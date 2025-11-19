Τετάρτη 19 Νοέμβρη 2025
Παγκόσμιο «μπλακάουτ» του δικτύου της «Cloudflare»

Παγκόσμιο «μπλακάουτ» του δικτύου της «Cloudflare» προκάλεσε προβλήματα σε πολλούς ιστοτόπους - ανάμεσά τους το ChatGPT και το X - ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε αργότερα ότι αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της.

Εκπρόσωπος της «Cloudflare» δήλωσε ότι η εταιρεία παρατήρησε μια «αύξηση σε ασυνήθιστη επισκεψιμότητα» σε μία από τις υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα το δίκτυό της να παρουσιάσει σφάλματα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα».

Το λογισμικό της «Cloudflare» χρησιμοποιείται από εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ των ιστοτόπων τους και των τελικών χρηστών και προσπαθώντας να προστατεύσει τους ιστοτόπους τους από επιθέσεις που ενδέχεται να τους υπερφορτώσουν με επισκεψιμότητα.

Κομισιόν: Ερευνες σε υπηρεσίες της «Amazon» και της «Microsoft»

Στο μεταξύ η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνες σχετικά με τις υπηρεσίες cloud της «Amazon» και της «Microsoft», στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA), σε άλλο ένα επεισόδιο που εγγράφεται στις εντεινόμενες αντιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε δύο έρευνες για να αξιολογήσει εάν οι εταιρείες πρέπει να χαρακτηριστούν ως «gatekeepers» για τις υπηρεσίες cloud Amazon Web Services και Microsoft Azure, καθώς και μια τρίτη έρευνα για να αξιολογήσει εάν ο νόμος DMA μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα του cloud computing.

    

