπου φυλάσσονταν οι κρατούμενοι.

Στο φόντο του ατελείωτου Γολγοθά που βιώνουν περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, εκτυλίσσεται καθημερινά το δράμα εκατοντάδων χιλιάδων ακόμα Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, οι οποίοι υποφέρουν από τη μάστιγα της βάρβαρης βίας του ισραηλινού στρατού και των Εβραίων εποίκων.

Το νεότερο σε ηλικία τελευταίο θύμα τους μπήκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων της κτηνώδους κατοχικής βίας το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός αγοριού στη διάρκεια βίαιης εισβολής του ισραηλινού στρατού στα περίχωρα της Ναμπλούς. Υπολογίζεται ότι από τις 7 Οκτώβρη 2023 έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη από ισραηλινά πυρά (στρατού και εποίκων) πάνω από 1.000 άτομα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά.

Ασταμάτητες οι επιθέσεις στον Λίβανο

Ισραηλινό drone βομβάρδισε το μεσημέρι της Παρασκευής την Τουλ, πόλη στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα δύο. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι ο επικεφαλής εφοδιαστικής αλυσίδας της Χεζμπολάχ, Αμπάς Χασάν Καράκι. Προηγήθηκαν το πρωί της ίδιας μέρας κι άλλες ισραηλινές επιδρομές, στη μεθοριακή πόλη Μάις Αλ Τζαμπάλ, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Δ. ΟΡΦ.