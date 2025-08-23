Το «παρών» στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, θα δώσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
23:00ΕΣΚ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : «Στις 28 του Αυγούστου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απεργούμε»
22:53ΓΡΕΒΕΝΑ: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλιας Κάλντας
22:45ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Νεκροί και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου
22:25Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη
21:57ΠΥΡΓΟΣ: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό (ΦΩΤΟ)
Περισσότερα...