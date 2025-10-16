Στην Καλαντίγια η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, στο πλαίσιο της έμπρακτης διεθνιστικής αλληλεγγύης στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης
Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ βρίσκεται από την Κυριακή στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη της Παλαιστίνης, για να εκφράσει τη διεθνιστική στήριξη των Συνδικάτων και των εργαζομένων της Ελλάδας προς τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό. Σε αυτήν συμμετέχουν ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, o Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ, ο Νίκος Τζώρτζης, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ και ο Γιώργος Μπαζιώνης, υπεύθυνος του Οργανωτικού Τμήματος του ΠΑΜΕ. Την αντιπροσωπεία συνοδεύει επίσης ο Μοχάμεντ Ικνάιμπι, εκπρόσωπος της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.
Η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί στην Καλαντίγια, βόρεια της Ιερουσαλήμ, με εργάτες και αγρότες Παλαιστίνιους. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Σωματείο Παλαιστινίων Εργαζομένων Ιερουσαλήμ από Συνδικάτα Δασκάλων, Μεταφορών, Οικοδόμων, Δημοτικών Υπαλλήλων της περιοχής, την Ενωση Αγροτών και Κτηνοτρόφων Τζενίν, και τη Συμμαχία Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι φορέων και Επιτροπών αλληλεγγύης από τον καταυλισμό της Καλαντίγια στην Ιερουσαλήμ.
Ο εκπρόσωπος της Ενωσης αγροτών και κτηνοτρόφων Τζενίν σημείωσε πως οι διαρκείς επιθέσεις των ισραηλινών εποίκων, η αρπαγή της παλαιστινιακής γης, αλλά και ο αποκλεισμός στην πρόσβαση στο νερό έχουν οδηγήσει στη μείωση κατά 90% των κοπαδιών των ζώων των κτηνοτρόφων. Χωρίς νερό, με τον έλεγχο της παροχής σε ισραηλινά χέρια, οι κτηνοτρόφοι έχουν απομείνει με πολύ λίγα ζώα. Αυτό με τη σειρά του έχει οδηγήσει σε εκτόξευση της ανεργίας στον ίδιο τον κλάδο, αλλά και σε άλλους που στηρίζονται στην κτηνοτροφία.
Από το σωματείο Οικοδόμων έγινε αναφορά στις άθλιες συνθήκες δουλειάς στις οποίες εργάζονται οι εργάτες του κλάδου. Ενός κλάδου όπου η ανεργία έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα στο 70%, με ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Στην παρέμβασή του στη σύσκεψη με τις αντιπροσωπείες των σωματείων, ο Γιώργος Πέρρος ανέφερε: «Εμείς όλα όσα ακούσαμε σήμερα, όλα όσα είδαμε, θα τα μεταφέρουμε στους Ελληνες εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μαζί μας, ούτε μαζί σας. Αλλά ο ελληνικός λαός είναι».
Η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των πρωτοβάθμιων σωματείων που συμμετείχαν στη συνάντηση, προκειμένου να τα μεταφέρει σε σωματεία και συνδικάτα σε αντίστοιχους κλάδους στην Ελλάδα ώστε να προχωρήσει η ανταλλαγή πείρας, η κοινή δράση και πρωτοβουλίες μεταξύ τους.