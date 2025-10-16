Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα «ευθυγράμμισης» με την EE

«Τώρα είναι η στιγμή για τη Σερβία να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα για την ένταξή της στην Ενωσή μας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, χτες από το Βελιγράδι, όπου βρέθηκε για επίσημες επαφές στο πλαίσιο περιοδείας της στα Δυτικά Βαλκάνια.

Αναγνωρίζοντας ότι οι «μεταρρυθμίσεις» και άλλες απαιτούμενες αντιλαϊκές προσαρμογές που οι Βρυξέλλες περιμένουν «δεν είναι εύκολες», τόνισε απευθυνόμενη στην πλουτοκρατία ότι «αξίζουν τον κόπο. Διότι σας φέρνουν πιο κοντά στον στόχο σας», εννοώντας τα οφέλη που θα αντλήσουν από την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ, περιορίζοντας φυσικά τις σχέσεις με αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Γι' αυτό άλλωστε και η φον Ντερ Λάιεν επισήμανε την «επίτευξη 61% ευθυγράμμισης με την εξωτερική μας πολιτική», σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι «χρειάζονται περισσότερα. Θέλουμε να βασιζόμαστε στη Σερβία ως αξιόπιστο εταίρο».

Η ΕΕ πιέζει το Βελιγράδι για πλήρη «ευθυγράμμιση», ιεραρχώντας μεταξύ άλλων τη στάση της σερβικής ηγεσίας απέναντι στη Μόσχα και το Πεκίνο.

Από τη μεριά του ο Σέρβος Πρόεδρος Αλ. Βούτσιτς είπε μεταξύ άλλων ότι «από την αρχή της κρίσης στην Ουκρανία, η Σερβία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και υπό μεγάλη πίεση, αλλά... θα διατηρήσουμε την ουδετερότητά μας». Δήλωσε δε ότι «για τη Σερβία, η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής».

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμενόταν να συνεχίσει την περιοδεία της στα Σκόπια και την Πρίστινα.

    

