ΚΙΝΑ

Δηλώνει έτοιμη να αποτρέψει τη «στρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας»

Εντονη διαμαρτυρία και σε Ιάπωνα αξιωματούχο που βρέθηκε στο Πεκίνο, μετά τις δηλώσεις Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Την αποφασιστικότητα με την οποία το Πεκίνο θα εμποδίσει την «αναβίωση της στρατιωτικοποίησης της Ιαπωνίας» τόνισε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ,, περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε στο Πεκίνο ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείουμε τον εκπρόσωπο του ιαπωνικού ΥΠΕΞ,λίγα 24ωρα αφού η Γιαπωνέζα πρωθυπουργόςσυνέδεσε τις εξελίξεις στην Ταϊβάν με το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης και της χώρας της.

«Είναι ανησυχητικό το ότι τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει αναπροσαρμόσει δραστικά την πολιτική της στην ασφάλεια και την άμυνα, αύξησε κάθε χρόνο τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, χαλάρωσε τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων, επιδίωξε να αναπτύξει επιθετικά όπλα και σχεδίασε να εγκαταλείψει τις τρεις μη πυρηνικές αρχές της», δήλωσε η Μάο.

Στο μεταξύ, κινεζικά ΜΜΕ όπως το «Σινχουά» κατηγόρησαν την Ιαπωνία ότι «επιστρέφει στον δρόμο του μιλιταρισμού», προειδοποιώντας το Τόκιο ότι οποιεσδήποτε «μιλιταριστικές φαντασιώσεις» θα του «γυρίσουν μπούμερανγκ». Εκτιμώντας ότι και οι δηλώσεις Τακαΐτσι συνιστούν «αυστηρή προειδοποίηση ότι οι μιλιταριστικοί δαίμονες της Ιαπωνίας ξαναεμφανίζονται», το πρακτορείο έκανε λόγο για «σύμπτωμα ενός πολιτικού σχεδίου που στοχεύει να σύρει την Ιαπωνία πίσω σε μια επικίνδυνη τροχιά».

Η ίδια ανάλυση ανέφερε πως οι τελευταίες τοποθετήσεις της Ιαπωνίας «δεν αποτελούν απλώς προσβολή της κυριαρχίας της Κίνας, αλλά μια υπολογισμένη τακτική για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της Ιαπωνίας στον τομέα της ασφάλειας και την ομαλοποίηση της στρατιωτικής (της) επέκτασης», προκαλώντας «κίνδυνο να ανατραπούν δεκαετίες ειρήνης στην Ανατολική Ασία και να βυθιστεί η Ιαπωνία σε συγκρούσεις που η ίδια έχει προκαλέσει».

Στο μεταξύ, μετά την ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε το κινεζικό υπουργείο Τουρισμού ουσιαστικά για αποφυγή ταξιδιών προς την Ιαπωνία, σειρά πήρε η ιαπωνική πρεσβεία στο Πεκίνο, ζητώντας από τους Ιάπωνες πολίτες που ταξιδεύουν στην Κίνα«κατά τις μετακινήσεις σας να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον για την παρουσία τυχόν ύποπτων ατόμων» και «όσο το δυνατόν να μετακινήστε σε ομάδες (...) Να αποφεύγετε όσο είναι δυνατό πολυσύχναστα μέρη ή μέρη που είναι πιθανό να θεωρηθούν χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται Ιάπωνες».

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης, Μινόρου Κιχάρα, υπογράμμισε χτες ότι αυτές οι συστάσεις εκδόθηκαν «βάσει μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης της πολιτικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ασφαλείας στην εν λόγω χώρα ή περιοχή...».

«Αποσταθεροποίηση» καταγγέλλει και η Πιονγιάνγκ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αντιδρώντας στη συμφωνία που «έκλεισαν» ΗΠΑ και Νότια Κορέα για τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, οι αρχές της Βόρειας Κορέας εκτιμούν ότι επίκειται «φαινόμενο πυρηνικού ντόμινο», μετά και από διευκρινίσεις της Σεούλ ότι η συμφωνία τής εξασφαλίζει «υποστήριξη για την επέκταση της εξουσίας της στον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανεπεξεργασία αναλωμένων καυσίμων».

Κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη συνεργασία ΗΠΑ - Νότιας Κορέας αποτελεί «επικίνδυνη προσπάθεια αντιπαράθεσης» και «σοβαρή εξέλιξη που αποσταθεροποιεί την κατάσταση στρατιωτικής ασφάλειας στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού πέρα από την Κορεατική Χερσόνησο και προκαλεί μια κατάσταση πυρηνικού ντόμινο που είναι αδύνατον να ελεγχθεί παγκοσμίως», καταλήγοντας ότι η Βόρεια Κορέα «θα λάβει πιο δικαιολογημένα και ρεαλιστικά αντίμετρα» λόγω της «αντιπαραθετικής πρόθεσης» των δύο χωρών.