Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 - Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΡΙΑ
Ενεργειακή συμφωνία με τουρκική εταιρεία

Συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας υπογράφηκε την Παρασκευή στο υπουργείο Ενέργειας της Συρίας στη Δαμασκό, ανάμεσα στον υφυπουργό Ενέργειας Γιάθ Ντιάμπ και εκπρόσωπο της τουρκικής εταιρείας Ενέργειας «NAKKAS HOLDING».

Σε σχετικό ρεπορτάζ του συριακού πρακτορείου ειδήσεων «SANA» αναφέρεται πως η εταιρεία Ενέργειας «NAKKAS» αναλαμβάνει να εφοδιάζει ημερησίως τη Συρία με 1,6 εκατομμύρια κ.μ. φυσικού αερίου.

Το τελευταίο διάστημα η «μεταβατική» κυβέρνηση του τζιχαντιστή προέδρου, Αχμεντ αλ Σαράα, υπέγραψε συμφωνίες ανεφοδιασμού της Συρίας με την Αζερική εταιρεία «SOCAR» και την τουρκική «BOTAS», προκειμένου να εφοδιαστούν με καύσιμα σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

    

ΚΟΣΜΟΣ
