ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Απειλές ΗΠΑ για πλήγματα και σε άλλες χώρες με πρόσχημα τα ναρκωτικά

Ετοιμότητα να επεκτείνουν περαιτέρω τα στρατιωτικά πλήγματα που διεξάγουν στην Καραϊβική με το κάλπικο πρόσχημα της «αντιμετώπισης των ναρκωτικών» εκφράζουν οι ΗΠΑ, που μέσα από δηλώσεις Τραμπ άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήγματα σε στόχους και σε περιοχές πέρα από τα ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως συμβαίνει από τα τέλη Αυγούστου.

Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Μεξικού, με το πρόσχημα ότι αυτό θα γίνει αν η χώρα δεν σταματήσει τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε δε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν «περήφανος» να χτυπήσει εγκαταστάσεις ναρκωτικών σε άλλες χώρες.

«Είμαι σύμφωνος ("Okay with me") να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τα ναρκωτικά», είπε μιλώντας σε ΜΜΕ, προχτές, ο Αμερικανός ηγέτης. Αναφερόμενος μάλιστα ειδικά στο Μεξικό, είπε: «Εχω μιλήσει με το Μεξικό. Γνωρίζουν τη θέση μου - χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα ναρκωτικά (...) Γνωρίζουμε τις διευθύνσεις όλων των βαρόνων των ναρκωτικών... Γνωρίζουμε τα πάντα για τον καθένα από αυτούς. Σκοτώνουν τον λαό μας. Είναι σαν πόλεμος», ενώ κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα για το αν θα ενέκρινε ένα τέτοιο χτύπημα και στο Μεξικό είπε: «Θα το έκανα; Θα ήμουν περήφανος να το κάνω».

Επίσης, δεν απέκλεισε την πιθανότητα να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για μια επίθεση στο Μεξικό, εκτιμώντας ότι «τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι θα συμφωνήσουν, εκτός αν είναι τρελοί...».

Συνέχισε δε καταγγέλλοντας τα «εργοστάσια κοκαΐνης» που «έχει η Κολομβία», σπεύδοντας και πάλι να αναφέρει ότι «θα κατέστρεφα αυτά τα εργοστάσια; Προσωπικά, θα ήμουν περήφανος να το κάνω», αλλά και συμπληρώνοντας: «Δεν είπα ότι θα το κάνω, αλλά θα ήμουν περήφανος αν το έκανα, γιατί έτσι θα σώζαμε εκατομμύρια ζωές».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε να κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι «έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χώρα μας» μέσα από τη στάση της απέναντι στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Ερωτηθείς αν θα απέκλειε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, απάντησε: «Οχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».

Πάντως, ακόμα μία φορά επανήλθε στο ενδεχόμενο να έχει συνομιλία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Ν. Μαδούρο. «Ναι, πιθανότατα θα του μιλήσω (...) κάποια στιγμή», είπε.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η πρωθυπουργός του Τρίνινταντ και Τομπάγκο - νησιωτική χώρα γειτονική στη Βενεζουέλα - Κάμλα Περσάντ-Μπισέσαρ, εξέφρασε «υπερηφάνεια» για τη «φιλοξενία» αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων (την 22η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών), που διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια με τη χώρα της, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Οι ασκήσεις συνεχίζονται μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή.

«Η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά του (οργανωμένου) εγκλήματος», είπε.

«Διάλογο» θέλει ο Μαδούρο

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, δήλωσε προχτές ότι «με όποιον θέλει να μιλήσει με τη Βενεζουέλα, θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (...) είναι ο χριστιανικός λαός της Βενεζουέλας να βομβαρδιστεί και σφαγιαστεί».

Επανέλαβε πως «θέλει διάλογο», προσθέτοντας «ναι στην ειρήνη» και «όχι στον πόλεμο» κι επιμένοντας πως όποιος θέλει «να κάνει διάλογο μαζί μας θα βρίσκει πάντα ανθρώπους να κουβεντιάσει».

Μάλιστα, μίλησε για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ που «θέλουν ο Πρόεδρος Τραμπ να διαπράξει το πιο σοβαρό λάθος όλης του της ζωής διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας», καταλήγοντας πως «αυτό θα ήταν το πολιτικό τέλος της ηγεσίας του (...) και τον πιέζουν, τον προκαλούν».