ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Κλιμάκωση των στρατιωτικών απειλών από τις ΗΠΑ

Εντείνονται οι απειλές και η στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας με στόχο τον ενεργειακό πλούτο της χώρας και την ανακοπή της εντεινόμενης γεωπολιτικής επιρροής της Κίνας στη Λατινική Αμερική.

Υπό το πρόσχημα της «καταπολέμησης των ναρκωτικών» και στο πλαίσιο επιχείρησης λασπολόγησης του Βενεζουελάνου Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ έδωσε εντολή να καταπλεύσουν αυτό το Σαββατοκύριακο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα ένα υποβρύχιο, τρία αντιτορπιλικά και τρία επεμβατικά αεροσκάφη (USS San Antonio», «USS Iwo Jima», «USS Fort Lauderdale», «USS Gravely», «USS Jason Dunham» και «USS Sampson») μεταφέροντας πάνω από 4.400 Αμερικανούς στρατιώτες και πεζοναύτες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μάλιστα Καρολάιν Λέβιτ δεν απέκλεισε μεσοβδόμαδα μία αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ είναι «σαφής, συνεπής και έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο αμερικανικής ισχύος για να σταματήσουν να εισέρχονται τα ναρκωτικά στη χώρα μας και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη».

Απέναντι σε αυτές τις κινήσεις, ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, διέταξε την κινητοποίηση περίπου 4,5 εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών που απαρτίζουν την «Μπολιβαριανή Εθνοφυλακή» προκειμένου να αντιταχθούν απέναντι σε απειλή ή στρατιωτική κίνηση των ΗΠΑ. Ο Μαδούρο μιλώντας την Παρασκευή σε τιμητική εκδήλωση για στελέχη της Μπολιβαριανής Εθνοφρουράς (MNB) εξήρε τις δυνάμεις αυτές, τονίζοντας πως είναι σε θέση «να υπερασπιστούν το δικαίωμα της Βενεζουέλας για ειρήνη, εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία και κυριαρχία». Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση πως μπορούν να ξεπεράσουν «τις εγκληματικές απειλές του αμερικανικού ιμπεριαλισμού» θεωρώντας ότι το «κλειδί της νίκης» είναι η ενότητα των λαϊκών δυνάμεων, του στρατού και της αστυνομίας.

Νέο πρόσχημα, παλιές επιδιώξεις

Μετά την αποτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να ανατρέψει την κυβέρνηση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, υπό το πρόσχημα της «δημοκρατίας», η κυβέρνηση Τραμπ μεθοδεύει τη σημαντική αύξηση της πίεσης και μία πιθανή επέμβαση με στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα υπό το πρόσχημα... καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών κατηγορώντας τον Πρόεδρο Νίκολας Μαδούρο πως είναι πίσω από τα καρτέλ «Cartel de los Soles», της εγκληματικής οργάνωσης «Tren de Aragua» και «Sinaloa» (από το Μεξικό). Διόλου τυχαία τον περασμένο Ιούλιο υπέγραψε διάταγμα χαρακτηρίζοντας «τρομοκρατικές οργανώσεις» διάφορα μεγάλα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, με τον ισχυρισμό πως απειλούν την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Στις 7 Αυγούστου οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ επικήρυξαν με 50 εκατομμύρια δολάρια τον Νικολάς Μαδούρο, επαναλαμβάνοντας σε βάρος του τις έωλες κατηγορίες περί ρόλου σε διεθνή καρτέλ ναρκωτικών.

Με τις κινήσεις αυτές οι ΗΠΑ επιδιώκουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες στρατιωτικής πίεσης ή και ιμπεριαλιστικής επέμβασης, ώστε τα αμερικανικά μονοπώλια να βάλουν χέρι στα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου διεθνώς που βρίσκονται στη Βενεζουέλα και εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 303 δισ. βαρέλια.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν πρόσβαση στα 303 δισ. βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν την ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά και για ενισχύουν τη γεωπολιτική τους θέση διατηρώντας την διεθνή πρωτοκαθεδρία σε πολιτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, ειδικά σήμερα που οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στις τιμές σε συνθήκες σφοδρού μονοπωλιακού ανταγωνισμού.

Παράλληλος στόχος των ΗΠΑ, που εξηγεί το «ενδιαφέρον» τους για τη Βενεζουέλα, είναι η ανάγκη τους να περιορίσουν την αυξημένη γεωπολιτική επιρροή ανταγωνιστικών δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία που έχουν αναπτύξει, εδώ και χρόνια, έντονη ενεργειακή συνεργασία με την κυβέρνηση της λατινοαμερικάνικης χώρας σε βάρος ανταγωνιστικών αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου, με εξαίρεση τη «Chevron» που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται έως σήμερα στο βενεζουελάνικο έδαφος.

Ο ανταγωνισμός με Κίνα και Ρωσία

Κίνα και Ρωσία, έχουν συνάψει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στενές ενεργειακές, εμπορικές και άλλες σχέσεις με τη Βενεζουέλα.

Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει επενδύσει σημαντικά στην ενεργειακή υποδομή της Βενεζουέλας, ειδικά στον πετρελαϊκό τομέα, αυξάνοντας τις εισαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου για τις ανάγκες των δικών της βιομηχανιών.

Η συνεργασία της Κίνας με τη Βενεζουέλα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σινικής στρατηγικής προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της στη Λατινική Αμερική, εξασφαλίζοντας ενεργειακούς πόρους και επεκτείνοντας την επιρροή της σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή.

Αντίστοιχα, η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας είναι μακροχρόνια και στενή, με κοινά έργα που αφορούν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημικών προϊόντων. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργάζονται για την αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής στη Βενεζουέλα σε περιβάλλον ευνοϊκό που δημιουργούν οι δυτικές κυρώσεις έναντι αμφοτέρων χωρών. Χαρακτηριστική της στενότερης συνεργασίας ήταν η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υπέγραψαν την περασμένη άνοιξη οι Πρόεδροι Πούτιν και Μαδούρο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας. Σε επίπεδο οικονομικής συνεργασίας, Μόσχα και Καράκας αναπτύσσουν εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα και άλλα διμερή εργαλεία για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων.

Διεθνείς και περιφερειακές αντιδράσεις

Διόλου τυχαία η κλιμάκωση της στρατιωτικής κινητικότητας των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας προκάλεσε πρώτα - πρώτα την αντίδραση της Κίνας. Η εκπρόσωπος του σινικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, καταδίκασε τις αμερικανικές προσπάθειες παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας και εξέφρασε «πλήρη υποστήριξη» στην κυβέρνηση Μαδούρο. Εξήγησε πως η Κίνα «αντιτίθεται στη χρήση ή την απειλή βίας στις διεθνείς σχέσεις και απορρίπτει τις εξωτερικές παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας ανεξαρτήτως προσχήματος».

Κάλεσε τις ΗΠΑ να κάνουν «περισσότερα για να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, αντί να καταφεύγουν σε στρατιωτικά μέτρα που διακυβεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι κυβερνήσεις της Κούβας, της Βολιβίας, της Νικαράγουας και της Κολομβίας καταδίκασαν την παρουσία των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική. Ο Κολομβιανός Πρόεδρος Γκ. Πέτρο προειδοποίησε δε πως μία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μετέτρεπε τη χώρα «σε δεύτερη Συρία», σέρνοντας και τη χώρα του σε μία νέα σύγκρουση. Η δήλωση του Κολομβιανού ηγέτη ήρθε λίγες ώρες μετά από εκείνη του διευθυντή των αμερικανικών υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών (DEA), Τέρι Κόουλ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση Μαδούρο ότι συνεργάζεται με... κολομβιανές αντάρτικες οργανώσεις με στόχο την αποστολή ναρκωτικών σε μεξικανικά καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

ΚΚΕ: Καταδικάζει την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας

Την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ ενάντια στη Βενεζουέλα καταδίκασε με ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ, επισημαίνοντας πως «οι πραγματικές αιτίες βρίσκονται στην προσπάθεια των μονοπωλίων των ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, καθώς και στην προσπάθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αποκρούσει την οικονομική και πολιτική διείσδυση της Κίνας στη Λατινική Αμερική, στα πλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα» και τονίζοντας πως «το ΚΚΕ καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε σχέδιο για ένοπλη ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη και τον λαό της Βενεζουέλας που είναι οι μοναδικοί αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους. Εκφράζει την αλληλεγγύη του στο ΚΚ Βενεζουέλας που σε δύσκολες συνθήκες διώξεων αγωνίζεται για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών συμφερόντων».

Δ.Ο.