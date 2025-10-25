ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Ο Μουντεάνου διορίστηκε νέος πρωθυπουργός

Ο οικονομολόγος και επιχειρηματίας Αλεξάντρου Μουντεάνου ορίστηκε νέος πρωθυπουργός της Μολδαβίας από την Πρόεδρο της χώρας, την «φιλοευρωπαία» Μάια Σάντου.

Εν μέσω αλληλοκατηγοριών για «παρέμβαση» στις εκλογές, «χειραγώγηση», εξαγορά ψήφων και νοθεία, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, εξασφάλισε στις εκλογές του Σεπτέμβρη 55 έδρες σε σύνολο 101, ένας αριθμός επαρκής για να σχηματιστεί νέα αυτοδύναμη «φιλοευρωπαϊκή» κυβέρνηση, στη γεωπολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ συγκέντρωσε 24,26% και στην τρίτη θέση, με 7,99%, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου, ο οποίος είχε καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον του PAS.

Οι εκλογές θεωρήθηκαν «καθοριστικές» για τη γεωπολιτική κατεύθυνση της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει με ψηφοφορία τον διορισμό του Μουντεάνου την επόμενη εβδομάδα.

Ο Μουντεάνου το 2016 ίδρυσε μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια πριν μετακινηθεί στο Βουκουρέστι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Εχει μολδαβική, ρουμανική και αμερικανική υπηκοότητα.