ΤΟΥΡΚΙΑ

Αναθερμαίνεται η συζήτηση και για απελευθέρωση Ντεμιρτάς

«Νερό στον μύλο» των ενδοαστικών διεργασιών στην Τουρκία αλλά και ευρύτερων παζαριών για το λεγόμενο «Κουρδικό ζήτημα» στη Μέση Ανατολή δίνει η συζήτηση που αναθερμαίνεται για την απελευθέρωση του πρώην συμπροέδρου του φιλοκουρδικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος HDP (προγόνου του σημερινού DEM), Σελαχατίν Ντεμιρτάς, που εκτίει ποινή πολυετούς φυλάκισης καταδικασμένος για συνωμοσία κατά του κράτους, στήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» κ.τ.λ.

Προχτές, απορρίφθηκε ξανά προσφυγή της Τουρκίας κατά απόφασης που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ - ECtHR), επιμένοντας ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του και ζητώντας από την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει να αγνοεί τις εκκλήσεις του δικαστηρίου για την απελευθέρωση Ντεμιρτάς.

Σχολιάζοντας τη νέα απόφαση του ΕΕΔΔΑ το DEM ζήτησε «άμεση απελευθέρωση», μετά και από τις «αναρίθμητες αποφάσεις του ECtHR έως τώρα αλλά και την πρόσφατη απόφασή του».

Αλλά και το σοσιαλδημοκρατικό κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) μέσω του βουλευτή του Ντιγιαρμπακίρ, Σεζγκίν Τανρικούλου, δήλωσε ότι «η απόφαση είναι τελική και πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως».

Χαρακτηριστική ήταν και η παρέμβαση του επικεφαλής του Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που δήλωσε ότι ο Ντεμιρτάς «έχει επιτύχει ένα αποτέλεσμα μέσω νόμιμων διαδικασιών» και η αποφυλάκισή του «θα συμβάλει προς όφελος της χώρας».

Στο μεταξύ, μετά την ολοκλήρωση της «πρώτης φάσης» στη λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία» που ξεκίνησε την άνοιξη, με την απόφαση του ΡΚΚ για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό του, τη Δευτέρα έγινε νέα συνάντηση αντιπροσωπείας του DEM με τον φυλακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που σε νέο του μήνυμα υποστήριξε ότι «για να περάσουμε σε μια θετική φάση, είναι απαραίτητο όλοι να επιδείξουν ευαισθησία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα».