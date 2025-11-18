ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνονται σχεδιασμοί των ΗΠΑ για Βενεζουέλα και ευρύτερα

Να εξαπολύουν απειλές κατά της Βενεζουέλας συνεχίζουν οι ΗΠΑ, επιστρατεύοντας ως πρόσχημα την αντιμετώπιση δικτύων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, με τα οποία επιμένουν ότι συνδέεται και η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Μετά τη στρατιωτική αποστολή «Νότια Λόγχη» («Southern Spear») που ανακοίνωσε ξημερώματα Παρασκευής ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, τη σκυτάλη έλαβε προχτές ο ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που ανήγγειλε ότι η Ουάσιγκτον θα περιλάβει στον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων» το «καρτέλ των ήλιων» (Cartel de los Soles) και «άλλες χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», που «ευθύνονται για τρομοκρατική βία στο ημισφαίριό μας και διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη». Οπως υποστήριξε, «το καρτέλ, υπό τον παράνομο Μαδούρο, έχει διαβρώσει τους θεσμούς και ευθύνεται για τρομοκρατική βία και διακίνηση ναρκωτικών».

Αυτά ενώ και χτες μια σειρά ΜΜΕ συνέχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες για απανωτές συσκέψεις στον Λευκό Οίκο για «εναλλακτικές προτάσεις» που υποβάλλονται στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα, με σενάρια από χερσαίες επεμβάσεις μέχρι επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Ο ίδιος ο Τραμπ σε δηλώσεις του μίλησε για «αποφάσεις» που «έχει πάρει» για τη Βενεζουέλα, συμπληρώνοντας ότι «δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνω», όπως και ότι ...«έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με τη Βενεζουέλα όσον αφορά την αποτροπή της εισροής ναρκωτικών».

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωνε χτες ότι ο Τραμπ είναι «πολύ καλός στο να διατηρεί τη στρατηγική ασάφεια και κάτι που κάνει πολύ καλά είναι ότι δεν μεταδίδει στους αντιπάλους μας τι θέλει να κάνει στη συνέχεια»...

Ενδεικτικές των διεργασιών είναι και οι δηλώσεις του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας (στην πρώτη θητεία Τραμπ) Τζον Μπόλτον, που επέμεινε ότι «αν δεν "πέσει" ο Μαδούρο (...) το (δυτικό) ημισφαίριο θα βρίσκεται σε κίνδυνο πολέμου με τη διείσδυση της Ρωσίας, της Κίνας, ακόμα και του Ιράν».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, πάντως, ο Αμερικανός ηγέτης είπε χτες ότι «θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό...».

Από τη μεριά του, ο Βενεζουελάνος Πρόεδρος, Νικολάς Μαδούρο, επέκρινε τις νέες στρατιωτικές ασκήσεις που οι ΗΠΑ ανήγγειλαν με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο στα ανοιχτά της πολιτείας Σούκρε (της Βενεζουέλας), χαρακτηρίζοντάς τες «ανεύθυνες» και ότι «απειλούν μια δημοκρατία όπως η Βενεζουέλα, η οποία - συνέχισε - δεν αφήνει τον εαυτό της να απειληθεί από κανέναν».