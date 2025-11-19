ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επιχείρηση απαγόρευσης των εκδηλώσεων και της πορείας για τους Λίμπκνεχτ - Λούξεμπουργκ

προς τιμήν των δυο ηγετικών μορφών του γερμανικού εργατικού επαναστατικού κινήματος και ιδρυτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (KPD),και, επιχειρεί η

Προσχηματικά χρησιμοποιείται η απόφαση της αρχής οδικής κυκλοφορίας της Περιφέρειας να μην χορηγήσει άδεια για τις εκδηλώσεις μνήμης «Καρλ και Ρόζα», που είχαν προγραμματιστεί για τις 11 Γενάρη 2026, επικαλούμενη «ανυπολόγιστο κίνδυνο» για τους επισκέπτες και τους διαδηλωτές εξαιτίας των «εργασιών κατασκευής στον προαύλιο χώρο του κεντρικού νεκροταφείου που δεν έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως».

Οι εκδηλώσεις και η πορεία προσελκύουν κάθε χρόνο - εδώ και 107 χρόνια με εξαίρεση τα χρόνια του ναζισμού - τη δεύτερη Κυριακή του Γενάρη, χιλιάδες ανθρώπους από τη Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης στο νεκροταφείο Φριντριχσφέλντε, όπου είναι θαμμένοι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Καρλ Λίμπκνεχτ και άλλες προσωπικότητες του γερμανικού κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, της Επανάστασης του Νοέμβρη του 1918, των Διεθνών Ταξιαρχιών, της πάλης ενάντια στον φασισμό, καθώς και πρωτοπόροι της σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

Γίνονται προς τιμήν του Λίμπκνεχτ και της Λούξεμπουργκ, που δολοφονήθηκαν στις 15 Γενάρη 1919 στο Βερολίνο από την παραστρατιωτική οργάνωση των Freikorps, που στρατολόγησε και εξόπλισε η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Φρίντριχ Εμπερτ για λογαριασμό της αστικής τάξης και για να καταπνίξει την επανάσταση των εργατών του Βερολίνου.

ΚΚΕ: Κρίκος στην αλυσίδα ποινικοποίησης της κομμουνιστικής ιδεολογίας

Η ΚΟ Βερολίνου του ΚΚΕ, όπως και κάτοικοι της περιοχής, επισημαίνουν ότι μερικά μερεμέτια λίγων τ.μ. (όπως φαίνεται στη φωτογραφία) ή «φαραωνικά έργα» που μπορεί να επικαλεστούν ότι πρέπει να γίνουν μέσα στους σχεδόν 2 μήνες μέχρι την πορεία, δεν είναι ο πραγματικός λόγος της απαγόρευσης.

«Επιχειρώντας την παρεμπόδιση των διαδηλωτών να φτάσουν εκεί, ουσιαστικά επιχειρείται το σβήσιμο της ιστορικής αυτής αλήθειας, του σύγχρονου μηνύματος του αγώνα των Γερμανών κομμουνιστών και κομμουνιστριών» καταγγέλλει η ΚΟ Βερολίνου του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως η επιχείρηση απαγόρευσης της συγκεκριμένης πορείας «αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα ποινικοποίησης της κομμουνιστικής ιδεολογίας (σύμβολα, πορείες, τραγούδια) που κλιμακώθηκε στο Βερολίνο, τη Γερμανία και ευρύτερα με αφορμή τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία».

«Ερχεται ως συνέχεια της απαγόρευσης των κομμουνιστικών συμβόλων στους εορτασμούς για την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών στο Βερολίνο, επειδή τάχα προκαλούν εντάσεις (προφανώς στους βιολογικούς και πολιτικούς απόγονους των ηττημένων ναζί), όπως και της απόφασης δικαστηρίου του Αμβούργου το καλοκαίρι, που χαρακτηρίζει τον Μαρξ και το έργο του "αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό"», σημειώνεται.