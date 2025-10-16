ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

Πολύνεκρη φωτιά σε αποθήκη χημικών

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αποθήκη χημικών τυλίχτηκε στις φλόγες την περασμένη Δευτέρα, στη συνοικία Μιρπούρ της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, Ντάκα.

Στον χώρο φυλάσσονταν τόνοι λευκαντικής σκόνης, πλαστικού και άλλων χημικών υλικών, δηλαδή τεράστιες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

Η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο ιματισμού, ενώ μέχρι και χτες δεν είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και η προσέγγιση ήταν ακόμα εξαιρετικά δύσκολη.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, Τατζούλ Ισλάμ Τσαουντούρι, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς υπήρχαν ακόμα αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τα πρώτα στοιχεία, οι περισσότεροι θάνατοι προήλθαν από εισπνοή τοξικών αερίων και μια κλειδωμένη πόρτα που εμπόδισε πολλούς να βρουν διέξοδο, «παρά από εγκαύματα».

Σε μεγάλο μέρος της πόλης η κατάσταση έγινε αποπνικτική από τους καπνούς, με αποτέλεσμα εργάτες και σε άλλα εργοστάσια να νιώσουν σοβαρή αδιαθεσία.