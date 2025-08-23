ΙΣΡΑΗΛ

Ολοκληρώνουν το προμελετημένο έγκλημα με την ισοπέδωση της πόλης της Γάζας

Το αρρωστημένο σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας και εκτοπισμό των Παλαιστίνιων από τη γη τους έχει βάλει μπροστά το Ισραήλ, απολαμβάνοντας την αδιατάρακτη ενθάρρυνση των Ευρωατλαντικών συμμάχων του, που βάζουν πλάτη στα εγκλήματα κατά του παλαιστινιακού λαού στο πλαίσιο γεωπολιτικών ανταγωνισμών και ανακατατάξεων.

Ενα 24ωρο αφότου έρευνα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian», του αραβο-ισραηλινού «+972 Magazine» και ισραηλινού Local Call σε αρχεία του στρατού εντόπισε πως το 83% των πάνω από 60 χιλιάδων θυμάτων του πολέμου είναι άμαχοι, και την ώρα που τα αρρωστημένα σχέδια του Ισραήλ αναζητούν «προορισμό» εκτοπισμού των Παλαιστίνιων μέχρι και στο νότιο Σουδάν (!), δημοσιοποιήθηκε έκθεση οργανισμού του ΟΗΕ που επιβεβαιώνει και επίσημα την έξαρση της μάστιγας του λιμού στη Λωρίδα της Γάζας (ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα).

Ειδικότερα, την Παρασκευή, 686η μέρα πολέμου (όπου το σύνολο των νεκρών ξεπερνούσε τους 62.192 και των τραυματιών τους 157.114) η «Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας» (IPC) του ΟΗΕ ανακοίνωσε και επίσημα πως η Γάζα, και ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα της, πλήττεται πλέον από λιμό με ευθύνη του Ισραήλ.

Οι ειδικοί του οργανισμού αυτού προειδοποίησαν ότι 514.000 άνθρωποι - σχεδόν ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα - αντιμετωπίζουν λιμό και ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στους 641.000 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ανέφεραν επίσης ότι έως τις 15 Αυγούστου, οι υπηρεσίες του IPC κατέγραψαν τουλάχιστον 281.000 ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν από το ανώτατο επίπεδο πείνας (επίπεδο πέντε, μίας κλίμακας πέντε σταδίων). Τόνισαν επίσης πως 468.000 άνθρωποι που είναι περίπου το 50% του πληθυσμού στη βόρεια Γάζα αντιμετωπίζουν λιμό επιπέδου 4 και πως μέχρι τον περασμένο Ιούνιο είχαν καταγραφεί στη Γάζα 132.000 παιδάκια έως πέντε ετών που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό.

Στην έκθεση της επιτροπής του IPC «Famine Review Committee» αναφέρεται επίσης ότι το 28% των Παλαιστίνιων του κυβερνείου της Γάζας, που ερωτήθηκαν, απάντησε πως επαιτούν για να επιβιώσουν, ένα άλλο 15% απάντησε πως ψάχνει στα σκουπίδια για τρόφιμα και ένα 40% πως μαζεύει ανακυκλώσιμα απορρίμματα ώστε να τα πουλήσει και να τραφεί με τα χρήματα που θα εξασφαλίσει. Επίσης, πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων αμάχων που ζουν στο κυβερνείο της Γάζας (όπου συμπεριλαμβάνεται η πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της) αντιμετωπίζουν «πάρα πολύ μεγάλη πείνα» καθώς αδυνατούν να φάνε οτιδήποτε για μέρες.

Ο Φόλκερ Τουρκ, Υπατος Αρμοστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σχολιάζοντας την έκθεση της επιτροπής IPC, επισήμανε πως είναι «έγκλημα πολέμου η χρήση του λιμού ως μεθόδου πολέμου» ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επανέλαβε την έκκλησή του για άμεσο τερματισμό του πολέμου και εκεχειρία. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ατιμώρητα τη συνέχιση αυτής της καταστροφής», είπε ο Γκουτέρες ζητώντας άμεσα εκεχειρία, απελευθέρωση των ομήρων και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Αντίθετα, οι ισραηλινές αρχές επιδόθηκαν στη γνωστή γκεμπελίστικη προπαγάνδα τους: Εκπρόσωπος του στρατού έκανε λόγο για «χαλκευμένη έκθεση», το υπουργείο Εξωτερικών την απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την «μεροληπτική και βασισμένη στα ψέματα της Χαμάς», ενώ ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ ανέφερε στην πλατφόρμα «Χ»: «Ξέρετε ποιος λιμοκτονεί; Οι όμηροι που απήχθησαν και βασανίστηκαν από απολίτιστους άγριους της Χαμάς», καλύπτοντας και πάλι με τα αισχρά προσχήματα τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Ξεκίνησε η εγκληματική επιχείρηση κατάληψης της Γάζας

Στο φόντο της εφιαλτικής κατάστασης θανάτων, λιμού και καταστροφής, ξεκίνησε μεσοβδόμαδα και ο νέος γύρος εγκληματικών στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας με στόχο την πλήρη κατοχή της. Για τις ανάγκες της καταστροφικής επιχείρησης που θα αναγκάσει σε βίαιο εκτοπισμό πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους αναμένεται τις επόμενες βδομάδες να ξεκινήσει η επιστράτευση περίπου 60.000 Ισραηλινών εφέδρων.

Ηδη εξάλλου ο ισραηλινός στρατός έχει αρχίσει να «επιχειρεί» με νέα εγκλήματα ισοπεδώνοντας μέχρι στιγμής πάνω από 400 οικοδομικά τετράγωνα, βομβαρδίζοντας σκηνές σε υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες», «προειδοποιώντας» - στοχοποιώντας γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό να μετακινηθούν στη νότια Γάζα και πάει λέγοντας.

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ισραελ Κατς, απείλησε την πόλη της Γάζας με «ισοπέδωση» σε περίπτωση που η Χαμάς δεν αποδεχθεί μέχρι κεραίας «τους όρους του Ισραήλ» για τον αφοπλισμό της και την απελευθέρωση ομήρων.

«Εάν δεν συμφωνήσουν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν. Οι πύλες της κόλασης σύντομα θα ανοίξουν στα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου», είπε ο Κατς, επαναλαμβάνοντας τις γνωστές απαιτήσεις του Ισραήλ και των συμμάχων του που προβλέπουν τον οριστικό ενταφιασμό της υπόθεσης Παλαιστινιακού κράτους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου είχε προϊδεάσει για το σκηνικό απόλυτης φρίκης που σχεδιάζουν στην πόλη της Γάζας, λέγοντας: «Η χερσαία επίθεση είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και τη συντριβή της Χαμάς, δύο πράγματα πάνε χέρι - χέρι». Ο ίδιος είχε προηγούμενα (αργά το βράδυ της Πέμπτης) επιχειρήσει να ρίξει στάχτη στα μάτια πως τάχα έδωσε "εντολή" για διαπραγματεύσεις με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ την ίδια ώρα έλεγε πως η Γάζα θα καταληφθεί έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα από διαπραγματεύσεις.

Αντιδράσεις για τα σχέδια του εποικισμού Ε1

Στο φόντο έναρξης των επιχειρήσεων για την πλήρη ισοπέδωση της πόλης της Γάζας και τον βίαιο εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, το Ισραήλ ξαναζέστανε τα σχέδια ανέγερσης του παράνομου, εβραϊκού εποικισμού Ε1 με στόχο την οικοδόμηση περίπου 3.500 κατοικιών, ώστε να απομονωθεί εδαφικά η κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ από την υπόλοιπη Δυτική Οχθη και να ανοίξει ο δρόμος για τη «διχοτόμησή της», ώστε να αποτραπεί μελλοντικά κάθε ρεαλιστική πιθανότητα ίδρυσης βιώσιμου, ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Την Τετάρτη, ο Γκάι Γιφράχ, «δήμαρχος» του παρακείμενου παράνομου εβραϊκού εποικισμού Maale Adumim, δήλωσε πασιχαρής πως εγκρίθηκαν από αρμόδιες αρχές τα σχέδια για τη δημιουργία του νέου εποικισμού.

Ενδεικτικά των σχεδίων και τα σχόλια ισραηλινών ΜΚΟ (όπως π.χ. η «Breaking The Silence» από πρώην Ισραηλινούς στρατιώτες) που έκαναν λόγο για σχέδιο «αρπαγής γης που όχι μόνο θα κατακερματίσει περαιτέρω τα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά και θα εντείνει και άλλο το απαρτχάιντ», με βασικό στόχο «να σαμποτάρει μία πολιτική λύση».

Τα σχέδια εποικισμού κατήγγειλε και εκπρόσωπος του ΟΗΕ υπενθυμίζοντας «πως οι εποικισμοί είναι παράνομοι, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και ενισχύουν την κατοχή».

Επιπροσθέτως, μία σειρά από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες - σύμμαχοι του Ισραήλ διαχώρισαν τη θέση τους αποδοκιμάζοντας (για τους δικούς τους λόγους και τα βρώμικα παιχνίδια που παίζουν στις πλάτες των Παλαιστίνιων) τα σχέδια του νέου εποικισμού Ε1.

Την υπέγραψαν οι ΥΠΕΞ Αυστραλίας, Βελγίου, Καναδά, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Αρχισε ο αφοπλισμός σε καταυλισμούς του Λιβάνου

Παράλληλα με τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ΗΠΑ και Ισραήλ τρέχουν για να επιβάλουν τους σχεδιασμούς τους και στην υπόλοιπη περιοχή.

Στο φόντο της απαίτησης ΗΠΑ - Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ (ώστε να μην σταθεί μελλοντικά εμπόδιο σε νέες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή) ο στρατός του Λιβάνου υπό τις εντολές του Προέδρου Ζοζέφ Αούν ξεκίνησε την Πέμπτη τη διαδικασία αφοπλισμού παλαιστινιακών οργανώσεων που βρίσκονται σε καταυλισμούς προσφύγων στον Λίβανο.

Η εξέλιξη δρομολογείται ενόψει των σχεδίων της κυβέρνησης του Λιβανέζου Αούν να ριψοκινδυνέψει τους επόμενους λίγους μήνες μία πολιτική έκρηξη από δυνάμεις της σιιτικής κοινότητας που στηρίζουν τη Χεζμπολάχ και το Κίνημα Αμάλ (οι οποίες συμμετέχουν και στο σημερινό υπουργικό σχήμα) προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευση που έλαβε έναντι των ΗΠΑ για πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των άλλων οργανώσεων έως το τέλος του 2025, ώστε η οπλοκατοχή να είναι πλέον αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους και του στρατού.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο, ενώ οι ΗΠΑ μέσω του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ... «προτρέπουν» το κράτος - δολοφόνο να σταματήσει τις επιδρομές εις βάρος της Βηρυτού και να αποχωρήσει από τις περιοχές που έχει καταλάβει αυθαίρετα παρά τη διμερή συμφωνία εκεχειρίας τον Νοέμβρη του 2024.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιούσε την Τετάρτη και νέα χερσαία επιχείρηση σε εδάφη της Νότιας Συρίας, αυτήν τη φορά με πρόσχημα την «πάταξη» του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο όρος Ερμών, με τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις να μπαίνουν σε σπίτια και να «ανακρίνουν» Σύρους πολίτες.

Δ.ΟΡΦ.