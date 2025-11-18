ΧΙΛΗ

Σε δεύτερο γύρο η εκλογή Προέδρου

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή, που έγιναν την Κυριακή, με τη συμμετοχή να φτάνει το 85,26% των 15,7 εκατ. εν δυνάμει ψηφοφόρων, σε γενικές γραμμές επιβεβαιώθηκαν οι δημοσκοπικές έρευνες. Η υποψήφια του σοσιαλδημοκρατικού συνασπισμού κομμάτων «Ενότητα για τη Χιλή», Τζανέτ Χάρα (μέλος του ΚΚ Χιλής και πρώην υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση Μπόριτς), ήρθε πρώτη με 26,85%, ακολουθούμενη από τον υποψήφιο του ακροδεξιού Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος, Χοσέ Αντόνιο Καστ, με 23,9%. Οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στις 14 Δεκέμβρη στον δεύτερο γύρο.

Η Χάρα, που έχει αφήσει ανοιχτή την πιθανότητα να «αναστείλει» την ιδιότητα του μέλους του ΚΚ Χιλής αν εκλεγεί, ευχαρίστησε για τη νίκη του συνασπισμού της στον πρώτο γύρο, απηύθυνε το μήνυμα ότι «μας κόστισε πάρα πολύ να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας και δεν θέλουμε να τεθεί σε κίνδυνο σήμερα», ενώ επικαλέστηκε τις διακηρύξεις άλλων υποψηφίων και τα «θετικά στοιχεία» στα προγράμματά τους που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τα εξής ποσοστά: Ο Φράνκο Παρίσι με το συντηρητικό Κόμμα του Λαού 19,71% (οι δημοσκοπήσεις τον έδιναν αρκετά χαμηλότερα), ο Γιοχάνες Κάιζερ με το ακροδεξιό Εθνικό Ελευθεριακό Κόμμα 13,94%, η Εβελιν Ματέι (πρώην υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του συντηρητικού Σ. Πινιέρα) από τη νεοφιλελεύθερη δεξιά 12,47%. Ακολουθούν οι «ανεξάρτητοι» Χάρολντ Μαϊνέ με 1,26%, ο Μάρκο Ενρίκες Ομινάμι με 1,20% και ο Εντουάρντο Αρτες Μπριτσέτι - από το Κομμουνιστικό Κόμμα (Προλεταριακή Δράση) - με 0,66%.

Οι πρώτοι τρεις πολιτικοί έχουν ήδη δηλώσει ότι θα στηρίξουν τον Καστ στο δεύτερο γύρο, ενώ οι επόμενοι τρεις δεν έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους.

Στην προεκλογική αντιπαράθεση κυριάρχησαν τα ζητήματα της ασφάλειας, των λαϊκών προβλημάτων, που δεν έχουν αντιμετωπίσει οι αστικές διαχειριστικές κυβερνήσεις, και το θέμα της μετανάστευσης, με αφορμή την παρουσία πολλών Βενεζουελάνων που έχουν έρθει στη χώρα.

Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλογές, τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή υπερτερούν οι δυνάμεις που αντιτίθενται στον κυβερνητικό σοσιαλδημοκρατικό συνασπισμό «Ενότητα για τη Χιλή».