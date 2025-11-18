ΛΙΒΑΝΟΣ

Στη Δαμασκό ο πρέσβης των ΗΠΑ και ισραηλινή επίθεση στα νότια

Τα διαπιστευτήριά του στον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν έδωσε χτες κατά την πρώτη του επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο της Βηρυτού ο (λιβανικής καταγωγής) νέος πρέσβης των ΗΠΑ Μισέλ Ισα, μερικές ώρες αφότου προηγήθηκε ακόμη μία φονική ισραηλινή επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας με στόχο και θύμα ένα «στέλεχος της Χεζμπολάχ».

Ο Ισα είδε τον υπουργό Εξωτερικών Γιουσέφ Ρατζίι και τον πρόεδρο της βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, με τον τελευταίο να χαρακτηρίζει την συνάντηση «καλή και ειλικρινή».

Την Κυριακή ο Ισα, που πριν αναλάβει το πόστο ήταν πιο γνωστός ως τραπεζίτης καριέρας και εκατομμυριούχος επιχειρηματίας που ανήκει στον ευρύτερο κύκλο γνωστών του Προέδρου Τραμπ, μετέβη στη γενέτειρά του, Μπισούς, ένα χωριό περίπου 6.000 κατοίκων στο όρος Λίβανος, όπου επισκέφθηκε τους τάφους των γονιών του και την εκκλησία στην οποία πήγαινε παιδί. Εκεί δήλωσε πως εάν δεν πίστευε ότι υπάρχει ελπίδα για τον Λίβανο «ώστε να επανέλθει σε αυτό που ήταν κάποτε», δεν θα δεχόταν να έρθει και να αναλάβει το πόστο. «Ελπίζουμε πως θα γίνουμε ένα χέρι, ανεξάρτητα από τη σέκτα, τη θρησκεία ή στην περιοχή που ανήκει ο καθένας μας», είπε σε πλήθος που τον πλησίασε τονίζοντας πως «θα πρέπει να θυμόμαστε πως ο Λίβανος είναι μία ενιαία χώρα και πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί». Αποφεύγοντας να αναφερθεί σε μία από τις βασικές αποστολές του, που είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η εξομάλυνση των σχέσεων Λιβάνου - Ισραήλ, ώστε να ευοδωθούν πιθανοί σχεδιασμοί αμερικανικών μονοπωλίων και στη λιβανέζικη ΑΟΖ, ο Μισέλ Ισα εξέφρασε την ελπίδα πως τα πράγματα «στο κοντινό μέλλον θα γίνουν καλύτερα».

Λιβανικά ΜΜΕ ανέφεραν επίσης πως Αμερικανοί και Λιβανέζοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξέτασαν τα μέτρα που έχουν λάβει οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου νότια και βόρεια του ποταμού Λιτάνι - μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Χτες, πάντως, μετέβη στη Βηρυτό πολυάριθμη αντιπροσωπεία και από τη Σαουδική Αραβία με επικεφαλής τον πρίγκηπα Γιαζίντ μπιν Φαρχάν, προκειμένου να δρομολογήσει τη διαδικασία για την άρση των σαουδαραβικών κυρώσεων που εδώ και χρόνια απαγόρευαν τις εισαγωγές προϊόντων από τον Λίβανο.

Στο Πεκίνο ο ΥΠΕΞ της Συρίας

Την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα πραγματοποιεί από χτες ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης τζιχαντιστών στη Συρία, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, που συναντήθηκε με τον Σαϊμπάνι, διαβεβαίωσε πως η χώρα του θα βοηθήσει τη Συρία «να επιτύχει ειρήνη όσο το δυνατόν νωρίτερα» και υποστήριξε τις προσπάθειές της για την κατάστρωση ενός σχεδίου για την ανοικοδόμηση που «θα ευθυγραμμίζεται με τη βούληση» του συριακού λαού.

Την Κυριακή προηγήθηκε η (για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια) αποστολή σαουδαραβικού αργού πετρελαίου 650.000 βαρελιών στη Συρία στο λιμάνι της πόλης Μπάνιας. Πρόκειται για το πρώτο φορτίο από συνολικά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, που θα φθάσουν στη Συρία από τη Σαουδική Αραβία έως το τέλος του 2025.

Νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοέμβρη ρουκέτες έπληξαν ένα τριώροφο κτίριο σε συνοικία της Δαμασκού, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον μίας γυναίκας. Οι ρουκέτες φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες του συριακού τηλεοπτικού σταθμού Ikxbariya πως εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Λαουάν στα νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας. Η ταυτότητα των δραστών δεν έγινε γνωστή.

Αποχώρηση Κούρδων του ΡΚΚ από το Ζαπ του Β. Ιράκ

Από την περιοχή Ζαπ του βορείου Ιράκ ανακοίνωσαν χτες πως αποχώρησαν οι έως πρότινος μαχητές του ΡΚΚ, περίπου ένα εξάμηνο μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τερματισμό του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας.

Η αποχώρηση των μαχητών του ΡΚΚ έγινε το βράδυ της 16ης Νοέμβρη, με εκπρόσωπο της οργάνωσης να επισημαίνει πως πρόκειται για μία «σημαντική πρακτική συμβολή» στις προσπάθειες αναδιάταξης των σχέσεων με την Τουρκία, εκτιμώντας πως το «νέο βήμα θα υπηρετήσει την απόφαση για το κουρδικό ζήτημα και θα συμβάλει στην ειρήνη και τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας».

Η περιοχή αυτή έχει συμβολική σημασία για το PKK, καθώς εκεί βρισκόταν αρχικά το γενικό επιτελείο του προτού μεταφερθεί ανατολικότερα, στα όρη Καντίλ, και διατηρούσε εκεί μέχρι πρόσφατα ισχυρή παρουσία.

Επίσης, χτες, οκτώ ξένες πετρελαϊκές εταιρείες (μεταξύ των οποίων η βρετανική ΗΚΝ Energy και Hunt Oil) στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν έκαναν τις πρώτες εξαγωγές ιρακινού πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό Τσεϊχάν της Τουρκίας μετά από διακοπή περίπου 2,5 ετών. Το Ιράκ σχεδιάζει να διοχετεύσει 250.000 βαρέλια αργού πετρελαίου τη μέρα από το Κιρκούκ στον αγωγό που καταλήγει στο Τσεϊχάν.