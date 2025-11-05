ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να «τρέξουν» το σχέδιο μετατροπής της Γάζας σε προτεκτοράτο

Παζάρι με σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ για τη διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» και τη «μεταβατική διοίκηση» υπό την προεδρία του Τραμπ

2025 The Associated Press. All

Το σχέδιο για μετατροπή τηςσε προτεκτοράτο τωνκαι άλλων συμμάχων τους, με διεθνή στρατιωτική «δύναμη επιβολής» και διακυβέρνηση από διεθνές «Συμβούλιο» υπό την προεδρία του Αμερικανού Προέδρου, επιχειρεί να «τρέξει» ηενώ την ίδια ώρα τοστρώνει το έδαφος γι' αυτούς τους άθλιους σχεδιασμούς, συνεχίζοντας τις καθημερινές αιματηρές επιθέσεις εναντίον του παλαιστινιακού λαού, εν μέσω της διαβόητης «εκεχειρίας» στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Axios», οι ΗΠΑ απέστειλαν σε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος για την εγκατάσταση μιας διεθνούς δύναμης στη Γάζα για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.

Το σχέδιο ψηφίσματος δίνει στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στη δύναμη ευρεία εντολή να κυβερνήσουν τη Γάζα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, με δυνατότητα παρατάσεων μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου.

Το σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με στόχο ψηφοφορία για την έγκρισή του τις επόμενες εβδομάδες και ανάπτυξη των πρώτων στρατευμάτων στη Γάζα μέχρι τον Γενάρη, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο «Axios».

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε χαρακτηριστικά ότι η λεγόμενη «Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας» (ISF) θα είναι μια «δύναμη επιβολής και όχι μια ειρηνευτική δύναμη».

Ειδικότερα, η δύναμη θα περιλαμβάνει στρατεύματα από διάφορες συμμετέχουσες χώρες και θα συσταθεί σε συνεννόηση με το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», που θα κάνει κουμάντο στη Γάζα, υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο η «Διεθνής Δύναμη Ασφαλείας» θα έχει θεωρητικά ως αποστολή την «ασφάλεια των συνόρων» της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την «προστασία των αμάχων» και των «ανθρωπιστικών διαδρόμων», καθώς και την εκπαίδευση μιας νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης.

Επίσης η ISF «θα σταθεροποιήσει το περιβάλλον ασφαλείας στη Γάζα, διασφαλίζοντας τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων της καταστροφής και της πρόληψης της ανοικοδόμησης στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και τη μόνιμη απόσυρση όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», όπως αναφέρει το προσχέδιο, καθώς ένας βασικός στόχος του σχεδίου Τραμπ είναι ο αφοπλισμός όλων των παλαιστινιακών οργανώσεων που αντιστέκονται στην κατοχή.

Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς εφόσον δεν το πράξει οικειοθελώς η ίδια.

Το προσχέδιο αναφέρει ακόμα ότι η ISF θα αναλάβει «πρόσθετα καθήκοντα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της συμφωνίας για τη Γάζα», όπως και ότι η εν λόγω στρατιωτική δύναμη θα μπορεί «να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της εξουσίας της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Το σχέδιο των ΗΠΑ σημειώνει επίσης ότι η δύναμη θα αναπτυχθεί στη Γάζα «υπό ενοποιημένη διοίκηση, αποδεκτή από το Συμβούλιο Ειρήνης», η δε εγκατάστασή της και οι επιχειρήσεις της θα πραγματοποιηθούν «σε στενή διαβούλευση και συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ».

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν δείξει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, σύμφωνα με το «Axios», ωστόσο το Ισραήλ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ ο ισραηλινός κατοχικός στρατός θα διατηρεί παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της ISF, μέσω της «σταδιακής απόσυρσης», ενώ ακόμα και στην υποτιθέμενη μελλοντική και χρονικά αόριστη «πλήρη απόσυρση» θα διατηρήσει «μια παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο, που θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»...

Σε ό,τι αφορά το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον Τραμπ, το αμερικανικό σχέδιο ζητά την εξουσιοδότησή του ως «μεταβατικής διοίκησης διακυβέρνησης» η οποία θα ελέγχει τις προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή «να ολοκληρώσει ικανοποιητικά το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα», όπως βαφτίζονται οι «μεταρρυθμίσεις» που απαιτούν οι ΗΠΑ για να ξεδοντιάσουν την πάλη του παλαιστινιακού λαού ενάντια στην ισραηλινή κατοχή.

Κατά τ' άλλα, επαναλαμβάνοντας τις προβλέψεις του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, αναφέρεται ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» «θα επιβλέπει και θα υποστηρίζει μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, απολίτικη επιτροπή» Παλαιστινίων της Γάζας η οποία θα διαχειρίζεται τη διοίκηση της «καθημερινότητας».

Στο επίκεντρο και τα παζάρια με τη Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, καθώς εντείνονται τα παζάρια για την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου αλλά και για τον στόχο των ΗΠΑ για διεύρυνση των «Συμφωνιών του Αβραάμ», αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Σαουδάραβας πρωθυπουργός και διάδοχος στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, θα συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον στις 18 Νοέμβρη.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα (σ.σ. στις συμφωνίες "εξομάλυνσης" σχέσεων με το Ισραήλ) και ελπίζω να δω κι άλλους να μπαίνουν μέσα. Νομίζω ότι όταν η Σαουδική Αραβία μπει μέσα, θα μπουν όλοι», δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox News» τον περασμένο μήνα.

Χθες, εξάλλου, η Βρετανίδα ΥΠΕΞ Ιβέτ Κούπερ συναντήθηκε με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντουλάχ ΙΙ και τον Ιορδανό ομόλογό της, Α. Σαφάντι, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανέφερε ότι «συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και υπογραμμίστηκε η ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, διασφάλιση της εφαρμογής όλων των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας και διευκόλυνση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας».

Γάζα: Συνεχή ισραηλινά εγκλήματα και μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια

Την ίδια ώρα, βέβαια, στη Λωρίδα της Γάζας ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει καθημερινά τα εγκλήματά του εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Ενας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε χθες το απόγευμα μετά από επίθεση ισραηλινού drone στη συνοικία Shuja'iyya στην Πόλη της Γάζας, ενώ νωρίτερα ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο στην Τζαμπαλίγια της βόρειας Γάζας και άλλον έναν στη συνοικία Tuffah της Πόλης της Γάζας.

Συνολικά 240 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις εν μέσω της διαβόητης «εκεχειρίας», από τις 10 Οκτώβρη μέχρι χθες, και άλλοι 607 έχουν τραυματιστεί.

Εντονη δραστηριότητα του ισραηλινού κατοχικού στρατού, με πυρά πυροβολικού, καταστροφές κατοικιών και συνεχείς πτήσεις drones, καταγράφεται στις περιοχές της Γάζας που ελέγχουν οι κατοχικές δυνάμεις.

Η Χαμάς παρέδωσε αργά χθες το απόγευμα τη σορό ενός ακόμα Ισραηλινού ομήρου, η οποία εντοπίστηκε στη συνοικία Shuja'iyya στην Πόλη της Γάζας, προάστιο που εξακολουθεί να ελέγχεται από τις κατοχικές δυνάμεις.

Συγχρόνως συνεχίζονται οι έρευνες σε συνεργασία με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για τον εντοπισμό των σορών άλλων 7 Ισραηλινών ομήρων, οι οποίες έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια των ισοπεδωτικών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη συνέχιση των επιθέσεων του κατοχικού στρατού συνεχίζεται και το απάνθρωπο μπλοκάρισμα κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας από το κράτος - δολοφόνο, 4 βδομάδες μετά την έναρξη της «εκεχειρίας».

Από τα μέσα Οκτώβρη μόνο τα μισά από τα απαιτούμενα τρόφιμα έχουν φτάσει στη Γάζα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP).

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) επισημαίνει ότι οι σκηνές των εκτοπισμένων ξεφτίζουν, τα καύσιμα είναι σπάνια και πάνω από το 60% των Παλαιστινίων στη Γάζα μαγειρεύουν καίγοντας απόβλητα...

Η εκπρόσωπος του WFP, Abeer Etefa, χαρακτήρισε την κατάσταση «αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο», υπογραμμίζοντας τις επείγουσες ανάγκες για τρόφιμα, καύσιμα και χειμερινά καταφύγια. «Οι χειμερινοί μήνες έρχονται. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν από την πείνα και οι ανάγκες είναι συντριπτικές», δήλωσε στο «Reuters».

Η Shaina Low από το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων δήλωσε ότι 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να μην έχουν επαρκές καταφύγιο.

Μόνο το 7% των εκτοπισμένων οικογενειών της νότιας Γάζας μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τουλάχιστον σε όσα από αυτά θεωρούνται μερικώς κατοικήσιμα, τόνισε το OCHA, ενώ στη μεγάλη πλειοψηφία τους παραμένουν σε προσωρινά καταφύγια.

Πρόσφατη ανάλυση δορυφορικών εικόνων του Οργανισμού έδειξε ότι περίπου το 81% των κατοικιών στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

«Πρέπει να φέρουμε περισσότερα είδη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν απαγορευτεί πάρα πολλούς μήνες τώρα, όπως τα κιτ εκπαίδευσης που η UNICEF θέλει να φέρει για να βοηθήσει τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο», δήλωσε η Τες Ινγκραμ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε δε ότι τα εν λόγω υλικά απορρίφθηκαν από τις ισραηλινές αρχές, στο όνομα του ότι δεν θεωρούνται είδη επιβίωσης...

«Η εκπαίδευση μπορεί να είναι σωτήρια», τόνισε η Ingram, «ιδιαίτερα μετά τις φρικαλεότητες που έχουν βιώσει τα παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια».

Στο μεταξύ ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) προειδοποίησε για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική και γεωργική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ετήσια έκθεσή του επιβεβαιώνει ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης παραμένει καλλιεργήσιμο, αφού πάνω από το 80% της καλλιεργημένης γης καταστράφηκε από την ισραηλινή ισοπέδωση της Γάζας.

Περίπου το 70% των θερμοκηπίων καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ η πλειοψηφία των πηγαδιών υπέστησαν ζημιές, καθιστώντας την πρόσβαση σε νερό σχεδόν αδύνατη και οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη κατάρρευση της παραγωγής. Αντίστοιχα, εκτεταμένη καταστροφή έχει υποστεί ο τομέας της αλιείας.

Πλέον η Γάζα εξαρτάται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια για τις ανάγκες σε τρόφιμα, ενώ η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το 90% του πληθυσμού της Γάζας αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε επαρκή τρόφιμα.