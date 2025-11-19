ΗΠΑ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Συμφωνίες δισ. δολαρίων στη βάση κοινών συμφερόντων

Θερμή υποδοχή με κάθε επισημότητα επιφύλαξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Σαουδάραβα πρωθυπουργό και πρίγκιπα διάδοχο στον θρόνο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φροντίζοντας πριν καν πατήσει στο έδαφος των ΗΠΑ να υποσχεθεί την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35, τα οποία έως σήμερα διαθέτει το Ισραήλ και τα οποία χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων στον 12ήμερο πόλεμο κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Σαουδάραβα πρωθυπουργό «εξαιρετικά σεβαστό άνθρωπο» και «πολύ καλό φίλο», υποστηρίζοντας πως κάνει «απίστευτα πράγματα σε ανθρώπινα δικαιώματα και παντού», κάνοντας ακόμη και αναφορά (χωρίς να πει το όνομα) στον Σαουδάραβα αρθρογράφο Τζαμάλ Κασόγκι που σφαγιάστηκε από το καθεστώς Σαλμάμ τον Οκτώβριο του 2018. Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στο Ιράν (με το οποίο η Σαουδική Αραβία διατηρεί καλύτερες σχέσεις σήμερα από ό,τι στο παρελθόν), υποστηρίζοντας ότι είναι «εντελώς ανοικτός» στο να κάνει «συμφωνία με το Ιράν» και πως η Τεχεράνη «θέλει πάρα πολύ» μία συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιβεβαίωσε ότι μπορεί να φτάσουν και στο ένα τρισ. δολάρια οι αρχικές ανακοινώσεις για επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ. «Κύριε Πρόεδρε, σήμερα και αύριο θα ανακοινώσουμε ότι αυξάνουμε τις επενδύσεις σε σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια», είπε, αποκαλώντας τις ΗΠΑ «την πιο καυτή χώρα στον πλανήτη».

Ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ (που έκανε το 2020 το Ισραήλ με την προτροπή και στήριξη των ΗΠΑ), εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει θέτοντας ως «όρο» τη διασφάλιση «ενός σαφούς δρόμου για λύση δύο κρατών».

Μεταξύ των δύο κυβερνήσεων εξετάζονται μνημόνια συνεργασίας που αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης. Πέρα από την πώληση δεκάδων μαχητικών F-35 η Σαουδική Αραβία προσβλέπει στην ίδρυση σύγχρονων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αμερικανική τεχνογνωσία, ενώ στα πλάνα είναι και ένα νέο σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας.

Η «ζέση» του Προέδρου Τραμπ προς τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν εξηγείται από το ζωηρό ενδιαφέρον των ΗΠΑ και των μονοπωλίων τους (σε τομέα τεχνολογιών αιχμής, ηλεκτροκίνησης κ.ά.) για τα σημαντικά και ανεκμετάλλευτα σε έναν βαθμό κοιτάσματα σπάνιων γαιών της Σαουδικής Αραβίας. Σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ επιζητούν απεξάρτηση από τις σπάνιες γαίες της Κίνας (που είναι πρώτη δύναμη σε εξαγωγές παγκοσμίως) αντιμετωπίζουν τη Σαουδική Αραβία ως έναν εν δυνάμει εταίρο στις αλυσίδες παραγωγής και αποτελεσματικής προμήθειας σπάνιων γαιών.

Διμερή σχέδια επενδύσεων αναμένεται να γίνουν γνωστά σήμερα Τετάρτη, ενδεχομένως με περισσότερες πληροφορίες, κατά την πραγματοποίηση του αμερικανο-σαουδαραβικού επενδυτικού φόρουμ στην Ουάσιγκτον.