Ο Δ. Κουτσούμπας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Το «παρών» στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, που διοργανώνουν το ΠΑΜΕ, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, θα δώσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.