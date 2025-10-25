ΙΣΡΑΗΛ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Συμφωνία της «Energean» για κατασκευή αγωγού «Nitzana»

Σύμβαση με την ισραηλινή ενεργειακή εταιρεία «Israel Natural Gas Lines» υπέγραψε η θυγατρική της «Energean» στο Ισραήλ («Energean Israel»), με σκοπό τη μεταφορά ισραηλινού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο σε περίπου 3 χρόνια, μέσω του υπό κατασκευή χερσαίου αγωγού «Nitzana», από το Ramat Hovav μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο, στην περιοχή Νιτζάνα.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια έως και 1 δισ. κυβικών μέτρων ανά έτος για 15 χρόνια, με ανοιχτή πιθανή παράταση ή και την πρόωρη λήξη της. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης δικαιώματα, κατά τη φάση κατασκευής, πρόσβασης στη διαθέσιμη χωρητικότητα του αγωγού «Jordan - North».