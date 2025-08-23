Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Το «παρών» στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, θα δώσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ολοκληρώνουν το προμελετημένο έγκλημα με την ισοπέδωση της πόλης της Γάζας
Ολοι την Κυριακή στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! Αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης!
Κλιμάκωση των στρατιωτικών απειλών από τις ΗΠΑ
 Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα
 Εφοδος πρακτόρων του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον
 Ενεργειακή συμφωνία με τουρκική εταιρεία
 Ρουκέτα στην έδρα αποστολής του ΟΗΕ στην Τρίπολη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ