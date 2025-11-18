ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Μπαράζ μέτρων εναντίον των προσφύγων

Με φόντο τα συνεχιζόμενα ζόρια της καπιταλιστικής οικονομίας της Βρετανίας, η οποία κινείται μεταξύ στασιμότητας και αναιμικής ανάπτυξης, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση των Εργατικών προωθεί το κλείσιμο της «κάνουλας» στην είσοδο προσφύγων και μεταναστών στη χώρα.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ παρουσίασε χθες στο κοινοβούλιο ένα μπαράζ δρακόντειων μέτρων ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες, ακόμα και όσους αιτούντες άσυλο καταφέρνουν να γίνει δεκτή η αίτησή τους.

Μεταξύ άλλων εντείνεται η μετατροπή του καθεστώτος πρόσφυγα σε προσωρινό, με τακτικές επανεξετάσεις ανά 2,5 χρόνια αντί για 5. Το καθεστώς δεν θα ανανεώνεται αν κατά την επαναξιολόγηση οι βρετανικές αρχές αξιολογούν τη χώρα προέλευσης ως «ασφαλή», ενώ αίτηση μόνιμης εγκατάστασης στη Βρετανία θα μπορεί να κατατίθεται μόνο μετά από 20 χρόνια.

Η υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι εκτός από «τις πιο εξαιρετικές» περιπτώσεις η οικογενειακή επανένωση «δεν θα είναι δυνατή».

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν περιορισμό της χρήσης του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιορισμό του ορισμού της οικογένειας αποκλειστικά σε γονείς και παιδιά, αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης σε προγράμματα εργασίας, κατάργηση των πολλαπλών εφέσεων σε απορρίψεις ασύλου, περικοπές σε στέγαση και επιδόματα, δημιουργία νέου ανεξάρτητου φορέα για ταχείες απελάσεις κ.ά.

Στόχος των μέτρων, τόνισε η Μαχμούντ, είναι η μείωση των αφίξεων προσφύγων στη Βρετανία και η αύξηση των απελάσεων.

Επιβεβαίωσε δε ότι το Λονδίνο σχεδιάζει την επιβολή απαγορεύσεων βίζας «αλά Τραμπ» σε Αγκόλα, Ναμίμπια και ΛΔ Κονγκό εφόσον δεν αποδέχονται την επιστροφή «παράτυπων» μεταναστών, όπως και την απέλαση μεταναστών σε «τρίτες χώρες».

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι - όπως επισημαίνεται - πρότυπο για τις «μεταρρυθμίσεις» στη Βρετανία αποτελούν τα απάνθρωπα αντιμεταναστευτικά μέτρα που έχει θεσπίσει η επίσης σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοχ, χαιρέτισε τα εξαγγελλόμενα μέτρα, λέγοντας ότι «είναι ανεπαρκή, αλλά είναι μια αρχή».

Ο δε ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, σχολίασε σαρκαστικά ότι η Μαχμούντ «ακούγεται σαν υποστηρικτής του Reform», εκφράζοντας εντούτοις αμφιβολίες για το αν οι αλλαγές «θα επιβιώσουν στα δικαστήρια ή, πιθανότατα, και από τους δικούς της βουλευτές».