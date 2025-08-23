Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Ρουκέτα στην έδρα αποστολής του ΟΗΕ στην Τρίπολη

Στο στόχαστρο ενόπλων τέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης η έδρα της αποστολής διαμεσολάβησης του ΟΗΕ (Manul) στην Τρίπολη. Οπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών και την αποστολή του διεθνούς οργανισμού, μία ρουκέτα έπεσε στον χώρο του κτιρίου, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές ή θύματα.

Η Manul «ενημερώθηκε για ρίψη ρουκέτας κοντά στο συγκρότημά της στη διάρκεια της ενημέρωσης της ειδικής εκπροσώπου (του ΟΗΕ στη Λιβύη) Χάνα Τέτεχ, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα «X».

Το υπουργείο Εσωτερικών στην Τρίπολη ανακοίνωσε επίσης ότι «απόπειρα επίθεσης με πύραυλο SPG απετράπη χάρη στην επαγρύπνηση των δυνάμεων της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας».

Μερικές ώρες πριν την εξέλιξη αυτή, το αμερικανικό δίκτυο «Bloomberg» μετέδιδε ως πιθανή την ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στην Τουρκία και την εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων που εδρεύει στο Τομπρούκ της Ανατολικής Τρίπολης, καθώς η τελευταία φέρεται πρόθυμη να επιτρέψει στην Τουρκία τη διενέργεια ερευνών για κοιτάσματα Ενέργειας εντός λιβυκής ΑΟΖ.

Η κίνηση έρχεται μερικές βδομάδες πριν την επικείμενη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS του 1982 που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία) και τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Σε μια περαιτέρω ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Βεγγάζης και Αγκυρας, η τουρκική κορβέτα «TCG Kinaliada» πραγματοποίησε την Τρίτη στρατιωτικά γυμνάσια με σκάφος του λιβυκού Ναυτικού ανοικτά της Βεγγάζης, ενώ η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο της εκεί αποστολής στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων.

    
