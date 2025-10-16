Πέμπτη 16 Οχτώβρη 2025
Σήμερα συζητιούνται οι προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), Ολιβιέ Φορ, κατά τη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή

Σήμερα το πρωί αναμένεται να συζητηθούν στη γαλλική Εθνοσυνέλευση οι δύο προτάσεις μομφής που έχουν κατατεθεί κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, με φόντο τις εντεινόμενες ενδοαστικές διεργασίες γύρω από το πώς η γαλλική αστική τάξη θα θωρακίσει τη θέση της απέναντι σε αντίπαλα συμφέροντα και, φυσικά, πρώτα απ' όλα απέναντι στην εργατική τάξη και στον λαό της χώρας.

Τη μία πρόταση την έχει καταθέσει η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» (RN) της Μαρίν Λεπέν, με τη στήριξη του δεξιού κόμματος UDT του Ερίκ Σιοτί, και την άλλη η «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν Λικ Μελανσόν, με τη στήριξη των Οικολόγων και του μεταλλαγμένου Γαλλικού ΚΚ.

Οι περισσότερες αναλύσεις εκτιμούν ότι η κυβέρνηση μάλλον «προσωρινά θα γλιτώσει», καθώς απαιτούνται 289 ψήφοι για να εγκριθεί κάποια πρόταση μομφής, νούμερο δύσκολο να διασφαλιστεί, με δεδομένο ότι οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS) αναμένεται να τις καταψηφίσουν, σύμφωνα τουλάχιστον με τις συστάσεις της ηγεσίας του.

Την ίδια στιγμή, πάντως, δημοσιεύματα εμφανίζουν πολύ πιθανό να εκδηλωθούν διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των κομμάτων. Σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ του δικτύου LCP, τουλάχιστον το 1/3 των βουλευτών του PS δηλώνουν έτοιμοι για «ανταρσία» και να υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής που έχει καταθέσει η LFI, ενώ μόνο το 1/3 δηλώνουν ότι σίγουρα θα την καταψηφίσουν.

Επιφυλάξεις εκφράζουν και βουλευτές του κόμματος «Liot», που μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον μακρονικό συνασπισμό. Ακόμα και στελέχη του «Horizons» (του Εντουάρ Φιλίπ, που δεν έχει κρύψει τις βλέψεις του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027) δηλώνουν τώρα «καχύποπτοι» για το σχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε προχτές ο Λεκονί.

Από τη μεριά του ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του νέου υπουργικού συμβουλίου επέκρινε τις δυνάμεις που κατέθεσαν πρόταση μομφής ότι «δεν θέλουν να συζητήσουν». Σύμφωνα δε με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεγκεόν, ο Μακρόν πρόσθεσε ότι «οι διαφωνίες είναι σεβαστές αλλά δεν είναι αποδεκτές αν μπορούν να υπάρξουν συμβιβασμοί», επιμένοντας στη σημασία που έχει η «σταθερότητα των θεσμών», γιατί - λέει - οι Γάλλοι «έχουν κουραστεί από το πολιτικό φρακάρισμα».

Σε συνέντευξή της η Μ. Λεπέν δήλωσε πως «ό,τι και να γίνει η κυβέρνηση θα πέσει, είναι ολοφάνερο - ακόμα κι αν αυτό δεν γίνει σήμερα, θα γίνει σε τρεις βδομάδες ή σε τρεις μήνες». Υπογράμμισε δε ότι το κόμμα της είναι αντίθετο σε προτάσεις για τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας που αφορά «επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία».

    

