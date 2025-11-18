ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του Νομπόα

Δημοψήφισμα με 4 ερωτήματα, που προκάλεσε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Ισημερινό. Με καταμετρημένο πάνω από το 98% των ψηφοδελτίων, το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) επιβεβαίωσε ότι το «Οχι» επικράτησε σε όλα τα ερωτήματα.

Στο πρώτο ερώτημα, για αλλαγή του Συντάγματος ώστε να επιτρέπεται η παρουσία ξένων βάσεων και στρατευμάτων στην χώρα (που ουσιαστικά αφορούσε τις ΗΠΑ, με πρόσχημα την αντιμετώπιση της διακίνησης των ναρκωτικών), το 60,65% των πολιτών ψήφισε εναντίον. Επίσης ψήφισαν κατά για τα εξής ζητήματα: Για τη σύσταση νέας Συντακτικής Συνέλευσης που θα συντάξει νέο Σύνταγμα (61,64%), για την προτεινόμενη κατάργηση της δημόσιας χρηματοδότησης για τα πολιτικά κόμματα (58,08%) και για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών (53,46%).

Ο Νομπόα, αν και δεν εμφανίστηκε δημόσια, όπως αναμενόταν να κάνει σε περίπτωση νίκης του «Ναι» στις προτεινόμενες αλλαγές, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο δήλωσε ότι θα σεβαστεί τη λαϊκή βούληση.

Πάντως, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας την παραίτηση του Νομπόα. Η Λουίσα Γκονζάλες, επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος «Επανάσταση Πολιτών», μίλησε για «νίκη της πατρίδας» και «θρίαμβο που δεν ανήκει στα πολιτικά κόμματα αλλά στους πολίτες της χώρας, που ξεπέρασαν τον εθνικό διχασμό».