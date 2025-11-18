ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΙΝΑ

Πολεμική ρητορική μετά τις δηλώσεις Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Taiwan Ministry of National De

Εντονα ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύκαιμετά από δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργούπου συνέδεσε ευθέως τις εξελίξεις γύρω από τηνμε το ενδεχόμενο στρατιωτικής αντίδρασης και εμπλοκής της χώρας της, καθώς τις βαθιές αντιθέσεις μεταξύ των δύο χωρών οξύνει και η εντεινόμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα.

Στη διάρκεια πρόσφατης συζήτησης στη Βουλή η Τακαΐτσι ρωτήθηκε ποιες εξελίξεις στην Ταϊβάν θα συνιστούσαν «κατάσταση απειλητική για την επιβίωση» της Ιαπωνίας, παραπέμποντας σε ορολογία και διατάξεις του «Νόμου για την Ασφάλεια» που τέθηκε σε εφαρμογή το 2015. Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, ο νόμος μεταξύ άλλων ορίζει πότε ένοπλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της Ιαπωνίας, ανοίγοντας δρόμο προοπτικά για «ενεργοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαντώντας, η Τακαΐτσι είπε ότι «αν υπάρξουν πολεμικά σκάφη και χρήση βίας (σ.σ. σε μια κινεζική επέμβαση στην Ταϊβάν), οτιδήποτε κι αν σκεφτείτε, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να είναι απειλητική για την επιβίωση της Ιαπωνίας».

Το κινεζικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «ανήκουστες» τις δηλώσεις της Τακαΐτσι, ενώ ο Κινέζος πρόξενος στην Οσάκα Σούε Ζιάν αναπαρήγαγε σχετική αρθρογραφία, σχολιάζοντας ότι «το κεφάλι που βρωμάει πρέπει να κοπεί απ' τον λαιμό κατευθείαν». Μετά τη διαμαρτυρία του Τόκιο το σχόλιο «κατέβηκε», ενώ η Τακαΐτσι υπερασπίστηκε τις δικές της δηλώσεις ως «συνεπείς με την παραδοσιακή θέση της κυβέρνησης», αν και επιφυλάχθηκε στο εξής να είναι πιο προσεκτική με τον σχολιασμό ενδεχομένων.

Την Παρασκευή το Πεκίνο προειδοποίησε ότι η Ιαπωνία θα υποστεί «συντριπτική» στρατιωτική ήττα σε περίπτωση παρέμβασης στην Ταϊβάν και εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για την κατεύθυνση ασφαλείας του Τόκιο, συμπεριλαμβανομένης της αμφισημίας γύρω από τις τρεις βασικές «πυρηνικές αρχές» της Ιαπωνίας (μη ανάπτυξη - κατοχή - φιλοξενία πυρηνικών όπλων).

Σε νέα του τοποθέτηση το κινεζικό ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «πράξη επίθεσης» αν η Ιαπωνία «τολμήσει να αναμειχθεί στην κατάσταση στα Στενά», ενώ ο Ιάπωνας πρέσβης στο Πεκίνο κλήθηκε για να του επιδοθεί σχετική διαμαρτυρία.

Επιπλέον, το κινεζικό υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για «αποφυγή ταξιδιών στην Ιαπωνία στο κοντινό μέλλον», μετά και από ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας στο Τόκιο ότι «πρόσφατα Ιάπωνες ηγέτες έχουν καταφύγει σε ρητά προκλητικά σχόλια για την Ταϊβάν, επιδεινώνοντας σοβαρά την ατμόσφαιρα για τις ανταλλαγές μεταξύ Κινέζων και Ιαπώνων και συνιστώντας σοβαρούς κινδύνους για την προσωπική ζωή και την ασφάλεια των Κινέζων πολιτών στην Ιαπωνία».

ΗΠΑ: Νέος εξοπλισμός πακέτο για την Ταϊβάν

Στο μεταξύ η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυνα και την Ασφάλεια (DSCA) του αμερικανικού Πενταγώνου έδωσε «πράσινο φως» για την έγκριση νέου εξοπλιστικού πακέτου για την Ταϊβάν, αξίας 330 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την DSCA, η Ταϊπέι είχε ζητήσει «εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη για την επισκευή και την επιστροφή αεροσκαφών F-16, C-130 και Indigenous Defense Fighter (IDF)».

Εντονη ήταν η αντίδραση της Κίνας, με το υπουργείο Αμυνας να τονίζει ότι «το θέμα της Ταϊβάν βρίσκεται στο κέντρο των θεμελιωδών συμφερόντων της Κίνας και συνιστά απόλυτη κόκκινη γραμμή στις σινο-αμερικανικές σχέσεις», προσθέτοντας πως η Κίνα «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά της».

Ολα αυτά ενώ ΗΠΑ και Νότια Κορέα δημοσίευσαν λεπτομέρειες της διμερούς συμφωνίας, που περιλαμβάνει κορεατική επένδυση 150 δισ. δολαρίων στον ναυπηγικό τομέα των ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να ιεραρχούν και την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Μεταξύ άλλων η Σεούλ εξασφάλισε και «υποστήριξη για την επέκταση της εξουσίας μας στον εμπλουτισμό ουρανίου και την επανεπεξεργασία αναλωμένων καυσίμων».