ΛΙΒΑΝΟΣ

Το έδαφος για «εξομάλυνση» με το Ισραήλ στρώνει ο Λιβανέζος Πρόεδρος

Στο πνεύμα των «Συμφωνιών του Αβραάμ», που προωθούν οι ΗΠΑ για την «εξομάλυνση σχέσεων» με το Ισραήλ, κινείται πιο ανοιχτά ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζ. Αούν, δηλώνοντας τη Δευτέρα ότι η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή «ευνοεί» κινήσεις για «περιφερειακή συμφιλίωση» ακόμα και με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα βέβαια το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή λιβανέζικων εδαφών και τους σχεδόν καθημερινούς βομβαρδισμούς του Λιβάνου, κουρελιάζοντας τη συμφωνία «εκεχειρίας» του περασμένου Νοέμβρη.

Ο Αούν αναφέρθηκε στην «επείγουσα ανάγκη» το Ισραήλ να σταματήσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου, «για να αρχίσουν διμερείς διαπραγματεύσεις», ζητώντας να μην «παρεμποδιστεί» η «πρόοδος» που δήθεν καταγράφεται στην περιοχή.

Πρόσθεσε πως ο Λίβανος δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εξελίξεις στην περιοχή και τις «περιφερειακές προσπάθειες επίλυσης» συνεχιζόμενων κρίσεων, επιμένοντας ότι «οι λύσεις είναι εφικτές μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης».

Σχετικά με τις πιέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και των άλλων ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο, ο Αούν ανέφερε πως «τα ίδια τα όπλα δεν είναι το ζήτημα, αλλά η πρόθεση πίσω από τη χρήση τους».

«Τα πυρομαχικά, όπως και τα φάρμακα, έχουν ημερομηνία λήξης. Μόλις περάσει η διάρκεια ζωής τους, τότε γίνονται κίνδυνος για όσους τα κατέχουν. Είναι απαραίτητο να εξουδετερωθούν οι λειτουργίες των όπλων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία αυτή παίρνει χρόνο».

Ο ίδιος είπε ότι ένα 80% με 85% των περιοχών νότια του ποταμού Λιτάνι έχει «καθαριστεί» από όπλα και ένοπλους μαχητές, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «δύσκολο έδαφος», γεμάτο κοιλάδες, δάση και λόφους, που θα γίνει δυσκολότερο όσο πλησιάζει ο χειμώνας.

Τόνισε επίσης ότι ο λιβανέζικος στρατός έχει επικεντρώσει τις επιχειρήσεις στα βόρεια και ανατολικά σύνορα, καθώς και στις παράκτιες περιοχές της χώρας, ώστε να χτυπήσει τα δίκτυα λαθρεμπόρων ναρκωτικών και όπλων «και να διατηρήσει την ασφάλεια».

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές του νότιου Λιβάνου που καταστράφηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς το 2023 και το 2024, ανέφερε πως το κράτος «δεν έχει τα απαραίτητα κονδύλια» για να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης και γι' αυτό πρέπει να διεξαχθούν διεθνείς Σύνοδοι.

Δήλωσε δε ότι η πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική βοήθεια ύψους 190 εκατ. δολαρίων, για τον στρατό, και 40 εκατ. δολαρίων, για τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, «δεν αφορούν άμεσα τον αφοπλισμό» της Χεζμπολάχ και των παλαιστινιακών οργανώσεων στους προσφυγικούς καταυλισμούς του Λιβάνου.

Αναφέρθηκε τέλος στη γειτονική Συρία, λέγοντας πως θα πρέπει οι σχέσεις Βηρυτού - Δαμασκού να αναπτυχθούν περαιτέρω, μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα και την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των τζιχαντιστών στη Βηρυτό την περασμένη βδομάδα.

Σε ένα τέτοιο φόντο, εντείνονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λίβανο και Συρία με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την τύχη των Σύρων κρατουμένων σε φυλακές του Λιβάνου, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 2.300 άτομα και αποτελούν περίπου το 35% των κρατουμένων στις λιβανέζικες φυλακές.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν χτες στη Βηρυτό οι υπουργοί Δικαιοσύνης του Λιβάνου, Αντίλ Νάσαρ, και του καθεστώτος των τζιχαντιστών της Συρίας, Μαζχάρ Αλ Βάις, μαζί με τον αντιπρόεδρο της λιβανικής κυβέρνησης Ταρίκ Μίτρι, τόνισαν πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, καθώς οι συζητήσεις προχωρούν με στόχο «τη διόρθωση του νομικού πλαισίου» για τους Σύρους κρατούμενους στον Λίβανο.

Ο Νάσαρ επεσήμανε ότι η προωθούμενη συμφωνία δεν θα καλύπτει τις περιπτώσεις σεσημασμένων κακοποιών που εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα, όπως βιασμοί και δολοφονίες.