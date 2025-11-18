ΙΡΑΝ

Επιβεβαιώνεται η κατάληψη του τάνκερ «Talara»

Την κατάσχεση τάνκερ επιβεβαίωσαν οι ιρανικές αρχές υποστηρίζοντας ότι παραβίασε «τους κανόνες» στη Θάλασσα του Ομάν.

Το πλοίο «Talara» είχε εντοπιστεί, αναχαιτιστεί και καταληφθεί από τους Ιρανούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης το πρωί της Παρασκευής επειδή «δεν ήταν εξουσιοδοτημένο».

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (CENTCOM), που θεώρησε «παράνομη» την ένοπλη απόβαση Φρουρών στο τάνκερ, θεωρώντας πως έγινε σε «διεθνή ύδατα» και ως εκ τούτου συνιστά «παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το (υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ) τάνκερ έπλεε ανοικτά των ακτών των ΗΑΕ, μεταφέροντας φορτίο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, μέσω του Ινδικού Ωκεανού με τελική κατεύθυνση τη Σιγκαπούρη. Το πλοίο διαχειρίζεται η εταιρεία «Columbia» και ανήκει στην «Pasha Finance», με έδρα τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με κάποια ΜΜΕ, η «Pasha Finance» ανήκει στην οικογένεια Αλίεφ, του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία «Columbia Shipmanagement» επιβεβαίωσε χτες ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του σκάφους είναι ασφαλή και πως βρίσκονται ανοικτά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.