ΗΠΑ

Ασφυκτικότερος έλεγχος στη ροή πληροφοριών από το Πεντάγωνο

Μεγαλύτερους περιορισμούς και πιο στενό έλεγχο στη ροή πληροφοριών από το αμερικανικό Πεντάγωνο, το οποίο πρόσφατα μετονομάστηκε σε υπουργείο Πολέμου, προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνθήκες όξυνσης των διεθνών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών - όπως και των ενδοαστικών αντιθέσεων μέσα στις ΗΠΑ - και έντασης της πολεμικής προπαρασκευής για ενδεχόμενη γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγγραφο του Πενταγώνου που προώθησε ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναφέρει μεταξύ άλλων πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Η επιβολή αυστηρών μέτρων για την προέγκριση πληροφοριών και ρεπορτάζ που αφορούν το Πεντάγωνο και τον αμερικανικό στρατό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σχεδόν όλα τα αστικά ΜΜΕ, ειδησεογραφικά πρακτορεία και τηλεοπτικά δίκτυα, καθώς τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη έληξε η προθεσμία που είχαν οι διαπιστευμένοι στρατιωτικοί συντάκτες να συναινέσουν στους νέους κανονισμούς. Ρεπορτάζ της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας The Hill ανέφερε πως όλα τα ΜΜΕ που έχουν διαπιστευμένους συντάκτες στο υπουργείο Πολέμου απέρριψαν τους νέους κανόνες, εκτός από το ακροδεξιό One America New Network (OANN).

Στο θέμα αναφέρθηκε προχτές βράδυ και ο Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, λέγοντας πως τον ανησυχεί το ότι «στρατηγοί περιφέρονται με εσάς στο μανίκι που ρωτάτε διάφορα και μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και αυτό το λάθος να είναι τραγικό».

Μεγάλα αμερικανικά δίκτυα όπως τα δίκτυα ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News σε κοινή ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως αρνούνται να δεχθούν τους νέους κανονισμούς του Πενταγώνου, επειδή «περιορίζουν τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να συνεχίσουν να ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφαλείας».