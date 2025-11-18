ΙΤΑΛΙΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών για να σωθούν

Σφοδρή βροχόπτωση πλήττει την Ιταλία, με κατοίκους στα βορειοανατολικά να ανεβαίνουν στις στέγες σπιτιών για να σωθούν από τις πλημμύρες, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και θύματα, για άλλη μια φορά στην καρδιά της «ανεπτυγμένης» Ευρώπης, λόγω έλλειψης υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων, που θεωρούνται «κόστος» για τα καπιταλιστικά κράτη.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε στην περιφέρεια Φριούλι - Βενέτσια Τζούλια. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα.

Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει. Πολλά σχολεία της περιφέρειας παρέμειναν κλειστά χθες.

Τη νύχτα της Κυριακής οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν ανθρώπους από διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

Στο μεταξύ, στην τοποθεσία Μπρατσάνο συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας, οι οποίοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτιρίου στο οποίο ζούσαν, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι δύο φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση του κτιρίου.