ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ταγμένη στο κατάπτυστο σχέδιο Τραμπ

Συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για «ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» γίνεται σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή, κατόπιν αιτήματος Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναπτύξει όλο το σχέδιο της κυβέρνησης να μπλέξει τη χώρα ακόμα βαθύτερα στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, με τη στήριξη και των λοιπών κομμάτων και μορφωμάτων του ευρωατλαντισμού.

Διόλου τυχαία, η ενημέρωση γίνεται λίγες μόνο μέρες από την παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη στη Σύνοδο στην Αίγυπτο, που προωθεί τα κατάπτυστα σχέδια Ισραήλ και ΗΠΑ για τη Γάζα και την Παλαιστίνη, θέμα όπου εστίασε χτες, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, και η εκπρόσωπος τoυ ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, δίνοντας με τη σειρά της μια εικόνα όσων θα ακούσουμε και σήμερα.

Χαρακτήρισε π.χ. τη Σύνοδο ως μια «ιστορική μέρα» για τη Μέση Ανατολή, ισχυριζόμενη επίσης ότι η επίτευξη εκεχειρίας και η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί ένα καθοριστικό πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση, που θα οδηγήσει στην έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών. Βέβαια, σε επισήμανση του «Ριζοσπάστη» ότι η λύση των δύο κρατών με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ προβλέπει παλαιστινιακό κράτος σε εδάφη που βρίσκονται υπό κατοχή από το Ισραήλ και στο ερώτημα αν η ελληνική κυβέρνηση θα πιέσει τον «στρατηγικό» της εταίρο Ισραήλ σε αυτή την κατεύθυνση, η εκπρόσωπος πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, λέγοντας ξανά ότι η «εκεχειρία», η απελευθέρωση των ομήρων κ.λπ. αποτελούν «σχετική πρόοδο», όπως και ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση μεταφέρει «μηνύματα» στον «στρατηγικό εταίρο» της.

Προέταξε εξάλλου την «ανάγκη σταθεροποίησης στη Γάζα, ως κλειδί για να εμπεδωθεί η ασφάλεια στην περιοχή με επιστροφή εκεί της Παλαιστινιακής Αρχής». Σε ερώτημα του «Ριζοσπάστη» για το πού φτάνει αυτή η εμπλοκή της κυβέρνησης και για το αν περιλαμβάνει και σκέψεις για στρατιωτική παρουσία έκανε το θέμα «γαργάρα», λέγοντας ότι είναι «πολύ πρώιμη η συζήτηση για την επόμενη μέρα» και ότι πρέπει «να διασαφηνιστούν» πολλά μέρη του σχεδίου Τραμπ, για το οποίο, στο μεταξύ, οι ίδιοι πανηγυρίζουν μέρες τώρα.

Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαίωσε ξένα και ντόπια κέντρα ότι «η Ελλάδα θα μετέχει στις διαδικασίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα» και στις «διαβουλεύσεις» για το μέλλον της περιοχής, παρέχοντας «τεχνογνωσία για την οικοδόμηση θεσμών» με ό,τι αυτό σημαίνει.

Καθώς εξάλλου μυρίζονται «ψητό» πάνω στα ερείπια και το αίμα των Παλαιστινίων, διαβεβαίωσε τους ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους ότι «όσον αφορά την ανοικοδόμηση η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε η Ελλάδα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Παλαιστινίων», αυτή που διέλυσε με αεροπορία, άρματα και πυροβολικό ο «στρατηγικός εταίρος» τους, το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι σε πλείστες απαντήσεις που έδωσε η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ για το μέλλον στη Γάζα με βάση το σχέδιο Τραμπ, το οποίο όλοι τους υμνολογούσαν, παραδεχόταν ότι «υπάρχουν σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν». Σε ερώτημα δε του «Ριζοσπάστη» γιατί πανηγυρίζουν επομένως για το σχέδιο, παρουσίασε ως «επιτυχία» ότι έχουμε επιτέλους «εκεχειρία». Στο μεταξύ, μόνο προχθές, μόλις μία μέρα μετά τα «σόου» που έστησαν οι ΗΠΑ μαζί με συμμάχους τους στο Ισραήλ και στο Σαρμ Ελ Σεΐχ στην Αίγυπτο για τη δήθεν ...«ειρήνη» που πέτυχαν, ο ισραηλινός κατοχικός στρατός - που διατηρεί υπό την κατοχή του το 53% της Λωρίδας της Γάζας - σκότωσε τουλάχιστον 9 Παλαιστίνιους, με τη δικαιολογία ότι θεωρήθηκαν «απειλή» ή ότι πλησίασαν «απειλητικά» κοντά στους πάνοπλους κατοχικούς στρατιώτες, οι οποίοι βρίσκονταν στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που προβλέπει η «πρώτη φάση» του άθλιου σχεδίου Τραμπ. Το ίδιο 24ωρο πέθαναν άλλοι 2 Παλαιστίνιοι, από τραυματισμούς προηγούμενων ημερών, και ανασύρθηκαν από τα ερείπια 38 σοροί θυμάτων.

Ερωτηθείσα και για τα Ελληνοτουρκικά, θέμα που επίσης θα απασχολήσει τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ σημείωσε ότι παρά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει οριστεί το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο κυβερνήσεων, δεν έχουν διαρραγεί οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας, ούτε η επικοινωνία. «Επικοινωνούμε με ένα δομημένο τρόπο: Τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα ΜΟΕ. Είμαστε καταδικασμένοι να επικοινωνούμε και να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να αποφεύγονται εντάσεις», πρόσθεσε, την ώρα που ακριβώς σε αυτό το αμερικανοΝΑΤΟικής υφής φορμάτ «διαλόγου» η τουρκική αστική τάξη βρίσκει πάτημα να απλώσει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο.

Για το θέμα εξάλλου ότι τόσο από το ΝΑΤΟ όσο κι από την ΕΕ ασκούνται πιέσεις στην κυβέρνηση να τελειώνει με τις όποιες αντιρρήσεις εκφράζει για την ένταξη της Τουρκίας στα κονδύλια του ευρωενωσιακού προγράμματος εξοπλισμών «SAFE», η εκπρόσωπος επέμεινε ότι «η άρση του casus belli είναι αναγκαία προϋπόθεση για να εκκινήσει η συζήτηση».

Σημειωτέον, πέρα από τη σημερινή συζήτηση ο Γεραπετρίτης τη Δευτέρα θα είναι στο Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ με θέματα της ατζέντας το Ουκρανικό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή της συμφωνίας και τις σχέσεις ΕΕ - Ινδο-Ειρηνικού. Την Τετάρτη 22/10 μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου (βασικός στόχος της η ενσωμάτωση σύσσωμης της Δυτικοβαλκανικής στις ευρωατλαντικές δομές).

Την Πέμπτη 30/10 θα μεταβεί στη Βαγδάτη για συνάντηση με τον Ιρακινό ομόλογό του και την επομένη θα μεταβεί στο Μπαχρέιν, για να συμμετάσχει στον «Manama Dialogue», πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, όπου θα συζητηθούν οι «γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής, στη θαλάσσια ασφάλεια, στη διαχείριση κρίσεων και την ενεργειακή μετάβαση».