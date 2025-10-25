«Βασιζόμαστε σε εσάς»

Κάθε φορά που ένας δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη» αναχωρεί για μια αποστολή, γνωρίζει εκ των προτέρων ότι το υλικό που θα συγκεντρώσει θα είναι ιδιαίτερο. Δεν είναι ζήτημα ικανοτήτων, αλλά οπτικής. Οπου κι αν βρεθεί, σε μια απεργία, μια διαδήλωση, μια πλημμύρα, μια φωτιά ή σεισμό, το βλέμμα του στα γεγονότα περνάει μέσα από πρίσμα των εργαζομένων και του λαού. Το χέρι του καταγράφει την καταστροφή, τον ανθρώπινο πόνο, την καταπίεση, αλλά το μάτι του αναζητά πάντα τον αγώνα, την αντίσταση, την οργάνωση, την αλληλεγγύη. Μ' ένα τέτοιο «χρέος» συνόδευσε η εφημερίδα μας την αποστολή του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη.

Στην πολύπαθη γη των Παλαιστινίων δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να βρεις το ρεπορτάζ. Βρίσκεται παντού. Είναι στην καθημερινότητα της επιβίωσης που γίνεται αντίσταση. Είναι στους εργάτες που αφήνουν τα αυτοκίνητα έξω από την Ιερουσαλήμ, για να περάσουν τους ελέγχους πεζή και να πάνε στη δουλειά. Είναι στους δεκάδες που μιλούν για το πώς είναι να οργανώνουν τις διεκδικήσεις τους, ενώ η πατρίδα τους είναι υπό κατοχή.

Είναι στις γυναίκες που έχουν γίνει πρόσφυγες τρεις και τέσσερις φορές. Είναι στον αγρότη που στέκεται πάνω από τα σημάδια της ερπύστριας στο χωράφι του και λέει «εμείς θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε εδώ». Είναι ακόμα και στον σερβιτόρο του ξενοδοχείου τα βράδια, που έχει μάθει για την αποστολή και δείχνει τα σημάδια από τις σφαίρες του κατοχικού στρατού στο πόδι του. Και δεν είναι καθόλου λίγοι όλοι αυτοί. Είναι ένας ολόκληρος λαός...

Πριν φτάσεις εκεί, τίποτα απ' όσα έχει ακούσει και διαβάσει δεν σε προετοιμάζει για το πώς είναι η καθημερινότητα αυτού του λαού κάτω από την αγριότητα της κατοχής. Πώς να κοιτάξεις όλους αυτούς στα μάτια, ενώ κρατάνε τα μωρά στα χέρια σε έναν προσφυγικό καταυλισμό - σχολείο; Ενώ διηγούνται το πώς αναγκάζονται να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα για αυτούς που τους αρπάζουν τη γη, για το πώς περνάνε τους ελέγχους και τα check points; Τι θα πρωτογράψεις; Τι θα αφήσεις έξω; Πώς θα μεταφέρεις την πραγματικότητα χωρίς να τη μειώσεις σε απλές εικόνες;

Εκείνες τις στιγμές καταλαβαίνεις πως στα μάτια τους δεν είσαι απλός επισκέπτης ή παρατηρητής. Συνειδητοποιείς ότι καταγράφεις τη στιγμή που η αλληλεγγύη παύει να είναι μια λέξη γραμμένη στα πανό, μια αφηρημένη έννοια και γίνεται απτή πραγματικότητα. Τη στιγμή που μία εργάτρια στην Ιεριχώ, ένας αγρότης στην Τουλκαρέμ, μια αποφυλακισμένη συνδικαλίστρια στην Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουν ότι ένας εργάτης στον Πειραιά, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αγωνίζεται για τους ίδιους, στέκεται στο πλευρό τους.

Για αυτό τα βλέμματά τους φωτίζουν όταν γράφουν στο χαρτί τα στοιχεία επικοινωνίας των σωματείων τους, για να τα μεταφέρει η αποστολή του ΠΑΜΕ στους συναδέλφους τους στην Ελλάδα. Κι όταν οι Παλαιστίνιοι συνδικαλιστές στη Ραμάλα καλωσορίζουν τους συνδικαλιστές από την Ελλάδα ως «πρεσβευτές της αλληλεγγύης του ελληνικού λαού», καταλαβαίνεις ότι δεν εκφράζουν έναν τυπικό χαιρετισμό. Αναγνωρίζουν μια κοινή γλώσσα. Αυτή της κοινής πάλης των λαών.

Ετσι, η ερώτηση «θα μας δείξεις τι έχεις γράψει ή θα ψάξουμε μόνοι μας», οι έλεγχοι και οι απειλές από τις ισραηλινές αρχές στο αεροδρόμιο δεν είναι εκφοβισμός. Είναι επιβεβαίωση. Η αλληλεγγύη ενοχλεί το κράτος - δολοφόνο. Γιατί ξέρουν ότι η κουβέντα του Ρεντ από τον καταυλισμό Al-Jalazone, αυτό το «βασιζόμαστε σε εσάς» στον πρόεδρο του σωματείου των Ελλήνων λιμενεργατών, όταν φτάνει μέσα από τις σελίδες του «Ριζοσπάστη» στην Ελλάδα, είναι ένα χρέος συνέχισης και ενίσχυσης της αλληλεγγύης που το εργατικό κίνημα εδώ θα το αναλάβει.

Και δεν το γνωρίζουν μόνο οι αρχές του κατοχικού κράτους. Εδειξαν πως το καταλαβαίνουν και οι εργάτες από τα παλαιστινιακά συνδικάτα, όταν στις συσκέψεις ο σύντροφος Ακελ Τακάζ σύστηνε τα μέλη της αποστολής και στο τέλος μετέφραζε: «...και μαζί μας έχουμε και τον "Ριζοσπάστη", που θα μας βοηθήσει να μεταφέρουμε όλα όσα βλέπει και ακούει η αποστολή εδώ πίσω στον ελληνικό λαό».

Δ. Μ.