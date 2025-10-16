ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, ενάντια στο σχέδιο ΗΠΑ - Ισραήλ

Τη βαθιά αντίθεσή του σχετικά με τη λεγόμενη «Ειρηνευτική Συμφωνία» των ΗΠΑ για την Παλαιστίνη εκφράζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), επισημαίνοντας πως συνιστά σαφή συνέχεια του πολύκροτου «Σχεδίου του αιώνα» των ΗΠΑ, όπως είχε παρουσιαστεί προ 5ετίας.

Το ΠΣΕ τονίζει πως «αυτό το "νέο" σχέδιο μετατρέπει την παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας σε ένα de facto προτεκτοράτο των ΗΠΑ, αφήνοντας ανέγγιχτη την ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, ειδικά το πάνω από το 50% του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας».

Επισημαίνει μεταξύ πως το σχέδιο εντάσσεται στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τη «Νέα Μέση Ανατολή», αφήνοντας ανέγγιχτο το Ισραήλ και την κυβέρνησή του για τη γενοκτονία.

Το ΠΣΕ εκφράζει την ολόψυχη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, που παραμένει υπό κατοχή επί 77 χρόνια και «απαιτεί την εγκαθίδρυση και αναγνώριση ενός ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης εντός των συνόρων πριν από την 4η Ιουνίου 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του».