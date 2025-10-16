ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ανακοίνωση 48ωρης εκεχειρίας μετά τις νέες συγκρούσεις

Πάνω από 10 νεκρούς και δεκάδες ακόμα τραυματίες - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - είναι το αποτέλεσμα νέων πληγμάτων από το Πακιστάν σε αφγανικό έδαφος και των νέων συγκρούσεων που ακολούθησαν σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, συγκρούσεις ξέσπασαν στη μεθοριακή περιοχή Σπιν Μπόλντακ, ενώ εκδηλώθηκαν και βολές με όλμους.

Αργότερα, ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν δήλωσε σύμφωνα με δίκτυα όπως το ariananews ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή χτες στις 6 μ.μ., μετά από αίτημα του Πακιστάν. Για 48ωρη κατάπαυση του πυρός έκανε λόγο και το πακιστανικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα την αξιοποιούσαν για διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση.

Νέα παρέμβαση έκανε στο μεταξύ ο πρώην ειδικός σύμβουλος του Αμερικαού Προέδρου, Ζαλμάι Κχαλιλζάντ, που είπε ότι η πρόσφατη, θερμή υποδοχή του ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν στο Νέο Δελχί έκανε το Ισλαμαμπάντ «να νιώσει άβολα», αλλά προκάλεσε οργή και στις γραμμές του «Ισλαμικού Κράτους στο Κορασάν» (πρώην παρακλάδι του «Ισλαμικού Κράτους» στην περιοχή) που «αντιμετωπίζει κάθε σχέση ανάμεσα στο Ισλαμικό Κράτος του Αφγανιστάν και μη μουσουλμανικές κυβερνήσεις ως προδοσία». Ο ίδιος είπε ότι πρόσφατα η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα 12λεπτο ηχητικό μήνυμα καταδικάζοντας την Καμπούλ ότι «συνεργάζεται με τους ινδουιστές και τους χριστιανούς ενάντια στους μουσουλμάνους».