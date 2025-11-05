ΣΟΥΔΑΝ

«Σχέδια εκεχειρίας» με το βλέμμα στον φυσικό πλούτο

Επαφές και με τις δύο πλευρές στο Σουδάν «για να οριστικοποιηθεί ένα περιεκτικό σχέδιο εκεχειρίας» προχωρά η Ουάσιγκτον, τουλάχιστον όπως δήλωσε ο Μασάντ Μπούλος, σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου για θέματα Μέσης Ανατολής, λέγοντας ότι το σχέδιο αυτό «διαθέτει έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη».

Καθώς εμφανίζονται πληροφορίες για νέες πολύνεκρες επιθέσεις στο δυτικό Σουδάν (μετά τη σφαγή σε μαιευτήριο την περασμένη βδομάδα), ο Μπούλος είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνεννόηση με εκπροσώπους και του σουδανικού στρατού (του «Προέδρου» της χώρας, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ Μπουρχάν) και των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης», (RSF) που μάχονται εναντίον του, ώστε να εγκριθεί το αμερικανικό σχέδιο, που - όπως είπε - μετά από «μια τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία» θα περιλαμβάνει «μια εννιάμηνη πολιτική διαδικασία» για τη συγκρότηση κυβέρνησης αμοιβαίας αποδοχής.

Πρόκειται για σχέδιο που η αμερικανική πλευρά έχει επεξεργαστεί και προωθεί από κοινού με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο.

Στο μεταξύ, πληροφορίες έκαναν λόγο και για νέα θύματα, μετά από αεροπορικό πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στην πόλη Κερνόι, επίσης στα δυτικά, κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ.

ΕΕΔΔΑ: Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον λαό του Σουδάν

Τις μαζικές σφαγές, λεηλασίες και βιαιότητες που διαπράττονται ενάντια στον λαό του Σουδάν «και που το τελευταίο διάστημα έχουν επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 150.000 δολοφονημένοι, κυρίως άμαχοι, και 7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι» καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης.

«Ούτε η διχοτόμηση της χώρας σε Νότιο και Βόρειο Σουδάν, που προήλθε από δημοψήφισμα το 2011 με το πρόσχημα της απαλλαγής του λαού από τον πολύχρονο εμφύλιο που του κληροδότησαν οι Βρετανοί όταν αποχώρησαν το 1948, ούτε και η Συμφωνία που υπέγραψε το Σουδάν με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των "Συμφωνιών του Αβραάμ", βοήθησαν να αποσοβηθεί η νέα αυτή σφαγή. Αντίθετα η χώρα παραμένει διχασμένη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να υποστηρίζουν όλο αυτό το διάστημα τις Δυνάμεις Ταχείας Επέμβασης», τονίζει η Επιτροπή. Και επισημαίνει ότι «την ίδια στιγμή οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τη μια μεριά και η Ρωσία και η Κίνα από την άλλη εκμεταλλεύονται τις αντιθέσεις της ντόπιας αστικής τάξης, με στόχο το πλούσιο έδαφος, το υπέδαφος και τη γεωπολιτική θέση της χώρας, και σχεδιάζουν έναν νέο διαμελισμό της».

Η ΕΕΔΔΑ ξεκαθαρίζει ότι «στηρίζει τον σουδανικό λαό στον αγώνα του για να λυτρωθεί από τη νέα αυτή φρίκη που βιώνει, απαιτεί να σταματήσει κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση στη χώρα» και «καλεί τον ελληνικό λαό να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας και συμπαράστασης στον λαό του Σουδάν, σε διεθνιστική αλληλεγγύη και στήριξη τόσο του λαού του Σουδάν όσο και κάθε λαού που στενάζει κάτω από την ιμπεριαλιστική μπότα».