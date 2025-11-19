ΤΟΥΡΚΙΑ

Ετοιμο να συμμετάσχει σε επίσκεψη στο Ιμραλί και το ΜΗΡ

Την προθυμία του κόμματός του να συμβάλει στην «ειρηνευτική διαδικασία» που ξεκίνησε μετά και από τον αφοπλισμό του ΡΚΚ εξέφρασε χτες ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που ενόψει νέας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τις σχετικές διαπραγματεύσεις, είπε ότι δεν θα απέκλειε ακόμα και τη συμμετοχή του ίδιου σε αντιπροσωπεία που θα επισκεπτόταν τον φυλακισμένο ηγέτη (του ΡΚΚ) Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο νησί - φυλακή Ιμραλί.

Ενόψει της χτεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (μετά από δύο αναβολές) ο Μπαχτσελί είπε: «Εάν ο στόχος μιας Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία πρόκειται να επιτευχθεί με τίμια και ειλικρινή μέτρα, δεν έχει νόημα να αντισταθούμε σε μια επίσκεψη στο Ιμραλί», προσθέτοντας πως «αν κανείς δεν είναι πρόθυμος να κάνει αυτή την επίσκεψη, αν όλοι επιμένουν να κάνουν τη στρουθοκάμηλο, εγώ το λέω ανοιχτά: Θα έπαιρνα τρεις φίλους μαζί μου και δεν θα δίσταζα να πάω στο Ιμραλί με δικά μας μέσα. Δεν θα διστάσω να καθίσω πρόσωπο με πρόσωπο (σ.σ. με τον Οτσαλάν) σε ένα τραπέζι».

Από τη μεριά του σοσιαλδημοκρατικού φιλοκουρδικού κόμματος DEM ο συμπρόεδρός του Τουντσέρ Μπακιρχάν, χαρακτήρισε «αξιέπαινες» τις δηλώσεις Μπαχτσελί, ενώ μιλώντας χτες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του είπε να προταθεί η βουλή να υιοθετήσει έναν «νόμο μεταβατικής περιόδου» (μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για τη λεγόμενη «συμφιλίωση») περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την άρση όλων των διορισμένων διαχειριστών σε τοπικές αρχές (δήμους κ.τ.λ.) και την επαναφορά δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν, από έρευνες ή με κατηγορίες για συμμετοχή σε «τρομοκρατικές οργανώσεις» κ.τ.λ., μέσα από νομοθετικά διατάγματα, έτσι ώστε να «ενισχυθεί η (διαπραγματευτική) διαδικασία».