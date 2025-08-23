ΗΠΑ

Εφοδος πρακτόρων του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον

Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής έφοδο στην κατοικία του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, στο Μέριλαντ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξήγησαν πως η επιχείρηση ήταν μέρος μιας «έρευνας για θέματα εθνικής ασφάλειας, με αναζήτηση διαβαθμισμένων αρχείων».

Λίγη ώρα πριν την έφοδο, ο Μπόλτον είχε αναφερθεί επικριτικά στο θέμα πιθανών επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενώ με φόντο τις επικρίσεις του στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ - ενδεικτικό κι αυτό του διχασμού στο εσωτερικό της αστικής τάξης των ΗΠΑ - με την επιστροφή του στο αξίωμα, ο Τραμπ ανακάλεσε την προστασία του Μπόλτον από τις μυστικές υπηρεσίες και την εξουσιοδότησή του.