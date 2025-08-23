ΠΑΜΕ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Ολοι την Κυριακή στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!

Να σταματήσει η επιχείρηση πλήρους κατοχής στη Γάζα, να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού!

2025 The Associated Press. All

Η δολοφονική επιχείρηση του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ για την πλήρη κατοχή στη Γάζα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο. Τώρα είναι η ώρα ο ελληνικός λαός να βροντοφωνάξει ακόμα πιο δυνατά: Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης - Καμία στήριξη στο κράτος - δολοφόνο!

Το ΠΑΜΕ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν αυτήν την Κυριακή 24 Αυγούστου σε μαζικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη χώρα.

Στην Αθήνα το ραντεβού είναι στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα. Στη συγκέντρωση καλεί με ανακοίνωσή του και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν ακόμη ΟΓΕ, ΕΕΔΥΕ, η ΟΒΣΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, το ΜΑΣ, η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και η ΕΕΔΔΑ.

Το ΠΑΜΕ στην ανακοίνωσή του καταγγέλλει το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τονίζει πως «η απόφαση για τη νέα επέμβαση με επιστράτευση 60.000 εφέδρων έρχεται να κλιμακώσει τη δολοφονία αμάχων, χιλιάδων παιδιών και γυναικών με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας, την επέκταση του εποικισμού, τον πλήρη αφανισμό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που παλεύει για το δικαίωμα στην ανεξαρτησία του. Κανένας πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το "κάλπικο" επιχείρημα της "αυτοάμυνας" του δολοφονικού κράτους Ισραήλ.





Τα ιμπεριαλιστικά κράτη και οι κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία κ.α. υποκρίνονται υποστηρίζοντας δήθεν τους Παλαιστίνιους με τη δημιουργία δύο κρατών. Με το ένα χέρι στηρίζουν τη γενοκτονία, τη σφαγή που γίνεται, και με το άλλο ζητάνε την παράδοση επί της ουσίας του Παλαιστινιακού λαού στο Ισραήλ και τα σχέδιά του. Ενα βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των Παλαιστινίων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει τη στήριξη στο κράτος - δολοφόνο, συμμετέχει ενεργά μέσω του σχεδίου "Aspides", συνεχίζει την οικονομική - πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ».

Στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στις 11 το πρωί της Κυριακής στον Λευκό Πύργο.

Την ίδια μέρα κινητοποιήσεις διοργανώνονται στις εξής πόλεις:

Στο Αίγιο, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 8 μ.μ. στον Φάρο

Στην Αρτα, στις 8 μ.μ στην πλατεία Κιλκίς

Στον Βόλο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στα Γιάννενα, στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο

Στα Γρεβενά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Ελασσόνα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική Πλατεία

Στο Ηράκλειο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας





Στηνστις 8 μ.μ. στην πλατεία του Ευδήλου

Στην Ιτέα, στις 8 μ.μ. στον Μόλο

Στην Καβάλα, στις 8 μ.μ. στην Παραλιακή (στις ξύλινες εξέδρες έναντι ΚΤΕΛ)

Στην Καλαμάτα, στις 8 μ.μ. στο λιμάνι (μνημείο αφανούς Ναύτη)

Στα Καμένα Βούρλα στις 7 μ.μ. στην παραλία του Αγ. Παντελεήμονα

Στην Καστοριά, στις 12 μ. στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κέρκυρα, στις 8 μ.μ. στο Πεντοφάναρο

Στην Κεφαλονιά, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου

Στην Κοζάνη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 8 μ.μ. στην Εθνική Τράπεζα

Στην Κομοτηνή, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Κω, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λάρισα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στη Λέσβο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς

Στη Λήμνο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία ΟΤΕ στη Μύρινα

Στη Λιβαδειά, στις 8 μ.μ. στην Κρύα (μπροστά στο Νερόμυλο)

Στη Νάξο, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Μανδηλαρά (στην παραλία)

Στο Ναύπλιο, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Ξάνθη, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Πρέβεζα, στις 8 μ.μ. στην παραλία, στα Δικαστήρια

Στην Πτολεμαΐδα, στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Ρέθυμνο, στις 8 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στη Σάμο, στις 8 μ.μ. στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα

Στα Τρίκαλα, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Στην Τρίπολη, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Πετρινού

Στη Φλώρινα, στις 7 μ.μ. στο νέο πάρκο Φλώρινας

Στους Φούρνους, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Φούρνων

Στη Χαλκίδα, στις 7.30 μ.μ. στην παραλία (Στρογγυλό)

Στα Χανιά, στις 8 μ.μ. στο Σιντριβάνι στην Παλιά Πόλη.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στην Καρδίτσα, στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία, και στη Λευκάδα, στις 8 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά. Στο Μεσολόγγι, στις 8 μ.μ. στο λιμάνι.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα γίνει συγκέντρωση στη Ζάκυνθο στις 8 μ.μ. στην Αντιπεριφέρεια (πρώην Νομαρχία).