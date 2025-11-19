ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Υιοθετήθηκε το ψήφισμα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο

Το άθλιο σχέδιο τηςγια μετατροπή τηςσε προτεκτοράτο ενέκρινε χτες λίγο μετά τα μεσάνυχτα το, μετά από ασφυκτικές πιέσεις που άσκησε η Ουάσιγκτον σε μέλη του, με 13 ψήφους υπέρ, συμπεριλαμβανομένης της ψήφου της Ελλάδας.

Ρωσία και Κίνα, παρά την έκφραση «ανησυχιών» για το αμερικανικό σχέδιο που ουσιαστικά ενισχύει παραπέρα τη θέση και τον ρόλο των ΗΠΑ ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, τελικά «διευκόλυναν» την ψήφισή του, επιλέγοντας τη στάση της αποχής, αντί του βέτο - το οποίο να σημειωθεί έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις ΗΠΑ τα προηγούμενα δύο χρόνια ενάντια σε σειρά ψηφισμάτων για τον τερματισμό του μακελειού στη Γάζα από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο.

Καθόλου τυχαία, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, που έκανε λόγο για «μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», ευχαρίστησε ονομαστικά όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβάνοντας την Κίνα και τη Ρωσία.

Το σχέδιο για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο υπό ξένη «κηδεμονία», υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και με διεθνή στρατιωτική δύναμη («Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης»), χαιρετίστηκε από τις βασικότερες αραβικές χώρες, οι οποίες διεκδικούν ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας, αλλά και από την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία το χαρακτήρισε «απαραίτητο πρώτο βήμα» σε μία μακρά πορεία προς την ειρήνη.

Αντίθετα αποδοκιμάστηκε από τη Χαμάς, που διαφώνησε με το σχέδιο αφοπλισμού της και με την επιβολή ενός «διεθνούς μηχανισμού κηδεμονίας» της Γάζας την «οποία ο λαός και οι οργανώσεις του απορρίπτουν».

Στην πραγματικότητα, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) του ΟΗΕ, που συνοδεύεται από παράρτημα με το σχέδιο 20 σημείων του Ντ. Τραμπ και ανοίγει τον δρόμο για τη μετατροπή της περιοχής σε αμερικανικο-ισραηλινό προτεκτοράτο με «κηδεμόνα» τις ΗΠΑ και τις πλάτες μίας πολυεθνικής «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ISF), που μολονότι εγκρίθηκε από το ΣΑ του ΟΗΕ θα μπορεί να δρα δίχως καμία δέσμευση ή έλεγχο από τα Ηνωμένα Εθνη ή την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η αποστολή της ISF είναι σκόπιμα ασαφής, καθώς στο κείμενο του ψηφίσματος δεν αποσαφηνίζεται ο ακριβής της ρόλος, ενώ η Λωρίδα της Γάζας ουσιαστικά θα διοικείται από το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ.

Αναφέρεται πως η ISF θα συνεργαστεί με την Αίγυπτο και το Ισραήλ με μία νέα εκπαιδευμένη αστυνομική δύναμη Παλαιστινίων για την «εξασφάλιση των συνοριακών περιοχών» και τη διαδικασία μόνιμου αφοπλισμού μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μ. Γουόλτς, σε δηλώσεις που έκανε μετά την απόφαση είπε πως η ISF θα έχει «καθήκοντα» εξασφάλισης της περιοχής και υποστήριξης της αποστρατιωτικοποίησής της αλλά και της διάλυσης «τρομοκρατικών υποδομών» και την απομάκρυνση όπλων και εξασφάλιση των αμάχων.

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», αυτό θα αναλάβει μεταξύ άλλων την ανοικοδόμηση στη Γάζα με την υποστήριξη ενός «Ταμείου Καταπιστεύματος» από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ μία παλαιστινιακή «τεχνοκρατική επιτροπή» θα διαχειρίζεται θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και καθημερινότητας.

Παραπέρα, αντί για ξεκάθαρη αναφορά στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ αρκείται σε μία αόριστη και γενική, μη δεσμευτική αναφορά στο «άνοιγμα μονοπατιού» και σε «προϋποθέσεις» για «αξιόπιστη πορεία» προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την σφυρηλάτηση κράτους «μόλις» η Παλαιστινιακή Αρχή υιοθετήσει «προγραμματισμένες ρυθμίσεις» και προχωρήσει η «ανάπλαση» της Γάζας.

Αναφέρεται επίσης πως οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις για «διάλογο» μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής για «να συμφωνήσουν σε πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συμβίωση».

Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ Β. Νεμπένζια αποδοκίμασε το αμερικανικό σχέδιο - παρότι η Μόσχα δεν χρησιμοποίησε το δικαίωμα βέτο - εκφράζοντας την ανησυχία να μετατραπεί η ISF σε «ένα τεράστιο φύλλο συκής που θα κρύψει τα αχαλίνωτα πειράματα που έγιναν από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την εξέλιξη δηλώνοντας πως είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο δεν ορίζει ξεκάθαρο ρόλο για την ίδια.

Επίσης, η Παλαιστίνια ΥΠΕΞ, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν από τις Φιλιππίνες δήλωσε πως το σχέδιο είναι «ένα απαραίτητο πρώτο βήμα» σε μία μακρά πορεία για ειρήνη, προσθέτοντας ότι «ήταν απαραίτητο διότι δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο πριν έχουμε μια εκεχειρία». Η Σαχίν δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και εν τέλει η παλαιστινιακή ανεξαρτησία, και ότι η διαδικασία για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ πρέπει να διέπεται από το διεθνές δίκαιο.

H Χαμάς σε δήλωση εκπροσώπου της ανέφερε ότι το ψήφισμα <<δεν συναντιέται με τα πολιτικά και ανθρωπιστικά αιτήματα και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων>>.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρέτισε το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ» για τη Γάζα μετά την ψήφιση αμερικανικού σχεδίου ψηφίσματος του ΟΗΕ.«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο του προέδρου Τραμπ θα οδηγήσει στην ειρήνη και την ευημερία διότι εμμένει στην καθολική αποστρατιωτικοποίηση, τον αφοπλισμό και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «τείνει το χέρι σε όλους τους γείτονές του, φορείς ειρήνης και ευημερίας, και τους καλεί να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και να ενωθούν μαζί του για την εκδίωξη της Χαμάς και των υποστηρικτών της από την περιοχή».

Λίγες ώρες νωρίτερα ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρέσβης της Γαλλίας στον ΟΗΕ που ψήφισε υπέρ τόνισε πως η απόφαση «ανταποκρίνεται» στις πιο επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών και επιτρέπει «να υποστηριχθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε εξέλιξη».

Νέες δολοφονίες Παλαιστινίων στη Γάζα και επιθέσεις στη Δυτική Οχθη

Με τις ευλογίες διεθνών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και με φόντο το ψήφισμα του ΟΗΕ το Ισραήλ συνεχίζει ανενόχλητα τις δολοφονίες Παλαιστίνιων στη Γάζα παραβιάζοντας τη συμφωνία «εκεχειρίας».

Χτες, Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν άνδρα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ της κεντρικής Γάζας, πέραν της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» πίσω από την οποία υποτίθεται πως έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα.

Στη Δυτική Οχθη, οι βάρβαρες επιθέσεις των Εβραίων εποίκων έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο όπως και οι εισβολές του στρατού σε χωριά και πόλεις Παλαιστινίων. Χτες, ένας εικονολήπτης του καταριανού τηλεοπτικού δικτύου Al Jaeera τραυματίστηκε στο πόδι από ισραηλινά πυρά καλύπτοντας διαδήλωση διαμαρτυρίας στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, ανατολικά της πόλης Τουλκαρέμ, από Παλαιστίνιους που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους πριν 10 μήνες. Στη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης τραυματίστηκε και ένα παιδί.

Στη διασταύρωση Γκας Ετζιόν κοντά στη Χεβρώνα ένας 30χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε και τρεις άλλοι έποικοι τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από δύο 18χρονους Παλαιστίνιους που επέβαιναν σε Ι.Χ. το οποίο έπεσε πάνω σε μερικά άτομα. Οι δύο Παλαιστίνιοι στη συνέχεια βγήκαν από το αυτοκίνητο και επιτέθηκαν με μαχαίρι στους Ισραηλινούς ώσπου έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά λίγα λεπτά αργότερα.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τις κατοχικές δυνάμεις σαν «τρομοκρατική».

Πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας νέου ισραηλινού πλήγματος κοντά στη Σιδώνα στον Λίβανο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του ισραηλινού κράτους - τρομοκράτη επιβεβαίωσαν το πλήγμα κοντά στη Σιδώνα, ισχυριζόμενες ότι στόχος της επίθεσης ήταν μέλη της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε.

Το ίδιο 24ωρο, ισραηλινό drone βομβάρδισε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής Μπιντ Τζμπέιλ του νοτίου Λιβάνου σκοτώνοντας τον οδηγό του.