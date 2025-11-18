ΕΕ - ΚΙΝΑ

Ευρωενωσιακοί δασμοί σε κινεζικές πλατφόρμες λιανικού εμπορίου

Τις ανάγκες ενός «δικαιότερου ανταγωνισμού» για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επικαλέστηκε η ΕΕ για την επιβολή δασμών σε παραγγελίες από ηλεκτρονικές πλατφόρμες λιανικού εμπορίου με έδρα χώρα εκτός ΕΕ, που εκτιμάται ότι θα αυξήσει το τελικό κόστος για τους καταναλωτές μέχρι και πάνω από 50%.

Τα παραπάνω συμφώνησε την Πέμπτη το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), επισπεύδοντας μάλιστα την κατάργηση του ελάχιστου ορίου των 150 ευρώ για επιβολή δασμών σε μικροδέματα.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες και στην πραγματικότητα βάζουν στο στόχαστρο τις παραγγελίες από μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού λιανεμπορίου, όπως «Temu» και «Shein», αλλά και από τις «Ali Express», «Bangood», «Trendyol» κ.λπ.

Επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών στην Κίνα

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, επισκέφτηκε το Πεκίνο και συζήτησε με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Χε Λιφένγκ για τις δυνατότητες ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων, εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο αυτών ισχυρών καπιταλιστικών οικονομιών.

Οι οικονομικές σχέσεις Κίνας - Γερμανίας έχουν γίνει πιο κρίσιμες μετά την επιβολή των αυξημένων αμερικανικών δασμών, ωστόσο αντίμετρα του Πεκίνου, όπως οι περιορισμοί στις εξαγωγές τσιπ και σπάνιων γαιών, προκαλούν σημαντικές διαταραχές σε γερμανικούς ομίλους.

Την περασμένη βδομάδα το γερμανικό κοινοβούλιο ανέθεσε σε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής απέναντι στην Κίνα.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό και να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας», σημείωσε ο Γερμανός υπουργός, καλώντας παράλληλα το Πεκίνο να εξασφαλίσει «δίκαιες συνθήκες» για τις γερμανικές επιχειρήσεις.

«Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη Γερμανία για την προώθηση ενός δίκαιου, ισότιμου και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος», είπε ο Χε.

Η Κίνα αγόρασε γερμανικά προϊόντα αξίας 95 δισ. δολαρίων πέρυσι, εκ των οποίων περίπου το 12% ήταν αυτοκίνητα, σύμφωνα με κινεζικά στοιχεία. Η Γερμανία αγόρασε κινεζικά προϊόντα αξίας 107 δισ. δολαρίων, κυρίως τσιπ και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Η Γερμανία έχει σημαντική επενδυτική παρουσία στην Κίνα, έχοντας εισφέρει 6,6 δισ. δολάρια σε νέο κεφάλαιο το 2024 σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Mercator για τις Κινεζικές Σπουδές - δηλαδή το 45% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα από ΕΕ και Βρετανία.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1/3 των πωλήσεων των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, ενώ σημαντική παρουσία στη χώρα έχουν επίσης οι γερμανικές εταιρείες χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, αν και αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από εγχώριους ανταγωνιστές.