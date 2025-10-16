«Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη πατρίδα σας, την Παλαιστίνη»

Αποστολή: Δημήτρης ΜΑΒΙΔΗΣ

«

Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη πατρίδα σας, την Παλαιστίνη», με αυτές τις κουβέντες υποδέχθηκε την Τρίτη ο κοινοτάρχης της κοινότητας Bir Nabala της Καλαντίγια την αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ σε μία από τις στάσεις της.

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ βρίσκεται από την Κυριακή στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη της Παλαιστίνης, για να εκφράσει τη διεθνιστική στήριξη των Συνδικάτων και των εργαζομένων της Ελλάδας προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό. Σε αυτήν συμμετέχουν ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, o Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ, ο Νίκος Τζώρτζης, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ και ο Γιώργος Μπαζιώνης, υπεύθυνος του Οργανωτικού Τμήματος του ΠΑΜΕ. Την αντιπροσωπεία συνοδεύει επίσης ο Μοχάμεντ Ικνάιμπι, εκπρόσωπος της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.

Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στην Καλαντίγια, βόρεια της Ιερουσαλήμ, με εργάτες και αγρότες Παλαιστίνιους. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Σωματείο Παλαιστινίων Εργαζομένων Ιερουσαλήμ από Συνδικάτα Δασκάλων, Μεταφορών, Οικοδόμων, Δημοτικών Υπαλλήλων της περιοχής, την Ενωση Αγροτών και Κτηνοτρόφων Τζενίν, και τη Συμμαχία Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι φορέων και Επιτροπών αλληλεγγύης από τον καταυλισμό της Καλαντίγια στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος της Ενωσης αγροτών και κτηνοτρόφων Τζενίν σημείωσε πως οι διαρκείς επιθέσεις των ισραηλινών εποίκων, η αρπαγή της παλαιστινιακής γης, αλλά και ο αποκλεισμός στην πρόσβαση στο νερό έχουν οδηγήσει στη μείωση κατά 90% των κοπαδιών των ζώων των κτηνοτρόφων. Χωρίς νερό, με τον έλεγχο της παροχής σε ισραηλινά χέρια, οι κτηνοτρόφοι έχουν απομείνει με πολύ λίγα ζώα. Αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει σε εκτόξευση της ανεργίας στον ίδιο τον κλάδο, αλλά και σε άλλους που στηρίζονται στην κτηνοτροφία.





Οι εκπαιδευτικοί μετέφεραν πως αναγκάζονται να κάνουν μαθήματα ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους, καθώς το κατοχικό κράτος πραγματοποιεί συχνές επιθέσεις σε σχολεία, με δακρυγόνα, ακόμα και σφαίρες. Τα σχολεία υπολειτουργούν. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές βρίσκονται σε διαρκείς κινητοποιήσεις και απεργίες, καθώς παραμένουν απλήρωτοι για μήνες και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Να σημειωθεί πως οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Παλαιστίνη που συνεχίζουν να πληρώνονται, από το 2023 αμείβονται με το 40% του μισθού, καθώς το κράτος του Ισραήλ δεν αποδίδει στην Παλαιστινιακή Αρχή τα χρήματα από τους φόρους που συλλέγει. Το κράτος - δολοφόνος, όπως τόνισαν οι εκπαιδευτικοί, θέλει να ελέγχει ακόμα και το πρόγραμμα σπουδών των σχολείων. Τα βιβλία Ιστορίας είναι γραμμένα με το αφήγημα του κατοχικού κράτους, καθώς όπως αναφέρθηκε, στόχος του είναι η πλήρης εξάλειψη της παλαιστινιακής ταυτότητας.

Από το σωματείο Οικοδόμων έγινε αναφορά στις άθλιες συνθήκες δουλειάς στις οποίες εργάζονται οι εργάτες του κλάδου. Ενός κλάδου όπου η ανεργία έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα στο 70%, με ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Στην παρέμβασή του στη σύσκεψη με τις αντιπροσωπείες των σωματείων, ο Γιώργος Πέρρος ανέφερε: «Εμείς όλα όσα ακούσαμε σήμερα, όλα όσα είδαμε, θα τα μεταφέρουμε στους Ελληνες εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μαζί μας, ούτε μαζί σας. Αλλά ο ελληνικός λαός είναι».





Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της συζήτησης της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ «με ανθρώπους και συναδέλφους μας που βασανίζονται, που αγωνίζονται και φυλακίζονται». Πρόσθεσε ακόμα πως «η θέση μας, την εκφράσαμε και στην κυβέρνηση, είναι για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Παλαιστίνη, χωρίς εποικισμούς, χωρίς την κατοχή του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ, χωρίς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να κάνουν κουμάντο. Γιατί ο πλούτος εδώ και στη Μέση Ανατολή είναι τεράστιος και θέλουν να τον αρπάξουν. Τον πλούτο αυτόν τον παράγει ο λαός. Πρέπει να αφήσουν τον λαό ελεύθερο να αποφασίσει για το μέλλον του, χωρίς "κηδεμόνες". Εμείς αυτές τις θέσεις βάλαμε στην κυβέρνηση αλλά και διεθνώς. Οι λαοί πρέπει να ξεσηκωθούν. Να παλέψουν, να αγωνιστούν. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν πρέπει, όσο δύσκολο και αν είναι, να σκύψουμε το κεφάλι».

Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των πρωτοβάθμιων σωματείων που συμμετείχαν στη συνάντηση, προκειμένου να τα μεταφέρει σε σωματεία και συνδικάτα σε αντίστοιχους κλάδους στην Ελλάδα ώστε να προχωρήσει η ανταλλαγή πείρας, η κοινή δράση και πρωτοβουλίες μεταξύ τους.