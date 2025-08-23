Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προσυγκεντρώσεις των συνδικάτων και μαζικών φορέων για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος έχουν οριστεί στις 7.15 μ.μ. στα εξής σημεία:

Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Σύλλογοι Φοιτητών.

Παλαιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.