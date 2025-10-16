ΡΩΣΙΑ - ΣΥΡΙΑ

Συνάντηση του Πούτιν με τον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο»

Το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία και η πιθανή δραστηριοποίηση ρωσικών μονοπωλίων Ενέργειας σε συριακές πετρελαιοπηγές ήταν ανάμεσα στα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χτες στη Μόσχα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν και ο «Πρόεδρος» του καθεστώτος των τζιχαντιστών στη Συρία, Αχμεντ Αλ Σαράα (Αλ Τζολάνι).

Πληροφορίες που διέρρεαν από την πλευρά των Σύρων τζιχαντιστών ανέφεραν ότι ο Αλ Σαράα θα ζητούσε την απέλαση και παράδοση του ανατραπέντα Προέδρου της Συρίας Μπασάρ Ασαντ, επί δεκαετίες «συμμάχου» της Μόσχας, ο οποίος έχει λάβει άσυλο από τη Ρωσία. Δεν υπάρχει όμως καμία σχετική δημόσια δήλωση από οποιαδήποτε πλευρά.

Ο Πούτιν, επιχειρώντας να «καμουφλάρει» τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της ρωσικής αστικής τάξης, με βάση τα οποία η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τα «πατήματά» της στη Συρία και να ενισχύσει τις σχέσεις της με το καθεστώς των τζιχαντιστών, ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα «ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε στη Συρία στη βάση πολιτικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων συμφερόντων» και ότι «όλες αυτές τις δεκαετίες είχαμε ως μοναδικό οδηγό τα συμφέροντα του συριακού λαού».

Από την πλευρά του ο Αλ Σαράα διαβεβαίωσε τον Ρώσο Πρόεδρο ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, χωρίς όμως να ανακοινωθεί κάτι συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά το μέλλον της ρωσικής αεροπορικής βάσης Χμέιμιμ και της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Ταρτούς.

Μετά τη συνάντηση ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλ. Νόβακ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη να δουλέψει σε πετρελαιοπηγές της Συρίας». Ο Νόβακ τόνισε πως οι ρωσικές εταιρείες «συνεργάστηκαν πολύ καιρό πριν στο συριακό έδαφος» και πως υπάρχουν περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου που «χρειάζονται ανάπτυξη».

Πριν την αναχώρησή του για τη Μόσχα ο Αλ Σαράα είχε δώσει συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CBS, όπου τόνισε ότι η Δαμασκός δεν έχει την πολυτέλεια να έρθει σε αντιπαράθεση με μια ισχυρή δύναμη όπως η Ρωσία.

Σε σχέση δε με τις πρόσφατες διαδοχικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία, ο Αλ Σαράα ανέφερε πως «η Συρία δεν θέλει να κάνει πολέμους και δεν επιδιώκει να είναι απειλή για το Ισραήλ ή κάποιον άλλο».

Ερωτηθείς για το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας, ανέφερε πως κυμαίνεται ανάμεσα σε 600 και 900 δισ. δολάρια και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια.

Στο μεταξύ, πληροφορίες που επίσης κυκλοφόρησαν χθες - χωρίς να επιβεβαιωθούν επισήμως - ανέφεραν ότι στο τραπέζι των συνομιλιών στη Μόσχα θα έπεφτε και πρόταση του καθεστώτος της Δαμασκού για ανάπτυξη ρωσικών «ειρηνευτικών» δυνάμεων σε συριακές περιοχές στα σύνορα με το Ισραήλ, προκειμένου να εμποδιστεί η συνέχιση των ισραηλινών επιδρομών σε συριακά εδάφη.

Χθες το πρωί, εξάλλου, ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος, στα βόρεια περίχωρα της επαρχίας Κουνέιτρα. Σύμφωνα με το λιβανέζικο δίκτυο «Al Mayadeen», Ισραηλινοί στρατιώτες που επέβαιναν σε 8 οχήματα εισέβαλαν σε τουλάχιστον 2 σπίτια κατοίκων της περιοχής. Στη συνέχεια έστησαν στρατιωτικό σημείο ελέγχου σε διασταύρωση περιφερειακού οδικού δικτύου και άρχισαν να διενεργούν ελέγχους σε διερχόμενα αυτοκίνητα.