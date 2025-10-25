ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«Επικαιροποίηση» του Οδηγού Επιβίωσης αφού ο πόλεμος δεν φαίνεται «τόσο απίθανος»

Οδηγό επιβίωσης για «κρίσεις και καταστροφές» δημοσίευσε η, καθώς, όπως επισημαίνει στην τελευταία της έκθεση,

Αλλωστε, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ δεν κρύβουν ότι το σενάριο μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης δεν είναι πολύ μακριά, ξοδεύοντας έναν πακτωλό χρημάτων για τις πολεμικές προετοιμασίες, σέρνοντας τους λαούς στον όλεθρο. Τελευταίο παράδειγμα μάλιστα αποτελεί ο Οδικός Χάρτης της ΕΕ για την «Αμυντική Ετοιμότητα 2030» που παρουσίασε την προηγούμενη βδομάδα η Κομισιόν, καθορίζοντας έναν χώρο στρατιωτικής κινητικότητας έως το 2027 και στοχεύοντας στην «τόνωση των επενδύσεων» στην πολεμική βιομηχανία, στο πλαίσιο του προγράμματος «ReArm Europe» που συμβάλλει στην κινητοποίηση έως και 800 δισ. ευρώ για στρατιωτικές δαπάνες από τα κράτη - μέλη.

Σύμφωνα με το Euronews, για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας σε Καταστροφές (BBK) προειδοποιεί για πόλεμο και δημοσιεύει έναν επικαιροποιημένο οδηγό προς τους Γερμανούς πολίτες παρέχοντας συμβουλές «σε περίπτωση κρίσης». Ο νέος οδηγός, με τίτλο «Προετοιμασία για κρίσεις και καταστροφές», περιλαμβάνει το πώς κανείς θα μπορεί να αναγνωρίσει την «παραπληροφόρηση», πού μπορεί να βρει καταφύγιο κατά τη διάρκεια εκρήξεων ή άλλων επιθέσεων σε αστικές περιοχές και πώς να αντιμετωπίζει «φόβους και ανησυχίες σε ακραίες καταστάσεις».

Η έμφαση στον οδηγό δόθηκε ως επί το πλείστον σε φυσικές καταστροφές και τεχνικές βλάβες, όπως το περιστατικό στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον περασμένο Απρίλιο, όπου ένα γενικευμένο μπλακάουτ άφησε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο χωρίς ρεύμα. Ωστόσο, για πρώτη φορά γίνονται αναφορές σε «υβριδικές απειλές» όπως κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, «στρατηγικές παραπληροφόρησης», δολιοφθορά αλλά και το ενδεχόμενου ενός πολέμου. Αλλωστε, πολλές από τις «απειλές» που επικαλούνται, αποτελούν τα... προεόρτια μιας γενικευμένης σύγκρουσης ανάμεσα στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Ο Ραλφ Τίσλερ, πρόεδρος της Υπηρεσίας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Βιώνουμε μια παγκόσμια κατάσταση που ανησυχεί πολλούς» και πρόσθεσε πως «πάντα αξίζει να είστε καλά προετοιμασμένοι εκ των προτέρων»...

Θυμίζουμε ότι περίπου έναν χρόνο πριν, κυβερνήσεις σκανδιναβικών χωρών προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο πολεμικών συρράξεων και μοίραζαν αντίστοιχους οδηγούς επιβίωσης. Μεταξύ αυτών και οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας, των δύο νεότερων μελών του ΝΑΤΟ.