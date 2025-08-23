Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής έφοδο στην κατοικία του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, στο Μέριλαντ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι εξήγησαν πως η επιχείρηση ήταν μέρος μιας «έρευνας για θέματα εθνικής ασφάλειας, με αναζήτηση διαβαθμισμένων αρχείων».
Λίγη ώρα πριν την έφοδο, ο Μπόλτον είχε αναφερθεί επικριτικά στο θέμα πιθανών επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενώ με φόντο τις επικρίσεις του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ - ενδεικτικό κι αυτό του διχασμού στο εσωτερικό της αστικής τάξης των ΗΠΑ - με την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Τραμπ ανακάλεσε την προστασία του Μπόλτον από τις μυστικές υπηρεσίες και την εξουσιοδότησή του.