Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προσυγκεντρώσεις των συνδικάτων και μαζικών φορέων για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος έχουν οριστεί στις 7.15 μ.μ. στα εξής σημεία:

Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Σύλλογοι Φοιτητών.

Παλαιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ολοκληρώνουν το προμελετημένο έγκλημα με την ισοπέδωση της πόλης της Γάζας
Ολοι την Κυριακή στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!
Κλιμάκωση των στρατιωτικών απειλών από τις ΗΠΑ
 Ο Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
 Εφοδος πρακτόρων του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον
 Ενεργειακή συμφωνία με τουρκική εταιρεία
 Ρουκέτα στην έδρα αποστολής του ΟΗΕ στην Τρίπολη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ