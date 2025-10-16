ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ για επανέναρξη της σφαγής στη Γάζα

2025 The Associated Press. All

Μεμε το «καλημέρα» της περιβόητης συμφωνίας εκεχειρίας,καιεπιχειρούν να επιβάλουν με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού τους απαράδεκτους σχεδιασμούς τους για τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο.

Στο επίκεντρο τίθενται οι πιέσεις για αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ αξιοποιούνται προσχηματικά και οι ανυπέρβλητες δυσκολίες για τον εντοπισμό όλων των σορών Ισραηλινών ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, μέσα σε τόνους ερειπίων από τους βομβαρδισμούς του κατοχικού στρατού.

Χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε χθες στο CNN ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν το μακελειό στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους μόλις δώσω την εντολή. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Προχθές το βράδυ, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ξεκαθάρισε πως «αν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι (σ.σ. η Χαμάς) θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Αυτό θα γίνει «γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε με στόμφο, δίχως περαιτέρω λεπτομέρειες.





Ο δε Ισραηλινός υπουργός Αμυνας,σε συνάντησή του χθες με την ηγεσία του ισραηλινού κατοχικού στρατού έδωσε εντολή

Αναφερόμενος στους όρους του σχεδίου Τραμπ για επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων, αφοπλισμό της Χαμάς, καταστροφή των υποδομών της και «αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», ο Κατς απείλησε ότι «αν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία, το Ισραήλ σε συντονισμό με τις ΗΠΑ θα επιστρέψει στις μάχες και θα δράσει για να επιτύχει την πλήρη ήττα της Χαμάς, να αλλάξει την πραγματικότητα στη Γάζα και να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου».

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι παρέδωσε όσες σορούς ομήρων μπόρεσε να βρει, και ότι για τις υπόλοιπες θα χρειαστούν χρόνος και μεγάλη προσπάθεια, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους.

Η παλαιστινιακή οργάνωση παρέδωσε 8 σορούς Ισραηλινών ομήρων μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι ένα από αυτά ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο, υποστηρίζοντας πως μάλλον πρόκειται για κάτοικο της Γάζας. Στέλεχος της Χαμάς μιλώντας χθες στο «Al Jazeera» απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, εξηγώντας ότι πρόκειται για Ισραηλινό στρατιώτη που σκοτώθηκε τον Μάη του 2024 σε συγκρούσεις σε προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας, και ότι μαχητές της οργάνωσης πήραν τη σορό μαζί τους στη λογική κάποιας μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

Χθες το βράδυ ο Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τη διαδικασία παραλαβής των σορών άλλων δύο Ισραηλινών ομήρων.

Νέο ισραηλινό μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια

Το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος, επικαλούμενο μη τήρηση της συμφωνίας από τη Χαμάς σε ό,τι αφορά την παράδοση όλων των νεκρών ομήρων, προκαλεί εμπλοκή και στην ομαλή διέλευση των περίπου 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια που θα έπρεπε να εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα.

Ρεπόρτερ του «Al Jazeera» είχαν καταμετρήσει μέχρι χθες το μεσημέρι την είσοδο στη Γάζα μόλις 12 φορτηγών της οργάνωσης αρωγής του ΟΗΕ, World Food Program (WFP).

Στο μεταξύ, Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλώντας σε δημοσιογράφους της εφημερίδας «Times of Israel» ανακοίνωσαν χθες πως αναβάλλεται το άνοιγμα του μεθοριακού περάσματος στη Ράφα (στα σύνορα με Αίγυπτο), λόγω της καθυστέρησης της Χαμάς στην παράδοση των σορών Ισραηλινών ομήρων.

Νωρίτερα η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας.

«Εχουμε ενημερώσει όλες τις πλευρές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μ. Αμπάς.

Ωστόσο το Ισραήλ είχε αντίθετη γνώμη, καθυστερώντας ακόμα και την ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών της αποστολής EUBAM στο πέρασμα της Ράφα, που επρόκειτο χθες να επιστρέψουν στα πόστα τους μετά την παραβίαση της προηγούμενης συμφωνίας εκεχειρίας από την ισραηλινή κυβέρνηση, τον Μάρτη.

Στο μεταξύ, ενώ με ανάρτησή του ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ακόμα βρίσκονται στην πρώτη φάση και πως η ομάδα Ισραηλινών που παραμένει στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τη συνέχιση της διαδικασίας για την παράδοση των σορών Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Συνεχής η αύξηση των νεκρών στη Γάζα

Παράλληλα ο ισραηλινός κατοχικός στρατός, που διατηρεί την κατοχή του 53% της Λωρίδας της Γάζας, συνεχίζει τη ρίψη πυρών εναντίον Παλαιστίνιων αμάχων.

Αλλοι δυο Παλαιστίνιοι, από τη συνοικία Σουτζάγια της Πόλης της Γάζας, έπεσαν νεκροί από τα πυρά ισραηλινού drone, και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Επίσης, όσο επιστρέφουν στην Πόλη της Γάζας και ακόμα βορειότερα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι εντοπίζουν πτώματα ανάμεσα στα ερείπια, με συνέπεια να αυξάνεται περαιτέρω ο αριθμός των νεκρών.

Σε νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων που παρουσίασε χθες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε τουλάχιστον 67.938 νεκρούς Παλαιστίνιους και πάνω από 170.169 τραυματίες.

Στο μεταξύ, Παλαιστίνιοι στη Γάζα ανέφεραν πως ορισμένα από τα 90 πτώματα συμπατριωτών τους που παρέδωσαν οι ισραηλινές κατοχικές αρχές την Τρίτη και χθες είχαν δεμένα τα μάτια, έφεραν χειροπέδες ή είχαν εμφανή σημάδια βασανιστηρίων ή ομαδικής εκτέλεσης. Σε ορισμένα πτώματα βρέθηκαν κατάγματα και σημάδια από ελαστικά τεθωρακισμένων οχημάτων του στρατού, που κατά τα φαινόμενα είχαν πατήσει τα θύματα ενώ ήταν εν ζωή.

Επιπλέον, ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας συνέχισαν χθες τις συλλήψεις πολιτών. Συνέλαβαν 15 Παλαιστίνιους στην πόλη Νασρ, βορειοδυτικά της νότιας πόλης Ράφα, και άλλους 9 ενώ επιθεωρούσαν το γκρεμισμένο σπίτι τους ανατολικά της πόλης Χαν Γιούνις.

Αγριος ξυλοδαρμός του φυλακισμένου Μαρουάν Μπαργούτι

Το Γραφείο Πληροφοριών Παλαιστινίων Κρατουμένων ανακοίνωσε χτες πως ο πολιτικός κρατούμενος Μαρουάν Μπαργούτι, που έχει καταδικαστεί πέντε φορές ισόβια για τη συμμετοχή του στη δεύτερη Ιντιφάντα ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη μεταφορά του από τις ισραηλινές φυλακές Ραμόν στις φυλακές Μεγκίντο στα μέσα Σεπτέμβρη.

Από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από φρουρούς της φυλακής, ο Μπαργούτι φέρεται πως έπαθε κατάγματα σε τουλάχιστον τέσσερα πλευρά.

Την απελευθέρωσή του είχε ζητήσει επίμονα η Χαμάς κατά το πρόσφατο σκληρό παζάρι για την έναρξη εκεχειρίας, ενώ σχετικές πιέσεις στο Ισραήλ (δίχως αποτέλεσμα) είχαν ασκήσει αξιωματούχοι από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ακατάπαυστη η κατοχική βία στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα η βάρβαρη βία των κατοχικών αρχών και των Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη συνεχίζεται δίχως σταματημό.

Ισραηλινοί στρατιώτες χτύπησαν χτες στο κεφάλι έναν 57χρονο Παλαιστίνιο, προκαλώντας τον θάνατό του σε ελάχιστη ώρα, στο πλαίσιο μίας ακόμη τρομοκρατικής εφόδου στην κωμόπολη Ραμ που βρίσκεται βορείως της Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα Εβραίοι έποικοι με την υποστήριξη του στρατού χτύπησαν και τρομοκράτησαν Παλαιστίνιους χωρικούς που πήγαν να μαζέψουν ελιές στους ελαιώνες τους στην περιοχή Μαγκράκα βορείως της Τουλκαρέμ.

Επιπλέον το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε στη συνέχεια τη σύλληψης μίας μητέρας και του παιδιού της στη διάρκεια εφόδου του στρατού στο σπίτι τους στην κωμόπολη Αλ Ισαουίγια. Αφού ρήμαξαν τα πάντα, απήγαγαν την μητέρα με το παιδί οδηγώντας τους σε κρατητήριο για «ανάκριση».

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου

Στο μεταξύ στο Ισραήλ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα των «Δημοκρατικών» υπέβαλε και επίσημα αίτημα για να ξεκινήσει η διαδικασία πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά τη νέα εμφάνιση του τελευταίου σε δικαστήριο του Τελ Αβίβ, όπου συνεχίζεται η δίκη του για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Οι «Δημοκρατικοί» επικαλέστηκαν ως επιχείρημα την απόφαση του προέδρου της Κνέσετ (βουλής) Αμίρ Οχανά, να μην προσκαλέσει ως όφειλε σύμφωνα με το πρωτόκολλο την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου την περασμένη Δευτέρα, όταν εμφανίστηκε για να εκφωνήσει ομιλία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ...