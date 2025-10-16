ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θυγατρική της «Bosch» κλείνει εργοστάσια και καταργεί θέσεις εργασίας

Χημικές βιομηχανίες διαμαρτύρονται για το κόστος της απανθρακοποίησης και απειλούν με μείωση και μετεγκατάσταση της παραγωγής

Συνεχίζεται το μπαράζ «αποβιομηχάνισης» - σε κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας - της Γερμανίας, με κατάργηση χιλιάδων θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων, ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου καπιταλιστικού ανταγωνισμού, με τα γερμανικά μονοπώλια να προσπαθούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την κερδοφορία τους.

Την κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η θυγατρική της «Bosch» «BSH Hausgerate», η οποία κλείνει δύο εργοστάσια, σε Βάδη - Βυρτεμβέργη και Βρανδεμβούργο, λόγω της κάμψης στην αγορά οικιακών συσκευών.

Μόλις πριν λίγες βδομάδες η μητρική εταιρεία ανακοίνωσε την περικοπή 13.000 θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος, θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου, και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης - Βυρτεμβέργης.

Λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς και του αυξανόμενου ανταγωνισμού χαμηλού κόστους η παραγωγή «υποαξιοποιείται σε μόνιμη βάση», ενώ «δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς στο άμεσο μέλλον». Οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων και οι απορροφητήρες θα παράγονται στο μέλλον από άλλα εργοστάσια του ομίλου στην Ευρώπη.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν περίπου 980 εργαζόμενους στο Μπρέτεν και 440 στο Νάουεν. Το πρώτο εργοστάσιο θα αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι τα μέσα του 2027, ενώ το δεύτερο τον Μάρτη του 2028.

Εκπρόσωπος της BSH διευκρίνισε πάντως ότι η κατάργηση των θέσεων εργασίας δεν σχετίζεται με την προγραμματισμένη περικοπή των 13.000 θέσεων, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αφορά τη μητρική εταιρεία, κυρίως τον κλάδο των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η BSH απασχολεί περίπου 16.000 εργαζόμενους εντός Γερμανίας και 57.000 παγκοσμίως, ενώ ο ετήσιος τζίρος της ανέρχεται σε 15 δισ. ευρώ.

Χημικές βιομηχανίες διαμαρτύρονται για το κόστος της εμπορίας εκπομπών

Στο μεταξύ οι γερμανικοί όμιλοι της Χημικής Βιομηχανίας διαμαρτύρονται για την «ενεργειακή μετάβαση» και το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, λέγοντας ότι βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως αγοράς και τόπου επενδύσεων.

Κολοσσοί της Χημικής Βιομηχανίας, όπως η BASF και ο παραγωγός αμμωνίας «SKW Stickstoffwerke Piesteritz», ζητούν εξαιρέσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης, στο πλαίσιο του οποίου το κόστος αναμένεται να αυξηθεί από το επόμενο έτος, όταν θα αρχίσει η σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής πιστοποιητικών.

«Πληρώνουμε τιμές άνθρακα πέντε φορές υψηλότερες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και αυτό μας καταστρέφει», δήλωσε ο πρόεδρος της «SKW Piesteritz».

Οι παραγωγοί χημικών προϊόντων εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά του σχεδίου ενεργειακής μετάβασης και απανθρακοποίησης της ΕΕ, απειλώντας μάλιστα με περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή, κλείσιμο εργοστασίων και μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό.

Τα χημικά εργοστάσια της Γερμανίας λειτούργησαν φέτος μόλις στο 72% της παραγωγικής τους ικανότητας το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω 30 χρόνια, όπως μεταδίδει το «Bloomberg».

Εκπρόσωπος της BASF δήλωσε ότι το τρέχον σύστημα της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας παραγωγής βασικών υλικών στην Ευρώπη, και ότι αν δεν αναμορφωθεί ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τη μετεγκατάσταση της παραγωγής με υψηλές εκπομπές.

Η δε «Evonik Industries» δήλωσε ότι η κατάσταση ενέχει τον κίνδυνο να επιταχύνει την «αποβιομηχάνιση».

Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό λόγω της στρατιωτικής θητείας

Στο μεταξύ, αναταράξεις στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Γερμανία προκαλεί το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας, το οποίο έρχεται όλο και πιο έντονα στο προσκήνιο, στο πλαίσιο της πολεμικής προπαρασκευής του Βερολίνου.

Το νέο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία αφαιρέθηκε αιφνιδιαστικά από την ημερήσια διάταξη της Βουλής, όπου επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα, λόγω διαφωνιών στους κόλπους του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ την τελευταία στιγμή ακυρώθηκε και συνέντευξη Τύπου στην οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί η κυβερνητική πρόταση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (ARD) οι κυβερνητικοί εταίροι είχαν καταλήξει προχθές σε συμφωνία, την οποία ωστόσο φέρεται να απέρριψαν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, διαφωνώντας με το σύστημα κλήρωσης από το οποίο θα προέρχονταν οι νέοι που θα υπηρετούσαν υποχρεωτικά σε περίπτωση που δεν επαρκούσαν οι εθελοντές. Σύμφωνα με το ARD, πολλοί βουλευτές του SPD υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη υποκρύπτει επιβολή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, κάτι στο οποίο αντιτίθεται το κόμμα τους.

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τον επικεφαλής της ομάδας της CDU/CSU Γενς Σπαν να κάνει λόγο για «καλή λύση» και τον ομόλογό του από το SPD, Ματίας Μιρς, να μιλάει μόνο για «κεντρικά σημεία» τα οποία αποτελούν «καλή βάση για συζήτηση στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

Η συζήτηση εντός του κυβερνητικού συνασπισμού αφορά το αν η σχεδιαζόμενη στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική κατάταξη, όπως είχε προτείνει αρχικά ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους (SPD), ή αν θα περιλαμβάνει και στοιχεία υποχρεωτικότητας, όπως ζητά η Χριστιανική Ενωση, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με το αν μπορούν πραγματικά να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε αποκλειστικά εθελοντική βάση.

Στο νομοσχέδιο προκρίνεται σύστημα το οποίο θα επιτρέπει - σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές - να διενεργείται κλήρωση μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη συμπληρώσει το υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να καθοριστεί ποιοι θα στρατευτούν για τουλάχιστον 6 μήνες. Ο ακριβής αριθμός θα πρέπει να προσδιοριστεί από τον υπουργό Αμυνας.

Ο Χριστιανοδημοκράτης υπεύθυνος για θέματα Αμυνας Ν. Ρέτγκεν επιτέθηκε στον Πιστόριους, κατηγορώντας τον ότι «τορπίλισε τη νομοθετική διαδικασία και συμπεριφέρεται καταστροφικά», ενώ κάλεσε το SPD «να τακτοποιήσει τα του οίκου του».