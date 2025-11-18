Νέες επιθέσεις του Ισραήλ σε Γάζα και Δυτική Οχθη

Μεκαλλιεργώντας προσχήματα για τη συνέχιση της επιθετικότητάς του στην περιοχή, στο πλαίσιο της εύθραυστης εκεχειρίας την οποία παραβιάζει καθημερινά.

Ο Ισραηλινός επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ κάλεσε τον στρατό να είναι σε ετοιμότητα να αρπάξει κι άλλο έδαφος στη Λωρίδα της Γάζας, πέραν της «κίτρινης γραμμής» πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα, ελέγχοντας πλήρως το 53% της περιοχής. «Στη Γάζα ελέγχουμε πάνω από το 50% του εδάφους δίχως να ελέγχουμε τον πληθυσμό. Η κίτρινη γραμμή εξυπηρετεί ως γραμμή περικύκλωσης και ελέγχου, και συνεχίζουμε να ενεργούμε για να αποτρέψουμε την ενίσχυση της Χαμάς, διατηρώντας στρατηγικό έδαφος και τις πύλες της Γάζας», είπε χαρακτηριστικά ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Ζαμίρ στην περιοχή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «επιχειρησιακό μέλος» της Χαμάς που πέρασε την «κίτρινη γραμμή» και αποτελούσε τάχα «άμεση απειλή για τα στρατεύματα». Στη συνέχεια ακολούθησε και αεροπορική επιδρομή για «την εξάλειψη τρομοκράτη»...

Το ισραηλινό «Κανάλι 13», επικαλούμενο «πηγή ασφαλείας» του Ισραήλ, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ είναι υπέρ της προώθησης των σχεδίων «ανοικοδόμησης» της Γάζας, καθώς καθυστερούν οι συζητήσεις για λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο αφοπλισμού της Χαμάς και τη μελλοντική σύνθεση «κυβέρνησης» στη Γάζα. Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται έτσι ότι αντιμετωπίζει «προβλήματα» προκειμένου να εξασφαλίσει «δεσμεύσεις» από «τρίτες χώρες» για τη συμμετοχή τους στον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο της λεγόμενης «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) που θα αναπτυχθεί μελλοντικά στην περιοχή.

Ωστόσο η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα «δεν μπορεί να προχωρήσει» παρά μόνο όταν αφοπλιστεί η Χαμάς και «αποστρατιωτικοποιηθεί» η Λωρίδα.

Το αμερικανικό σχέδιο στο ΣΑ του ΟΗΕ

Αργότερα χτες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε προγραμματίσει ψηφοφορία επί του αμερικανικού σχεδίου του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η διεθνής «νομιμοποίηση» των προσπαθειών ΗΠΑ και Ισραήλ για τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο τους, ώστε να αποτρέψουν κάθε ισχυρή πιθανότητα για βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος με εδαφική συνέχεια και κυριαρχικά δικαιώματα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στα άλλα 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ψηφίσουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και την ανάπτυξη της ΔΔΣ, απειλώντας στην αντίθετη περίπτωση για επανέναρξη του πολέμου.

Το κείμενο, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, φέρεται να «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη ΔΔΣ η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της, σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο»: Να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος. Δεν γίνεται καμία αναφορά στη σύνθεσή της.

Το αμερικανικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, βάσει του οποίου κλείστηκε η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς τον περασμένο μήνα, προβλέπει επίσης τη δημιουργία «Επιτροπής Ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο Ντ. Τραμπ.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το πιο πρόσφατο κείμενο που διανεμήθηκε - και η ψηφοφορία γι' αυτό αναμενόταν να διεξαχθεί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ώρα Ελλάδας - αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιρρήσεις αραβικών και άλλων χωρών. Αναφέρεται έτσι ότι αφού προχωρήσουν η «μεταρρύθμιση» της Παλαιστινιακής Αρχής και η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, «μπορεί εν τέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους».

Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, σε άρθρο του που δημοσίευσε στις σελίδες της με γνώμες η «Washington Post», απείλησε με ανάφλεξη του πολέμου, τονίζοντας: «Οποιαδήποτε άρνηση να υποστηριχθεί η απόφαση αυτή είναι ψήφος υπέρ συνέχισης της κυριαρχίας των τρομοκρατών της Χαμάς ή υπέρ της επανέναρξης του πολέμου με το Ισραήλ, της καταδίκης της περιφέρειας και του πληθυσμού της σε αιώνια σύγκρουση».

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, διεμήνυσε το βράδυ της Κυριακής ότι «η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει».

Η Χαμάς από την πλευρά της επικρίνει το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το «προσπάθεια να επιβληθεί διεθνής κηδεμονία» στην περιοχή.

Απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ υπάρχει και ένα ρωσικό. Πρόκειται για ανταγωνιστικό σχέδιο το οποίο υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από την Αλγερία και άλλες αραβικές χώρες, και προωθείται με τη δικαιολογία ότι το αμερικανικό δεν πήγαινε αρκετά μακριά ως προς το θέμα της «λύσης δυο κρατών». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το ρωσικό κείμενο δεν εξουσιοδοτεί ούτε τη δημιουργία «Επιτροπής Ειρήνης» ούτε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης σε αυτό το στάδιο, ζητώντας από τον γγ του ΟΗΕ «να ετοιμάσει και να παρουσιάσει επιλογές». Διπλωματικές πηγές, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, εκτιμούσαν ότι παρά τις επικρίσεις που εξέφρασε ανοιχτά η Ρωσία, «είναι απίθανο» να απορριφθεί το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ.

Συνεχίζονται οι δολοφονίες Παλαιστινίων

Με δύο επιθέσεις τη Δευτέρα το απόγευμα συνέχισε η δολοφονική στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ τα εγκλήματά της. Από ισραηλινά πυρά σκοτώθηκαν ένα παιδί στη γειτονιά Σουαχίγια, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας, και άλλος ένας άνθρωπος από χρήση drone σε γειτονιά στα βόρεια της πόλης. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ο θάνατος ενός ακόμα Παλαιστίνιου από drone στην Μπέιτ Λαχία, ενώ από επίθεση drones κοντά σε σχολείο στην ανατολική γειτονιά Ντάραϊ της Πόλης της Γάζας τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συνολικά οι καταμετρημένοι νεκροί στη Γάζα από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχειρίας μέχρι σήμερα έχουν φτάσει τους 266, και οι τραυματίες τους 635.

Στο φόντο των διπλωματικών διεργασιών στον ΟΗΕ, χτες το μεσημέρι η Χαμάς προχώρησε στην παράδοση της σορού ενός ακόμα ομήρου.

Την ίδια ώρα συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο οι επιθέσεις των Ισραηλινών και στη Δυτική Οχθη, σε πόλεις, χωριά και προσφυγικούς καταυλισμούς. Σε δύο από αυτές ο κατοχικός στρατός δολοφόνησε δύο Παλαιστίνιους έφηβους: Ο ένας, 15 ετών, δολοφονήθηκε στη διάρκεια εισβολής του ισραηλινού στρατού σε προσφυγικό στρατόπεδο κοντά στο Τουμπάς το βράδυ της Κυριακής. Ο δεύτερος, 16 ετών, δολοφονήθηκε το ίδιο διάστημα σε περιοχή ανατολικά της πόλης Ναμπλούς. Στη διάρκεια των εισβολών τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι Παλαιστίνιοι.

Οι Παλαιστίνιοι τραυματίες και σοβαρά ασθενείς δεν εξοντώνονται μόνο από τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά και από την έλλειψη επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης ενώ περιμένουν να μεταφερθούν στο εξωτερικό για νοσηλεία. Χτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε ότι έχουν πεθάνει στη Γάζα πάνω από 900 Παλαιστίνιοι εν αναμονή ιατρικών εκκενώσεων, λόγω των ισραηλινών περιορισμών στις άδειες ταξιδιού.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που επικαλείται τον ΠΟΥ, περίπου 16.500 ασθενείς εξακολουθούν να περιμένουν την απομάκρυνσή τους από τη Λωρίδα της Γάζας, αντιμετωπίζοντας καθυστερήσεις από το Ισραήλ.

Ο ΠΟΥ τόνισε επίσης ότι τα νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν με λιγότερο από το μισό της χωρητικότητάς τους, λόγω ελλείψεων σε καύσιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Εκτοπίζουν με ...πτήσεις τσάρτερ

Το Ισραήλ δεν αρκείται στις δολοφονικές επιθέσεις σε Γάζα και Δυτική Οχθη. Παράλληλα βάζει μπροστά σχέδια τάχα «εθελοντικού» εκτοπισμού Παλαιστινίων στο εξωτερικό, μέσω εταιρειών - βιτρίνα και πτήσεων τσάρτερ.

Η περίπτωση πτήσης τσάρτερ που έφτασε το βράδυ της 14ης Νοέμβρη στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, πιθανώς από αεροδρόμιο του Ισραήλ, κάνοντας στάση στο Ναϊρόμπι της Κένυας, είναι αποκαλυπτική των σχεδιασμών αυτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Haaretz», η πτήση τσάρτερ διοργανώθηκε από την εταιρεία - φάντασμα «Al Majd Europe», την οποία διευθύνει ο Τόμερ Τζάναρ Λιντ, Ισραηλινολιθουανός που συνεργάζεται με ειδική υπηρεσία του ισραηλινού στρατού. Η οργάνωση «Al Majd Europe» αυτοδιαφημίζεται ως ικανή «να κανονίσει τις απομακρύνσεις» ατόμων από εμπόλεμες ζώνες.

Παρά τις έντονες αρχικές αντιρρήσεις των νοτιοαφρικανικών αρχών, οι 152 Παλαιστίνιοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος, χωρίς καν ταξιδιωτικά έγγραφα, αποβιβάστηκαν όταν η οργάνωση «Gift of the Givers» διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τη φροντίδα τους, για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επίσκεψη του Μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ

Με τυμπανοκρουσίες και κάθε επισημότητα αναμένεται σήμερα Τρίτη στην Ουάσιγκτον η επίσημη επίσκεψη του Σαουδάραβα πρωθυπουργού και πρίγκιπα - διαδόχου στο θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο Μπιν Σαλμάν αναμένεται να ανακοινώσει ή να εξειδικεύσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια στις ΗΠΑ (μέρος των οποίων ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάη, κατά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στο Ριάντ), αλλά και να εξασφαλίσει ενδεχομένως την αγορά μερικών δεκάδων μαχητικών F-35, ένα νέο στρατιωτικό σύμφωνο ασφαλείας με τις ΗΠΑ και την αμερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία στο στήσιμο πυρηνικών σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, σχέδια για προμήθεια τσιπ (μικροεπεξεργαστών) από αμερικανικούς κολοσσούς, όπως η NVIDIA, για τις «έξυπνες» πόλεις που οραματίζεται η σαουδαραβική μοναρχία και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, στο λεγόμενο «Οραμα 2030» του Μπιν Σαλμάν.

Αύριο Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον σημαντικό επενδυτικό συνέδριο των δύο χωρών.

Στο φόντο της επίσκεψης αυτής - η οποία είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ο Μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ από το 2018 - δεν αποκλείονται νέες πιέσεις από τη μεριά του Λευκού Οίκου προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, ώστε να υπογραφεί μελλοντικά μια σημαντική «Συμφωνία του Αβράαμ».