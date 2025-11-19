ΓΑΛΛΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΚΡΟΝ

«Καθησυχάζει» τα γαλλικά μονοπώλια για τους «συμβιβασμούς»

Τα πάνω από 150 νέα επενδυτικά έργα που ανακοίνωσε προχτές η γαλλική κυβέρνηση, αξίας πάνω από 30 δισ. ευρώ, χαιρέτισε χτες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν. Απευθυνόμενος στην επενδυτική σύνοδο «Choose France» ισχυρίστηκε ότι «τα τελευταία 6 χρόνια ήμασταν μέσω αυτών των συνδυασμένων προσπαθειών η πιο ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις χώρα στην Ευρώπη. Σήμερα κάνουμε ένα νέο βήμα».

Την ίδια στιγμή, με φόντο την όξυνση ενδοαστικών διεργασιών τις οποίες επιβεβαίωσαν και οι πρόσφατες δυσκολίες συγκρότησης κυβέρνησης (για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια), ο Μακρόν υπερασπίστηκε συμβιβασμούς και ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων των γαλλικών μονοπωλίων, προτάσσοντας τη βαρύτητα της «πολιτικής σταθερότητας».

«Σήμερα η πολιτική κατάσταση έχει εξελιχθεί και πρέπει να εργαστούμε διαφορετικά», ανέφερε. «Το επαναλαμβάνω εδώ: Είμαι ικανοποιημένος κάθε μέρα με αυτό που ψηφίζεται στη Βουλή; Οχι. Πιστεύω όμως ότι είναι απαραίτητες η πολιτική σταθερότητα και η αναζήτηση συμβιβασμού; Ναι», συμπλήρωσε.

Τόνισε δε πως «η κυβέρνηση και η Βουλή έχουν δίκιο να αναζητούν συμβιβασμούς», καλώντας παράλληλα όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιτρέψουν «στις εταιρείες μας να συνεχίσουν να προχωρούν, να συνεχίσουν να επενδύουν, να παράγουν», αφού «αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο (...) οι μεγάλοι όμιλοι στις περιοχές μας θα συνεχίσουν να επενδύουν στη Γαλλία».

Από τη μεριά του ο πρωθυπουργός Σ. Λεκορνί έσπευσε να καθησυχάσει τους μεγαλοεργοδότες, λέγοντας ότι σήμερα «ο κίνδυνος που βαραίνει τη γαλλική οικονομία είναι η απουσία προϋπολογισμού» και προσθέτοντας πως για να διασφαλιστεί αυτός είναι απαραίτητο «να συμβιβαστούμε τώρα, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα αύριο».

Ακολούθως, αναφερόμενος σε αλλαγές που προτείνονται και πιθανώς θα ενταχθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού (όπως διατάξεις προώθησης ορισμένων φόρων σε κάποιες επενδύσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις), είπε ότι «οι υπουργοί χρειάζεται να έχουν παράγοντες από τον οικονομικό κόσμο που μιλούν ξεκάθαρα. Που καθησυχάζουν τη βάση τους για προβλήματα που δεν υπάρχουν». Συμπλήρωσε ότι «αυτήν τη στιγμή τρομάζουμε μέρος της χώρας με φόρους που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ, γιατί δεν είναι συνταγματικοί, γιατί δεν έχουν βάση».

Είπε ακόμα ότι μπορούμε «να σταματήσουμε να ενεργούμε σαν να ψηφίστηκαν πραγματικά», θυμίζοντας μάλιστα ότι απομένει αρκετός καιρός για παζάρια ώστε να οριστικοποιηθεί το σχέδιο προϋπολογισμού που θα εγκριθεί αλλά και τελικά θα εφαρμοστεί, μέσα και από μια σειρά διατάγματα που ακολουθούν μετά την υπερψήφισή του στη Βουλή.

Από τη μεριά τους, εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων εφιστούν την προσοχή στην αφοσίωση με την οποία θα προστατευτεί η θέση του γαλλικού μεγάλου κεφαλαίου: Ο πρόεδρος της ένωσης των Γάλλων μεγαλοβιομηχάνων, Πατρίκ Μαρτέν, επέκρινε ένα «δημοσιονομικό παραλήρημα» που «κρύβει την αδυναμία μας να διαμορφώσουμε ένα σοβαρό καθεστώς εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών».

Ο δε πρόεδρος της ένωσης France Industrie, Αλεξάντρ Σομπό, εξέφρασε ανησυχία για τη «σοβαρότητα» της κατάστασης των γαλλικών βιομηχανιών και επέκρινε τα «παραληρηματικά» φορολογικά σχέδια, όπως τα χαρακτήρισε.